Cách giảm 10 kg của Han So Hee

Han So Hee hạn chế tối đa các món nhiều dầu mỡ, gia vị, ưu tiên thực phẩm nguyên mẫu và luôn nhai khoảng 50 lần trước khi nuốt.

Han So Hee cao 1,65 m, cân nặng luôn ổn định ở khoảng 46-47 kg. Để phù hợp với vai diễn nữ cảnh sát trong phim My name, cô phải ăn uống và tập luyện để tăng 10 kg. Sau khi bộ phim kết thúc, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai. Dưới đây là những việc Han So Hee đã làm để giảm cân.

Han So Hee được mệnh danh 'tiểu tam đẹp nhất màn ảnh' nhờ vai diễn Yeo Da Kyung trong phim 'Thế giới hôn nhân'.

Ăn chậm, nhai kỹ

Han So Hee từng livestream trong lúc ăn, cho thấy cô thường ngậm đồ ăn trong miệng khoảng ba phút, nhai kỹ khoảng 50 lần trước khi nuốt. Đây là mẹo giúp đánh lừa cơ thể, tạo cảm giác như được ăn nhiều. Ăn chậm, nhai kỹ cũng góp phần giảm áp lực cho cơ quan tiêu hóa.

Ưu tiên thực phẩm nguyên mẫu

Nữ diễn viên từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cô hạn chế ăn các món nhiều tinh bột, dầu mỡ, đồ ăn nhanh. Người đẹp ưu tiên tiêu thụ thực phẩm nguyên mẫu, không qua tinh chế hay chế biến công nghiệp để đảm bảo giữ được nhiều chất dinh dưỡng nhất cho cơ thể. Các loại ngũ cốc, rau củ, thịt, cá đều được cô chế biến đơn giản, hạn chế tối đa dầu mỡ.

Chăm vận động

Han So Hee tập từ yoga, pilates đến gym, boxing để tiêu hao calo dư thừa. Ngoài ra, cô còn thích đạp xe, vừa có tác dụng tiêu hao calo, cải thiện sức bền vừa giải tỏa stress. Khi không vướng lịch quay phim, Han So Hee thường dành 30 phút đạp xe mỗi ngày. Sau khi tập luyện, vận động cường độ cao, nữ diễn viên còn rất chú trọng khâu giãn cơ để tránh làm to bắp chân, giúp cơ bắp nhanh hồi phục.

Việc vận động thường xuyên không chỉ giúp tiêu hao calo dư thừa mà còn có tác dụng tăng cường trao đổi chất, cải thiện vóc dáng thêm săn chắc. Bạn có thể chọn bất cứ bộ môn nào như zumba, chạy bộ, cầu lông, bơi lội... và duy trì chúng như một thói quen để tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng.

Han So Hee được đánh giá cao cả về sắc vóc lẫn khả năng diễn xuất.

Ngủ nghỉ điều độ

Có tính chất công việc không cố định về thời gian song Han So Hee luôn cố gắng đi ngủ sớm nhất có thể, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, không lướt điện thoại trước khi ngủ. Ngủ nghỉ điều độ là cách giúp cơ thể tái tạo năng lượng, ổn định nội tiết tố, nhờ đó kiểm soát cân nặng, bảo vệ làn da hiệu quả.

Han So Hee sinh năm 1994, xuất thân là người mẫu ảnh rồi lấn sân sang diễn xuất. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong phim 19+ Thế giới hôn nhân. Sau đó, cô tham gia các phim Nemesis, Nevertheless, My name. Hiện cô là người mẫu quảng cáo đắt show và gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp.

Duk Sun (Theo ETToday)