Hồ Ngọc Hà thực hiện động tác được mệnh danh là 'vua của các bài tập' - deadlift - cùng tạ chuông 32 kg để siết chặt vùng đùi sau, cải thiện độ săn chắc, căng tròn cho vòng ba.

Có thói quen tập luyện từ khi còn ở độ tuổi 20, Hồ Ngọc Hà từng nói cô xem gym và yoga như một phần không thể thiếu trong cuộc sống giúp duy trì vóc dáng, sức khỏe. Bà mẹ ba con mới đây còn khoe video thực hiện động tác deadlift với kettlebell (tạ chuông/tạ ấm/tạ bình vôi) có trọng lượng 32 kg giúp cải thiện vùng mông và đùi thêm săn chắc, khỏe đẹp.

Hồ Ngọc Hà nâng tạ nặng 32 kg 'độ' vòng ba Hồ Ngọc Hà thực hiện deadlift cùng tạ chuông 32 kg.

Deadlift là dạng bài tập phức hợp, đòi hỏi sức mạnh từ nhiều nhóm cơ, nhờ đó phát triển cơ bắp toàn thân hiệu quả. Ngoài tác động đến cơ mông và đùi, thực hiện đúng kỹ thuật deadlift còn tác động nhiều đến cơ vai, lưng, cơ xô, ngực...

Khi thực hiện, gập người ở hông, đẩy mông về phía sau, đầu gối hơi khuỵu, trọng lượng dồn và gót chân. Vị trí tay lúc này giữ nguyên, chỉ tập trung vào đẩy mông ra sau, đặt tạ chạm sàn. Dừng một nhịp, ghì chặt bàn chân chân xuống mặt sàn, gồng người đồng thời siết chặt cơ mông để nâng tạ lên, trở về tư thế đứng ban đầu, hơi đẩy hông nhẹ về phía trước.

Khi mới thực hiện deadlift, nên bắt đầu từ tập luyện tay không hoặc với tạ nhẹ nhằm đảm bảo thực hiện đúng kỹ thuật, sau đó mới nâng dần mức tạ để tránh chấn thương, tổn thương lưng, gối.

Hồ Ngọc Hà từng nhấn mạnh rằng việc tập luyện nói chung thường không quá khó nhưng quan trọng nhất là cần kiên trì, xem việc vận động như một thói quen, một phần cuộc sống thì mới đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, bà mẹ ba con duy trì guồng tập luyện ngay cả vào dịp cuối tuần hay trong những kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình. Để không uổng phí công sức tập luyện, nữ ca sĩ cũng khuyến khích nạp thêm thức uống, đồ ăn giàu protein sau khi tập luyện giúp cơ bắp phục hồi nhanh hơn, tăng khối lượng cơ, đẩy nhanh quá trình đốt mỡ.

Bà mẹ ba con giữ vóc dáng săn chắc, gợi cảm bằng cách chăm tập luyện và ăn uống lành mạnh.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face... và gần đây nhất là The New Mentor.

Năm 2017, cô hẹn hò diễn viên Kim Lý. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa. Trước đó, Hồ Ngọc Hà có con trai Subeo với doanh nhân Cường Đôla.

Duk Sun