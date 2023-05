Bé gái thoát chết thần kỳ sau khi nhảy từ cửa số tầng 26 xuống đất

Bé gái thừa nhận rằng em học theo nhân vật trong phim hoạt hình, tưởng dùng ô có thể nhảy từ trên cao xuống mà vẫn tiếp đất an toàn.

Chiều ngày 26/5, Tiểu Minh (hơn 4 tuổi, ở thành phố Cát Chu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) học theo phim hoạt hình vừa xem, dùng ô làm dù rồi nhảy từ cửa sổ tầng 26 xuống đất.

Trong quá trình rơi xuống, Tiểu Minh va chạm với một cây to rồi rơi dần xuống đất. Rất may, do trọng lượng cơ thể nhẹ, lại cầm chắc chiếc ô nên tốc độ rơi và lực tác động đều giảm đi. Cô bé vẫn tỉnh táo khi mới tiếp đất, thời điểm xe cấp cứu tới, ngoại trừ tay phải, các chi khác của Tiểu Minh đều gãy.

Chiếc ô mà Tiểu Minh dùng để nhảy từ tầng 26 xuống. Ảnh: Sina

Theo lời kể của người trong cuộc, nhà Tiểu Minh lắp lưới chống trộm nhưng không lắp ở cửa sổ ban công, có thể do lan can cao nên gia đình không đề phòng. Tiểu Minh và chị sống cùng bà ngoại do mẹ đi làm ở tỉnh khác, bố thường xuyên phải công tác xa nhà.

Trong lúc bà ngoại xuống đón chị gái, Tiểu Minh ở trên nhà đã bắt chước hành động nguy hiểm trong phim hoạt hình. Tiểu Minh thừa nhận em tưởng dùng ô có thể nhảy từ trên cao xuống mà vẫn tiếp đất an toàn.

Sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người sau khi được đăng tải. Đa số đều cho rằng nhảy từ tầng 26 xuống mà vẫn sống sót là một phép màu, thực sự Tiểu Minh đã quá may mắn.

"Thật kỳ diệu, đây phải chăng là phép màu? Cô bé không chết mà chỉ gãy xương", "Cô bé Tiểu Minh này có lẽ đã dùng hết may mắn cả đời rồi", "Bé gái có trí tưởng tượng quá mạnh và máu phiêu lưu, cha mẹ nên lắp ngay lưới bảo vệ, tránh những sự cố tương tự", "Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng thực sự muốn thử cầm ô nhảy từ trên cao xuống, vẫn may là biết sợ"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, một bé gái 6 tuổi cũng học theo phim hoạt hình nhảy từ tầng 43 của một khu chung cư ở Osaka (Nhật Bản) xuống dưới và qua đời thương tâm.

Giới chức Nhật Bản cho biết, bé gái đã trèo qua hàng rào cao 1m ở ban công tòa nhà Abeno (Osaka) trước khi rơi tự do. Nhà chức trách không muốn công bố tên nạn nhân cũng như bộ phim mà bé gái xem.

Bé gái qua đời sau khi nhảy từ tầng 43 của khu chung cư trong thành phố Osaka (Nhật Bản). Ảnh minh họa: Daily Mail

Gia đình nhìn thấy bé gái đứng trên hàng rào nhưng không kịp ngăn cản, chỉ trong tích tắc, bé gái mất thăng bằng và rơi xuống.

Một quan chức cảnh sát nói với The Guardian: "Chúng tôi không nghi ngờ bất kỳ dấu hiệu phạm pháp nào tại thời điểm này. Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi vào chiều Chủ Nhật từ một người đàn ông đã chứng kiến sự việc.

Có vẻ hơi lạ là không phải người trong gia đình nạn nhân gọi điện nhưng ai đó trên mặt đấy đã chứng kiến thảm kịch và ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó ông này đã lập tức gọi báo cảnh sát”.

Theo thông tin từ cảnh sát, chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, bé gái mới đến trường học để làm quen.

Nhật Minh (T/h)