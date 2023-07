Yêu sớm và những hệ lụy

Tình yêu tuổi học trò vốn được ca ngợi là tình cảm đẹp, trong sáng và thuần khiết nhất. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội và sự bùng nổ của công nghệ thông tin khiến thế hệ trẻ ngày càng phóng khoáng, cởi mở hơn. Yêu sớm sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy…

Thời gian qua, vụ việc một nữ sinh lớp 7, Trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Ðộng, tỉnh Bắc Giang sinh con tại nhà tắm của gia đình được nhắc đến rất nhiều trên mạng xã hội. Trước đó, khi mang thai, em vẫn đi học bình thường mà cả bố mẹ, thầy cô không ai biết. Theo thông tin từ gia đình, cô bé lớp 7 này từng có bạn trai và thường xuyên đi chơi đêm.

Ðây không phải là trường hợp hy hữu, bởi trước đó cũng có một số nữ sinh 12, 13 tuổi từng nhập viện, sinh con. Thống kê cho thấy, tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn ngày càng tăng. Báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) năm 2022, trung mình mỗi năm Việt Nam có 300.000 ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên; Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ phá thai vị thành niên cao nhất thế giới. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề nhức nhối này đa phần vẫn nằm ở việc các em chưa được cung cấp đủ thông tin và có sự giáo dục toàn diện về giới tính, sinh học và không lường trước được những hậu quả tiêu cực của việc yêu sớm. Do đó, cha mẹ, thầy cô và bản thân các bạn trẻ cần hiểu rõ vấn đề này…

Ảnh hưởng đến học tập, “tốn” thời gian

Các bậc phụ huynh và giáo viên thường rất quan ngại khi biết các bạn học sinh yêu sớm, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới việc học của các em. Ở độ tuổi này, các em chưa đủ dũng cảm để đối mặt với những cám dỗ, rất dễ xao nhãng học hành vì tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến “người ấy”. Hơn nữa, khi đang trong một mối quan hệ tình cảm, các em sẽ phải dành thời gian cho người yêu mà xao nhãng, làm ảnh hưởng đến kết quả học tập và ít có thời gian tìm hiểu kiến thức từ bên ngoài, trau dồi thêm các kỹ năng mềm.

Dễ stress, thường xuyên căng thẳng

Khi yêu sớm, các em thường chưa đủ chín chắn để cảm thông, thấu hiểu cho nhau nên dễ dẫn đến bất hòa, cãi vã không đáng có. Nhiều bạn teen chỉ yêu trong thời gian ngắn đã chia tay nhưng cũng bị tổn thương về tâm lý, sống trong sự buồn bực, đau khổ, bỏ bê và buông xuôi học hành.

Hơn nữa, khi yêu cấc bạn trẻ thường có những ham muốn, tò mò về giới tính, nếu không có biện pháp phòng tránh thai an toàn sẽ dẫn tới những sự cố đáng tiếc, khiến các bạn lo sợ, bế tắc. Thậm chí, có những bạn học sinh bồng bột, nông nổi, đã chụp ảnh, quay phim để ghi lại những “khoảnh khắc đáng nhớ” mà không lường trước hậu quả. Ðã có nhiều clip “riêng tư” bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội và những “người trong cuộc” thường phải đối mặt với sự chỉ trích, phê phán từ bạn bè, gia đình và xã hội.

“Mất tự do”

Tuổi trẻ, các em được thoải mái tự do vui chơi và làm những điều mình thích. Thế nhưng khi đã bước vào mối quan hệ tình cảm sẽ rất dễ bị ràng buộc bởi đối phương, bị hạn chế trong việc tiếp xúc với bạn bè xung quanh, đặc biệt là các bạn khác giới. Như vậy, vô tình các em đánh mất nhiều mối quan hệ tốt với mọi người.

Cha mẹ cần luôn đồng hành cùng con.

Lỡ ăn “trái cấm”, hủy hoại tương lai

Khi người trong cuộc chưa đủ chín chắn để suy nghĩ những điều được - mất thì họ dễ đi sai đường. Rất nhiều bạn yêu ở lứa tuổi học trò phải từ bỏ con đường học tập để chăm lo cho cuộc sống gia đình từ sớm.

Trên thực tế, nhiều nữ sinh tỏ ra bối rối, không biết xử trí ra sao khi lỡ ăn “trái cấm” và kết quả là, cái thai trong bụng cứ lớn dần lên trong khi các em chưa đủ các điều kiện để làm mẹ. Khi đối mặt với hoàn cảnh này, đa số nữ sinh đã phải chấp nhận đi nạo hút thai để được tiếp tục đến trường. Trong số đó, không ít bạn do mặc cảm, xấu hổ, sợ gia đình, thầy cô và bạn bè biết chuyện sẽ gièm pha, đàm tiếu đã tự tìm đến các cơ sở phá thai tư nhân để giải quyết hậu quả, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra.

Theo các bác sĩ, trẻ vị thành niên khi có quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, vì cơ thể ở tuổi này chưa hoàn thiện, đặc biệt là chức năng sinh sản, cộng thêm việc thiếu hiểu biết nên xảy ra nhiều nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây lan qua đường tình dục. Nhiều nữ sinh khi biết mình mang thai lại tự ý đến các cơ sở chui để nạo, phá thai để lại những hậu quả khôn lường thậm chí là tử vong.

Ðáng ngại hơn, sau khi phá thai nhiều em rơi vào tình trạng hụt hẫng, suy sụp tinh thần, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và học tập. Một số trường hợp khác, do phát hiện muộn mà cái thai trong bụng đã quá lớn, không thể phá bỏ, bản thân nữ sinh phải bỏ dở việc học, còn gia đình các em thì phải tìm cách “hợp lý hóa” đứa trẻ sắp chào đời.

Theo khảo sát của Chương trình sức khỏe vị thành niên tại Việt nam do Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ GD&ĐT thực hiện và công bố năm 2022, chỉ trong 6 năm, tỷ lệ quan hệ tình dục của trẻ vị thành niên trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013) lên mức 3,51% (2019). Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của các em sớm hơn rất nhiều so với điều tra quốc gia năm 2010 (công bố là 18,1 tuổi). Cá biệt, có trường hợp các em “làm chuyện người lớn” lần đầu khi mới 10 tuổi.

Gia Minh Anh