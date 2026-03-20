Vì sao giá xăng tăng vượt 30.000 đồng/lít

10:00 20/03/2026
Giá xăng dầu tăng mạnh từ đêm 19/3 do chịu tác động kép từ đà leo thang của giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước đều đã vượt 30.000 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 23h ngày 19/3.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 4.670 đồng/lít (+21%) với xăng E5 RON 92 và tăng 5.120 đồng/lít (+20%) với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 27.170 đồng/lít và xăng RON 95 là 30.690 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng tăng 6.400 đồng/lít (+24%) lên 33.420 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít (+33%) lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/kg (+19%) lên 22.180 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá nhiên liệu trong nước tăng mạnh trong kỳ điều hành này, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ này (ngày 12-19/3) chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang. Gần nhất, cơ sở năng lượng lớn của Iran đã bị tấn công và nước này đã tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng khắp Trung Đông.

Bên cạnh đó, việc Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz và xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra… cũng là những yếu tố khiến giá xăng dầu thế giới biến động mạnh theo chiều hướng đi lên. Đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô đã vượt qua mốc 100 USD/thùng.

Theo cơ quan điều hành, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá vừa qua là trên 137,07 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 20,3 USD/thùng, tương đương 17,4%); xăng RON 95 là gần 150,4 USD/thùng (tăng 21,2 USD/thùng, tương đương 16,4%).

Tương tự, giá dầu hỏa là 202,56 USD/thùng (tăng 45,3 USD/thùng, tương đương 28,8%); dầu diesel 0,05S là gần 194 USD/thùng (tăng 30,4 USD/thùng, tương đương 18,6%); và dầu mazut 180CST 3,5S là 759,12 USD/tấn (tăng 88,2 USD/tấn, tương đương +13,1%).

img-7798-1773975587.jpeg

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành đã tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, mức chi bình ổn cho dầu diesel là 4.000 đồng/lít, trong khi các loại xăng E5 RON 92 và RON 95, cùng các sản phẩm dầu hỏa, dầu mazut được chi 3.000 đồng/lít (/kg với dầu mazut).

Như vậy, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 19/3 sẽ lên tới 30.177 đồng/lít xăng E5 RON 92; khoảng 33.690 đồng/lít xăng RON 95. Trong khi giá các mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa sẽ lên tới 37.000-39.000 đồng/lít...

Quỹ bình ổn giá xăng dầu liên tục được sử dụng từ kỳ điều hành 10/3 đến nay. Bộ Công Thương ước tính số dư quỹ còn khoảng 2.600 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố trên trang Global Petro Prices, giá bán xăng dầu của Việt Nam so với các nước lân cận tính đến ngày 16/3 vẫn ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng ở Malaysia hiện nay là 0,68 USD/lít, Indonesia là 0,73 USD/lít; Việt Nam là 0,99 USD/lít, Trung Quốc bán xăng giá 1,192 USD/lít; Thái Lan bán giá 1,292 USD/lít; Campuchia giao dịc ở 1,325 USD/lít; và Lào là 1,782 USD/lít.

Về dầu diesel, Malaysia hiện bán lẻ với giá 0,795 USD/lít; Indonesia bán giá 0,861 USD/lít; Việt Nam giao dịch ở 1,038 USD/lít; Trung Quốc bán giá 1,059 USD/lít; Thái Lan phải trả 0,932 USD/lít; Campuchia bán giá 1,288 USD/lít; còn Lào cũng phải trả tới 1,536 USD trên mỗi lít dầu diesel.

Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người "cầm giấy hẹn đi lấy vàng" mặt buồn thiu

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4

Giá vàng hôm nay (18/3): Vàng nhẫn đồng loạt tăng

Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu xăng dầu

Giá vàng chưa ngừng giảm

Cảnh báo rủi ro khó lường khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

BTS 'phá đảo' toàn cầu với ARIRANG: Lập loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Kpop

BTS và màn trở lại 'tuyệt đối điện ảnh' sau 4 năm

Rổ phim vẫn hoạt động sau khi bị "tuýt còi": Hơn 103 triệu lượt truy cập, vi phạm bản quyền hơn 18.000 phim

Bé trai nổi tiếng toàn cầu vì đôi mắt đẹp như tranh vẽ giờ ra sao?

Giá vàng giảm 2 hôm liên tiếp: Dân văn phòng đi mua vàng từ 5h sáng, người "cầm giấy hẹn đi lấy vàng" mặt buồn thiu

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ Hải Phòng chuyên khám nam khoa

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ Hải Phòng chuyên khám nam khoa

Nam khoa là một trong những lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được nhiều nam giới quan tâm trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế không ít người vẫn còn tâm lý e ngại khi gặp phải các vấn đề “thầm kín”, dẫn đến việc chậm trễ trong thăm khám và điều trị. Theo các chuyên gia y tế, việc chủ động kiểm tra sức khỏe nam khoa tại cơ sở y tế phù hợp có thể giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó có hướng xử lý kịp thời và hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn.

Tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân với các giải pháp vay linh hoạt

Tối ưu kế hoạch tài chính cá nhân với các giải pháp vay linh hoạt

Trong quản lý tài chính hiện đại, việc sử dụng các khoản vay không còn được xem là "mắc nợ" mà đã trở thành một công cụ đòn bẩy kinh tế thông minh. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tối ưu dòng tiền và áp lực nợ nần thường rất mong manh nếu thiếu một kế hoạch rõ ràng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhận diện thời điểm vàng để sử dụng đòn bẩy tài chính và cách chọn lựa giải pháp vay linh hoạt, an toàn cho bản thân.

Giám thị nhắc bài, chụp phát tán đề: Hàng loạt ca thi VioEdu bị huỷ kết quả

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4

Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình với Mr Pips

