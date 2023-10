Tọa đàm khoa học về bộ ba giải pháp công nghệ hàng đầu trong điều trị IVF

Nhằm chia sẻ rộng rãi thông tin công nghệ mới trong hỗ trợ sinh sản, ngày 28/10/2023 tới đây, bệnh viện Đức Phúc sẽ tổ chức tọa đàm khoa học “Đột phá bộ 3 giải pháp độc quyền - tăng tỷ lệ đậu thai cùng IVF”.

Sức mạnh công nghệ hỗ trợ tối ưu, tạo hiệu quả vượt trội trong thực hiện IVF

Nhờ phác đồ cá thể hóa cùng công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, việc điều trị vô sinh hiếm muộn hiện nay đã không còn vô vọng với những bệnh nhân vô sinh lâu năm, bệnh lý phức tạp và đã từng thất bại nhiều lần trong quá trình chuyển phôi. Cũng nhờ việc liên tục áp dụng các công nghệ mới nhất vào việc thăm khám, điều trị mà tỷ lệ thành công khi thực hiện IVF tại bệnh viện Đức Phúc không ngừng tăng cao trong những năm qua.

Trong đó, phải kể đến bộ ba giải pháp hàng đầu gồm: Công nghệ nuôi trứng, công nghệ trẻ hóa và keo dính phôi đã, đang cho thấy hiệu quả vượt trội trong quá trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, đem đến niềm hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình.

Bộ ba công nghệ mới sẽ được Thạc sĩ - Bác sĩ La Thị Phương Thảo (Giám đốc Trung tâm Điều trị Hiếm muộn, Bệnh viện Đức Phúc) chia sẻ trong hội thảo tư vấn diễn ra vào ngày 28/10/2023.

Công nghệ đầu tiên là công nghệ nuôi trứng non IVM Plus – trưởng thành trứng non trong ống nghiệm đã được bệnh viện Đức Phúc xây dựng phù hợp với phác đồ cá thể hóa trong điều trị IVF. Kỹ thuật dùng noãn được chọc hút ở giai đoạn chưa trưởng thành, được nuôi cấy trong môi trường chuyên biệt cho đến khi hoàn toàn trưởng thành. Với công nghệ mới này, bệnh viện Đức Phúc mang tới giải pháp cứu cánh cho những trường hợp vô sinh hiếm muộn do bệnh lý buồng trứng đa nang, đáp ứng buồng trứng kém…

Công nghệ tiếp theo là trẻ hóa buồng trứng, niêm mạc PR-Plasma: Công nghệ này đã được áp dụng lâm sàng ở nhiều bệnh viện trên thế giới. Tại bệnh viện Đức Phúc, sau khi tiếp nhận công nghệ, các chuyên gia đã nghiên cứu để áp dụng phù hợp với thể trạng người Việt Nam, mang lại hiệu quả cao trong việc trẻ hóa buồng trứng và cải thiện độ dày của niêm mạc tử cung.

Cuối cùng giải pháp keo dính phôi - Vitrolife là loại keo đặc biệt được bệnh viện Đức Phúc kết hợp cùng hãng Vitrolife sản xuất độc quyền. Keo dính phôi với chức năng dán phôi thai vào thành tử cung, giúp tăng tỷ lệ làm tổ thành công sau chuyển phôi. Đây là một trong những kỹ thuật hiện đại, đang được áp dụng tại IVF Đức Phúc và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị vô sinh, hiếm muộn

Buổi tọa đàm khoa học "Đột phá bộ 3 giải pháp độc quyền - Tăng tỷ lệ đậu thai cùng IVF Đức Phúc" sẽ có sự tham dự của các bác sĩ các cùng khách mời chuyên gia bao gồm: Thạc sĩ - Bác sĩ La Thị Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Điều trị Hiếm muộn, Bệnh viện Đức Phúc; Thầy thuốc ưu tú - TS.Lê Thiện Thái - Nguyên Phó giám đốc & trưởng khoa đẻ bệnh viện phụ sản Trung ương và PGS.TS Trần Đức Phấn - Chủ tịch hội di truyền học Việt Nam.

Các bác sĩ, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản và di truyền học sẽ chia sẻ những kiến thức xoay quanh hỗ trợ sinh sản và đặc biệt là bộ 3 giải pháp công nghệ độc quyền.

Khi đến tham dự tại bệnh viện Đức Phúc hoặc theo dõi sự kiện trên các kênh truyền thông, các bệnh nhân, khách hàng cũng như những người quan tâm sẽ có cơ hội được giao lưu cùng các chuyên đầu ngành, cùng chia sẻ các khúc mắc và giải pháp các phương pháp điều trị vô sinh, hiếm muộn đang được quan tâm gần đây. Bên cạnh đó, những câu chuyện thành công khi thực hiện IVF tại bệnh viện Đức Phúc của các gia đình cũng được chia sẻ và lan tỏa, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho những cặp vợ chồng còn đang phải nỗ lực trên cuộc hành trình tìm kiếm con yêu,...

Trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện Đức Phúc cũng đem đến những phần quà vô cùng hấp dẫn với phần bốc thăm trúng thưởng có tổng giá trị tới 6 tỷ đồng dành cho các khách hàng may mắn bao gồm 3 suất IVF miễn phí (1 suất Mini IVF trị giá 55 triệu đồng và 2 suất trọn gói thủ thuật IVF trị giá 42 triệu đồng), các voucher “Công nghệ giải mã Gen ADN Plus và các xét nghiệm chuyên biệt phát hiện nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn” trị giá 15 triệu đồng.

Với khách hàng đăng ký sớm nhất sử dụng gói IVF tại tọa đàm cũng sẽ được nhận các suất sử dụng công nghệ trẻ hóa buồng trứng, niêm mạc: PR-Plasma và bộ đôi thuốc bổ trứng – bổ tinh trùng cao cấp... Để đăng ký tham gia chương và có cơ hội được lắng nghe chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị vô sinh, hiếm muộn chia sẻ những thông tin khoa học, chính thống về bộ ba giải pháp độc quyền giúp tăng tỷ lệ đậu thai trong điều trị IVF tại Đức Phúc và nhận được một trong 3 suất IVF miễn phí cùng các voucher, quà tặng sức khỏe hấp dẫn, các khách hàng có thể liên hệ qua Hotline 24/7: 097 119 5050 hoặc inbox trực tiếp qua trang page chính thức của Bệnh viện Đức Phúc qua đường link: https://www.facebook.com/benhvienducphuc Bệnh viện Đức Phúc Cơ sở 1: 48 Ô Đồng Lầm (Hồ Ba Mẫu), Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nguyên Đỗ