Xuất hiện nữ hoàng chiêu trò, 'trà xanh' hơn cả Triệu Lộ Tư

'Bản sao Triệu Lộ Tư' bị ném đá tới tấp khi liên tục có những hành động khó hiểu, gây tranh cãi.

Vừa mới lấy được chút hảo cảm từ khán giả nhờ sức nóng của Khanh Khanh Nhật Thường, Điền Hi Vi liên tiếp có những hành vi “cọ nhiệt”, sân si đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí là đàn chị nức tiếng trong ngành - Dương Mịch hay Cúc Tịnh Y khiến cộng đồng mạng vô cùng bất mãn, khó chịu.

Theo lời kể lại của netizen, vào giữa tháng 9/2022, Điền Hi Vi từng đăng một dòng trạng thái ghi “Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nếu mình đóng thì có đẹp đôi với Tuấn ca (Cung Tuấn) không?”, lời nói như có ý nhắm đến vai chính của Dương Mịch đã làm fan ngôi sao 8x vô cùng giận dữ. Sau đó, bài đăng này đã bị một trạm tỷ (fan) Dương Mịch hack mất.

Chưa dừng tại đó, dân tình còn phát hiện ra Điền Hi Vi rất thích đóng vai nạn nhân, thường xuyên tố các đồng nghiệp cướp vai, nẫng tay trên của cô, người đầu tiên cô tố là Cúc Tịnh Y và tiếp đến là Triệu Lộ Tư, Lý Lan Địch cũng bị lôi vào trong cuộc.

Trước đó không lâu, từng xuất tin đồn Điền Hi Vi tiếp cận đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, ngỏ ý muốn được đóng vai nữ chính Tang Trĩ, dù trước đó đã định là Triệu Lộ Tư. Ồn ào này từng ầm ĩ trong một thời gian dài, fan hai nhà Triệu Lộ Tư và Điền Hi Vi đấu đá nhau không ngớt, bản thân ngôi sao họ Triệu cũng vì thế mà nhiều lần bị mang ra so sánh, chê bai không hợp vai diễn bằng Điền Hi Vi.

Gần đây nhất là sự việc Lý Lan Địch bị tố cướp vai nữ chính Li Quang Dạ Đàm trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường từ tay Điền Hi Vi, thu hút lượng tương tác cao trên mạng xã hội. Trước scandal này, người trong cuộc là Lý Lan Địch không đưa ra bất cứ phản hồi nào, nhưng phía người hâm mộ thì lại rất tức giận, quay ra mắng ngược lại sao nữ họ Điền “trơ trẽn, không biết xấu hổ”.

Mặc dù đã lăn lộn trong nghề được một thời gian dài, cũng góp mặt trong nhiều dự án phim, nhưng cho đến giờ Điền Hi Vi vẫn chỉ là “diễn viến tuyến 18”, kém nổi, mang tiếng là diễn viên, nhưng thứ mà người ta nhớ nhất khi nhắc đến cô không phải là các tác phẩm mà là tai tiếng cùng tính cách “bạch liên bông”.

Xuân Kỳ