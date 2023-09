Văn Hậu đưa bạn gái đi biển trong thời gian dưỡng thương

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My đi nghỉ ở Nha Trang sau khi rời đội tuyển Việt Nam vì chấn thương ở gót chân.

Văn Hậu và Hải My liên tục có những chuyến đi nghỉ cùng nhau kể từ đầu năm. Ảnh: Instagram family_doan_doan

Văn Hậu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam hôm 1/9 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine dịp FIFA Days tháng 9. Tuy nhiên, do chưa bình phục chấn thương gót chân khi thi đấu cùng Công an Hà Nội (CAHN) tại V-League 2023, anh được HLV Philippe Troussier cho về CLB để tập trung điều trị. Tranh thủ thời gian trước khi mùa giải mới khởi tranh, Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My đi Nha Trang xả hơi. Đôi uyên ương nghỉ dưỡng ở một resort cao cấp tại thành phố biển.

Vợ chồng tiền đạo Hà Đức Chinh cũng góp mặt trong chuyến đi Nha Trang cùng Văn Hậu và Hải My. Chân sút người Phú Thọ vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này do không có phong độ tốt trong màu áo CLB Bình Định. Dù đi nghỉ, hai cầu thủ vẫn chăm chỉ rèn thể lực trong phòng gym của resort.

Đức Chinh và Văn Hậu check-in trong phòng gym của resort Văn Hậu và Đức Chinh cùng tập gym khi đi nghỉ ở Nha Trang.

Văn Hậu và Đức Chinh nổi lên từ lứa U19 Việt Nam giành vé vòng chung kết U20 thế giới 2017. Hai người sau đó tiếp tục cùng nhau góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Hiện tại, Văn Hậu là sự lựa chọn số một bên hành lang cánh trái ở CLB CAHN và đội tuyển Việt Nam. Anh vừa cùng đội bóng ngành công an giành chức vô địch V-League 2023 ngay ở mùa đầu tiên thăng hạng. Trong khi đó, Đức Chinh chỉ đóng vai trò dự bị ở Bình Định và vắng bóng trong các đợt tập trung gần đây của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Sau kỳ nghỉ này, Văn Hậu và Đức Chinh sẽ trở lại CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới. V-League 2023-2024 dự kiến khởi tranh vào tháng 10 tới.