Giá cà phê hôm nay 3/9: Đồng loạt giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica hôm nay ghi nhận trên 2 sàn giao dịch quốc tế đều đồng loạt giảm mạnh, còn cà phê trong nước giao dịch cao nhất ở mức 121.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 3/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 4.732 – 4.916 USD/tấn, giảm 248 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Với kỳ hạn giao tháng 11, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2024 trên sàn London giảm 4,37%, tương đương 216 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York giao hàng tháng 12/2024 là 244.05 cent/lb, giảm 1.43%. Giá cà phê kỳ hạn giao tháng 9/2024 là 244.05 US cent/lb, giảm 1,43% tương đương 3,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 242.10cent/lb (giảm 1.26%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 239.85 cent/lb (giảm 1.21 %) và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 237.00 cent/lb, giảm 1.25 %.

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh minh hoạ).

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay nằm trong khoảng 121.000 - 122.100/kg.

Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.400 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 122.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.700 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.600 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.700 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 122.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 121.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 121.800 đồng/kg.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 16 triệu bao cà phê, giảm 13,8% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng được bù đắp bởi mức tăng 30,9% về giá trị, đạt kỷ lục 3,54 tỷ USD.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 148.000 tấn cà phê để xuất khẩu trong 2 tháng còn lại của niên vụ 2023-2024.

Ngoài ra, những lo ngại tiếp tục xoay quanh tình hình hạn hán và nhiệt độ tăng cao ở Brazil, một trong những nơi trồng nhiều cà phê nhất trên thế giới có thể gây hiện tượng ra hoa sớm có thể khiến giá cà phê trong thời gian tới tiếp tục tăng.

“Vụ mùa 2024-2025 của Brazil gần như đã hoàn thành, sản lượng được cho là thấp hơn kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay như băng giá và đặc biệt là đợt hạn hán kéo dài có thể tác động tiêu cực đến vụ mùa năm sau (2025-2026), kéo theo sản lượng ca phê sụt giảm, nguồn cung ca phê sẽ khan hiếm. Điều này dự báo giá cà phê trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục tăng”, ông Nguyễn Nam Hải cho biết.

PHẠM DUY