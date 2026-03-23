Giá vàng trong nước rơi tự do

11:01 23/03/2026
Mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần (23/3), các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn về dưới vùng 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã mất tới 14 triệu đồng/lượng chỉ trong tuần gần nhất. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 166 - 169 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (ngày 21/3).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng điều chỉnh giảm tương ứng, đưa giá vàng miếng về dưới vùng 170 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây đã là phiên giảm giá thứ 4 liên tiếp của vàng miếng SJC. Tính trong tuần gần nhất, vàng miếng SJC đã mất tới 14 triệu đồng/lượng (-8%), cộng thêm chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng đã lỗ tới 17 triệu đồng/lượng chỉ trong 7 ngày qua.

Hiện mốc giá 169 triệu đồng/lượng cũng là vùng đáy của vàng miếng trong vòng hai tháng trở lại đây.

Đối  với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh sáng nay. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 165,7 - 168,7 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI, PNJ và Phú Quý cũng giảm gần 2 triệu đồng/lượng với mặt hàng vàng nhẫn. Trong đó, DOJI và Phú Quý hiện cùng giao dịch ở 166 - 169 triệu/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của PNJ giao dịch tại vùng giá 165,8 - 168,8 triệu/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 cũng mất cả triệu đồng so với cuối tuần trước, để giao dịch ở 166,5 - 169 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2 triệu đồng, còn 166,5 - 169,5 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn là mức cao nhất thị trường.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Cụ thể, giá vàng thế giới đã có cú rơi tự do trong những ngày qua. Sau khi mất gần 320 USD/ounce trong ngày 19/3, giá vàng thế giới mất thêm 150 USD/ounce trong ngày 20/3. Đóng cửa tuần ở mức 4.497 USD/ounce, kim loại quý ghi nhận mức mất giá 530 USD/ounce, tương đương giảm 11% chỉ trong 7 ngày.

Tới sáng nay, kim loại quý lại tiếp tục giảm gần 100 USD xuống vùng 4.405 USD/ounce. Như vậy đà giảm của giá vàng thế giới trong tuần gần nhất đã thổi bay gần toàn bộ mức tăng giá mà kim loại quý đạt được trong tháng 1.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 29 triệu đồng/lượng.

