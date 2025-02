Trải nghiệm tiêu chuẩn sống quốc tế ngay tại Việt Nam với The Global City

Không đơn thuần là để “an cư”, The Global City còn mang đến cho bạn trải nghiệm tuyệt vời với tiêu chuẩn sống quốc tế ngay tại Việt Nam, đồng thời, hứa hẹn là một “DownTown” mới của TP. HCM.

The Global City tọa lạc tại vị trí đắc địa

Vị trí đắc địa là một trong những lý do giúp dự án The Global City thu hút được sự chú ý của đông đảo khách hàng tiềm năng. Theo đó, The Global City tọa lạc trên đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của cửa ngõ phía Đông thành phố.

Cụ thể, đường Đỗ Xuân Hợp cắt ngang qua cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, giúp việc di chuyển và kết nối với các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu được thuận lợi và nhanh chóng. Bên cạnh đó, đây cũng là tuyến đường kết nối với cảng Cát Lái, nhờ đó, việc vận chuyển, giao thương hàng hóa ra cảng trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Chính vì vậy, việc tọa lạc tại trục đường lớn, mang tính chiến lược về giao thông và kinh tế đã giúp nâng tầm giá trị cho The Global City. Đó là chưa kể khu vực này còn tiếp giáp với sông Rạch Chiếc, không chỉ mang đến view sông thơ mộng, mát mẻ mà còn đặc biệt tốt về phong thủy, thu hút tài lộc và vượng khí.

Ngoài ra, cư dân The Global City còn dễ dàng tiếp cận với những tiện ích lân cận như Bệnh viện Đa khoa Quận 2, các chợ Cát Lái hay Thạnh Mỹ Lợi, hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học,…

Dự án The Global City nằm trung tâm An Phú, giao thông thuận lợi

The Global City đa dạng loại hình bất động sản

Là khu đô thị phức hợp nên The Global City cung cấp đa dạng loại hình bất động sản, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Các loại hình bất động sản của dự án bao gồm villa, biệt thự, nhà liền kề, căn hộ chung cư, shophouse cùng hàng loạt tiện ích nội khu cao cấp, hiện đại, sang trọng. Dù lựa chọn loại hình bất động sản nào tại The Global City, khách hàng cũng được trải nghiệm một môi trường sống chuẩn thượng lưu, chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Tiêu chuẩn sống quốc tế ngay tại Việt Nam

Đây chính là một trong những dấu ấn giúp The Global City trở nên khác biệt và đặc biệt. Dự án do Masterise Homes làm chủ đầu tư và được thiết kế bởi Foster and Partners - Công ty kiến trúc hàng đầu đến từ Anh Quốc với những tuyệt tác nổi tiếng thế giới. Chính những điều này giúp The Global City hứa hẹn mang đến cho khách hàng một không gian sống đẹp thôi chưa đủ, mà còn rất bền vững và linh hoạt.

The Global City sở hữu kiến trúc mang hơi thở hiện đại kết hợp với âm hưởng đô thị thời đại mới. Không gian sống được thiết kế hài hòa, gần gũi với thiên nhiên bằng cách sử dụng hệ thống cửa kính cùng ban công rộng lớn, thoáng đãng. Cách thiết kế này cũng giúp tận dụng tối đa sáng sáng tự nhiên và gió trời, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm điện năng.

Căn hộ, nhà phố, biệt thự tại The Global City thiết kế gần gũi với thiên nhiên

Đặc biệt, cư dân của dự án còn được trải nghiệm tiêu chuẩn sống quốc tế ngay tại Việt Nam với hàng loạt tiện ích nội khu được đầu tư, chăm chút tỉ mỉ, toàn diện. Các tiện ích nổi bật có thể kể đến như công viên cây xanh, hồ cảnh quan, bến du thuyền, sân golf 18 lỗ, phòng khách sạn tiêu chuẩn 6 sao, khu Club - House chuẩn 5 sao, hồ bơi Phong cách resort, siêu thị 125.000 m2, khu tập thể dục Thể thao trong nhà và ngoài trời,…

Và đương nhiên phải kể đến THE CANAL OF LOVE - Khu kênh đào biểu tượng của tình yêu dài 2km chạy dọc bên trong khu đô thị, có khu nhạc nước ngoài trời với những màn biểu diễn kết hợp giữa nước, ánh sáng và âm thanh độc đáo, hoành tráng, hứa hẹn mang đến cho cư dân và cả du khách những giây phút thưởng ngoạn mãn nhãn, ấn tượng.

Sự chú trọng trong việc đầu tư tiện ích nội khu cho thấy chủ đầu tư The Global City đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần và sức khỏe của cư dân. Điều này là rất quan trọng cũng như phù hợp với xu thế, khi mà cuộc sống càng hiện đại, con người càng có ít thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn hay rèn luyện thể chất. Nhưng với The Global City, sau một ngày dài học tập, làm việc căng thẳng, cư dân trở về nhà là có thể tận hưởng ngay những tiện ích cao cấp, hiện đại và sang trọng tại chính nơi mình sinh sống.

The Global City với những tiện ích nội khu đẳng cấp chuẩn quốc tế

Tóm lại, với The Global City, cư dân không chỉ sở hữu một nơi “an cư” có vị trí đắc địa mà còn được trải nghiệm, tận hưởng một cuộc sống chuẩn quốc tế với hàng loạt tiện ích nội khu độc đáo, cao cấp trong một cộng đồng tinh hoa, đẳng cấp. Ngoài ra, đây cũng là một kênh đầu tư tiềm năng với khả năng sinh lời cao.

Khách hàng đang quan tâm đến dự án, có thể tìm hiểu thêm tại:

https://theglobalciti.com/category/blog/

Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM.