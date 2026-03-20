Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người “cầm giấy hẹn đi lấy vàng” mặt buồn thiu

Tiệm vàng hôm nay có phần đông đúc. Người đi mua vàng hớn hở, người đi nhận vàng lại chỉ biết thở dài.

Hôm nay (20/3) - khi giá vàng đang trên đà giảm, có biến động tăng nhẹ vào khung giờ trưa nhưng nhìn chung mức giá vẫn quanh mốc 176 triệu đồng/lượng.

Cụ thể vào lúc 12h trưa, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI,... đều niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 173, 1 triệu đồng/lượng (mua vào), và 176,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch giữa 2 chiều mua vào - bán ra là 3 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua (19/3), giá vàng miếng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Người đến tiệm vàng hôm nay: Cảm xúc trái ngược

Ghi nhận lúc 10h sáng tại cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy (Hà Nội), lượng khách chờ giao dịch rất đông, từ trong cửa hàng tràn ra kín vỉa hè. Lúc 10h30, Phú Quý thông báo tạm hết các sản phẩm bạc thỏi, bạc tích lũy và chỉ phục vụ giao dịch vàng.

Phú Quý số 329 Cầu Giấy (Hà Nội) lúc 10h30 hôm nay

Cùng thời điểm tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy, cảnh tượng cũng khá nhộn nhịp. Nhân viên cửa hàng cho biết sản phẩm vàng 0,1 chỉ đã tạm hết; sản phẩm vàng nhẫn trơn cũng chưa mở bán trở lại. Tính đến hôm nay, Bảo Tín Mạnh Hải đã dừng phục vụ sản phẩm vàng nhẫn trơn được gần 3 tuần. Không ít người đến và phải ngậm ngùi quay về, trong khi nhiều người khác vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt.

Chị Tuyền - Một trong số những người chờ giao dịch tại Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy cho biết: “Mất công đi rồi thì cố thôi, đến lượt mình thì còn vàng nào, mua vàng đó, miễn không phải là vàng trang sức. Đợi đến tối chị cũng đợi, nay phải mua bằng được vì gia đình có việc”.

Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu giấy lúc gần 11h trưa nay

Trong khi đó tại Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy, tình hình có thể gọi là “đông như hội”. Khách giao dịch kín trong cửa tiệm, khu vực hội trường cho khách hàng chờ giao dịch cũng không còn chỗ trống. Mặc dù cửa hàng đã thông báo tạm hết các sản phẩm vàng tích lũy, nhiều người vẫn nán lại, cố chờ tới chiều với hy vọng “có thể thanh toán lấy giấy hẹn cũng được”.

Chị Thùy - Một trong số những người đã đi xếp hàng từ gần 5h sáng nay, cho biết: “Hôm qua mình đi lúc 8h, đến nơi thì người ta đã không nhận khách chờ giao dịch nữa rồi nên hôm nay đi từ 5h mà đến giờ (hơn 11h trưa - PV), cũng mới sắp đến lượt thôi. Kịp thanh toán lấy giấy hẹn thì chiều về đi làm, chứ không thì xác định mất cả ngày công”.

Trong khi đó, chị Hải - Người đi cầm giấy hẹn đi lấy vàng vào ngày hôm nay, lại chỉ biết thở dài: “Lúc mình mua là giá vàng hơn 189 triệu 1 cây, nay đến hẹn đi lấy thì phải đi, nhưng kể cũng buồn. Xác định là mua để tích lũy thôi nhưng lúc mua giá cao, lúc lấy giá thấp thế này thì cũng không vui được”.

Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) hôm nay

Giá vàng biến động, người mua vàng cần lưu ý điều gì để “vững tâm lý”?

Chuyện giá vàng thay đổi theo từng giờ, từng ngày vốn không còn là điều xa lạ. Dẫu vậy, không ít người “kinh nghiệm còn non” vẫn rơi vào trạng thái FOMO, hoang mang lo lắng.

Để hạn chế tình trạng này, Chuyên gia Trương Quang Đạt - Hiện đang là Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, nhấn mạnh: “Một người có thói quen và kỷ luật mua vàng, quyết định mua vàng của họ sẽ không chỉ dựa trên nền tảng về giá. Khi đã bỏ qua được cảm giác chao đảo theo biến động giá, tâm lý FOMO sẽ được hạn chế đáng kể. Thế nên tôi cho rằng việc mua vàng đều đặn là cách tốt nhất để thoát bẫy FOMO giá vàng.

Mỗi tháng mua một ít - tùy thuộc vào ngân sách, và duy trì việc đó hàng tháng, chắc chắn mọi người sẽ dần quen với việc giá vàng lên - xuống. Từ đó, các quyết định mua vàng sẽ ít cảm tính hơn và dần dần, bạn sẽ không còn FOMO nữa”.

Chuyên gia Trương Quang Đạt

Còn chuyên gia Nguyễn Kim Liên lại cho rằng bên cạnh việc mua vàng đều đặn, người mua vàng cũng cần hiểu rõ vị trí cũng như tỷ lệ của vàng trong tổng danh mục tài sản của chính mình.

Về bản chất, vàng được xem là một trong những lớp Tài sản bảo vệ, bên cạnh tiền mặt và bảo hiểm. Việc xác định vị trí của vàng trong danh mục đầu tư cần dựa vào 3 yếu tố: (1) khẩu vị rủi ro, (2) đặc điểm của nguồn vốn, (3) mục tiêu tích lũy.

“Thứ nhất: Vàng thường phù hợp với những người có khẩu vị rủi ro an toàn, lo ngại trước những biến động khó lường của kinh tế, chính trị, xã hội vì đây là những thời điểm giá vàng đem lại lợi nhuận tốt.

Ngược lại, những nhà đầu tư mạo hiểm, có nhu cầu tăng trưởng vốn từ công việc kinh doanh (cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp,…) kỳ vọng một môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi thì vàng chỉ nên chiếm phần nhỏ trong tổng tài sản, chủ yếu đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro bất trắc nhất xảy đến, bởi giữ vàng lúc này đồng nghĩa với việc chôn vốn, không tạo ra dòng tiền - đồng nghĩa với chi phí cơ hội quá lớn.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

Thứ hai: Về đặc điểm nguồn vốn, nguồn vốn đầu tư vàng thường là vốn dài hạn, không nên sử dụng vốn vay để đầu tư vàng vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán lớn (2-3%), biến động khó lường trong ngắn hạn. Quy mô vốn cũng là vấn đề cá nhân phải cân nhắc khi đầu tư vàng. Mặc dù không có quy định về giới hạn sở hữu vàng, tuy nhiên, việc tích trữ vàng cũng phát sinh rủi ro nhất định.

Thứ ba: Về mục tiêu tích lũy, với tính thanh khoản cao của vàng, có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền, mỗi cá nhân có thể lựa chọn tích lũy vàng với nhiều mục tiêu ngắn, trung và dài hạn khác nhau. Tùy theo kỳ hạn của mỗi mục tiêu này mà cách thức đầu tư cũng khác nhau. Nếu dài hạn có thể mua dần tại nhiều thời điểm khác nhau, trải đều tích lũy qua nhiều năm. Nếu có mục tiêu ngắn và trung hạn, cần phân tích kỹ biến động giá để có những quyết định phù hợp tại từng thời điểm” - Chuyên gia Nguyễn Kim Liên phân tích.

Ngọc Linh