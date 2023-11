“Hiểu điều mẹ muốn, tặng điều mẹ mong”, trải nghiệm đi sinh ngọt ngào dành cho các mẹ bầu

Sinh con là một mốc đặc biệt quan trọng trong hành trình của mỗi người mẹ. Bởi “hiểu điều mẹ muốn” nên muốn “tặng điều mẹ mong”, trong tháng 11 này, bệnh viện An Thịnh đang triển khai chương trình ưu đãi mới dành cho các mẹ bầu với tổng giá trị lên tới 350 triệu đồng, đem đến những trải nghiệm tận hưởng hành trình thai sản ngọt ngào và siêu tiết kiệm.

Khi đi sinh không còn là nỗi ám ảnh của mẹ bầu

“Không có đau gì bằng đau đẻ”, đó là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, không chỉ những người đã từng vượt cạn. Nỗi sợ hãi khi bước lên bàn đẻ, với nhiều người cho dù tới nhiều năm sau vẫn khó có thể quên. Những cơn đau quặn thắt kèm theo tâm lý sợ hãi khiến cuộc đi sinh của mẹ trở nên căng thẳng hơn. Điều này gây ảnh hưởng không tốt tới người mẹ và thậm chí gây ảnh hưởng đến em bé. Vì vậy, bên cạnh sự chăm sóc, động viên của người nhà thì sự đồng hành, công tác tâm lý của đội ngũ y bác sĩ cũng đặc biệt quan trọng. Tâm lý mẹ thoải mái, bớt căng thẳng sẽ giúp cuộc sinh thuận lợi hơn, đây cũng là bí quyết “nằm lòng” của tất cả các cơ sở y tế, các bệnh viện chuyên về sản khoa hàng đầu.

Để “mẹ tròn, con vuông”, cuộc vượt cạn thành công, để cuộc đi sinh không còn là nỗi ám ảnh, tại bệnh viện An Thịnh, bên cạnh chuyên môn, tay nghề cao, đội ngũ y bác sĩ, CBNV đều được trang bị “bí kíp” để mẹ có được những trải nghiệm dễ chịu nhất trước và sau khi lên bàn đẻ.

TS.BS Lê Thiện Thái – Nguyên Trưởng khoa Đẻ bệnh viện Phụ sản Trung Ương cùng chia sẻ niềm vui chào đón 2 thành viên mới cùng sản phụ và gia đình tại bệnh viện An Thịnh.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm công tác trong ngành y cũng như kinh nghiệm đồng hành cùng các sản phụ, bao gồm các ca khó, đặc biệt khó, TS.BS Lê Thiện Thái – Nguyên Trưởng khoa Đẻ bệnh viện Phụ sản Trung Ương cho biết: “Bên cạnh chuyên môn sâu, kinh nghiệm vững vàng của bác sĩ thì công tác tâm lý, tinh thần cho sản phụ đặc biệt quan trọng. Đó là cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, môi trường, không gian thư giãn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước kỳ sinh nở, sự an tâm về công tác chăm sóc mẹ và bé sau khi sinh,… Do điều kiện khác nhau, các yếu tố kể trên, hiện nay không phải bệnh viện, cơ sở y tế về sản khoa nào cũng có thể đáp ứng và đáp ứng tốt nhất, theo nhu cầu của sản phụ và gia đình”. Đó cũng là lý do vì sao, trên cương vị mới tại BV An Thịnh, TS.BS Lê Thiện Thái đã, đang cùng với những đồng nghiệp của mình, nỗ lực biến mỗi cuộc vượt cạn trở nên dễ dàng, ngọt ngào hơn, đáng nhớ hơn, không chỉ với các sản phụ mà cả với gia đình, người thân khi đón các em bé chào đời.

Tại bệnh viện An Thịnh, với sự đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ và quy tụ đội ngũ y bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực sản khoa, nhiều năm qua đã trở thành điểm đến tin cậy cho các bệnh nhân có nhu cầu ngày càng đa dạng gồm. Bên cạnh việc thăm khám, hỗ trợ sinh sản, theo dõi và đồng hành cùng thai kỳ của các sản phụ, bệnh viện còn đặc biệt phát triển các dịch vụ gồm: khám, điều trị các rối loạn tiền mãn kinh; Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, các bệnh lý di truyền; Khám và điều trị các bệnh lý phụ khoa; Tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; Khám và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; Thăm khám, điều trị các bệnh lý sản khoa….

Ngại gì đi sinh…

Trong tháng 11 này, nhằm đem đến những trải nghiệm ngọt ngào trong quá trình đi sinh của các mẹ bầu, bệnh viện An Thịnh cũng đang triển khai loạt chương trình ưu đãi mới với tổng giá trị lên tới 350 triệu đồng.

Gói quà tặng bao gồm: Bộ đôi “Thẻ sức khỏe – Thẻ chi tiêu” trị giá 350 triệu đồng, giúp các mẹ vững sức khỏe, chắc tài chính trong mọi hoàn cảnh để an tâm đi sinh; Ưu đãi “Giảm 25% thai sản trọn gói” lên tới 21 triệu đồng, giúp tối ưu chi phí mà vẫn đem đến cho các gia đình những dịch vụ tốt nhất; “Combo quà tặng vẹn toàn” trị giá 17 triệu đồng, đồng hành cùng mẹ và bé trong suốt hành trình mang thai và nuôi con lớn gồm 1 voucher khám thai và siêu âm thai miễn phí; 1 buổi xét nghiệm và giải mã trình tự gen thế hệ mới (Công thức máu 25 chỉ số), 1 buổi khám và tư vấn cùng PGS. TS Trần Đức Phấn - Chủ Tịch Hội Di Truyền Y Học Việt Nam, quà tặng là máy hâm sữa và tiệt trùng, máy massage thông tắc tia sữa, Voucher dịch vụ chăm sóc da mặt cao cấp…

Để tri ân các mẹ sau sinh, Bệnh viện còn chuẩn bị gói quà tặng trị giá 6,5 triệu đồng gồm dịch vụ thăm khám, soi da và tư vấn phác đồ chăm sóc da, dịch vụ Chăm sóc da mặt cao cấp Golden skin Care, miễn phí gói khám sức khỏe cho nam/nữ, 1 liệu trình trị nám - tàn nhang -làm trắng da - điều trị rạn sau sinh và đặc biệt là 1 bộ ảnh chụp ảnh newborn cho bé từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Bệnh viện Phụ sản An Thịnh

Hotline: 096 968 50 55

Email: cskh@benhvienphusananthinh.vn

Địa chỉ: 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội