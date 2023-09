Mẹo nhỏ giúp nạp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể

Ăn nhiều các loại trái cây, thực phẩm mọng nước như dưa hấu, dưa leo cũng góp phần tăng cường độ ẩm cần thiết cho cơ thể để duy trì làn da, vóc dáng khỏe đẹp.

Uống đủ nước là nền tảng cơ bản để cơ thể hoạt động bình thường, khỏe mạnh bởi mọi tế bào, cơ quan đều cần đến nước. "Bổ sung đủ nước có thể chống lại sương mù não, giúp cơ thể loại bỏ độc tố và giảm cân trong một số trường hợp nhất định. Nó cũng góp phần duy trì nhiệt độ cơ thể thích hợp và bôi trơn các khớp", chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker nói.

Theo Viện Y học (Institute of Medicine), nam giới cần uống khoảng 15,5 cốc (3,7 lít) mỗi ngày và số lượng này với phụ nữ là 11,5 cốc (2,7 lít). Tuy nhiên, lượng nước này không cố định ở tất cả mọi người mà có sự dao động dựa trên nhiều yếu tố như: cân nặng, môi trường, tần suất hoạt động, tình trạng sức khỏe...

Uống đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể giúp giảm tải vận hành tim mạch, thận, não bộ... đồng thời cải thiện hệ tiêu hóa, góp phần thải độc, nhờ đó làn da, vóc dáng cũng thêm khỏe đẹp. Xem thêm: Chuyên gia dinh dưỡng gợi ý cách ăn chay không lo thiếu chất

Công thức tính theo cân nặng: Cân nặng (kg) x 0,033 = Lượng nước bạn cần (lít). Ví dụ, bạn nặng 50 kg, lượng nước bạn cần là 50 x 0,033 = 1,65 lít/ngày.

Ngoài nước lọc, nước từ thực phẩm, đặc biệt là trái cây, rau quả cũng góp phần duy trì đủ độ ẩm cho cơ thể. Các chuyên gia gợi ý áp dụng những cách sau để đảm bảo cơ thể được nhận đủ lượng nước tối thiểu trong ngày.

Ăn thực phẩm mọng nước

"Hãy nhớ rằng các loại thực phẩm như dưa hấu và dưa chuột chủ yếu là nước. Việc chọn những thực phẩm này có thể giúp mọi người duy trì lượng nước trong cơ thể thông qua ăn vặt. Dưa hấu có 92% là nước và nó chứa các chất điện giải magie và kali tốt cho sức khỏe nói chung cũng như làn da", Lauren Manaker phân tích.

Đặt báo thức

Chuyên gia Sydney Greene cho biết thường yêu cầu khách hàng đặt báo thức trên điện thoại để tự nhắc nhở bản thân uống nước. Thời gian đầu, việc này có thể hơi phiền phức nhưng dần dần sẽ giúp bạn thiết lập thói quen tốt cho cơ thể.

Mang theo chai/bình nước bên người

"Mua một chai nước lớn (khoảng hơn một lít) cũng có thể là một cách hữu ích để uống nhiều nước hơn. Hãy bắt đầu bằng cách đặt mục tiêu uống ít nhất một chai đầy mỗi ngày rồi tăng dần lên một chai rưỡi, hai chai", Greene nói.

Chuyên gia Amidor cũng đưa ra gợi ý tương tự: "Một chai nước đẹp là một ý tưởng hay, nó có thể giúp bạn có động lực hơn, hãy giữ nó bên cạnh bạn để nhâm nhi suốt cả ngày và đổ đầy lại khi cần thiết".

Mang theo một chai nước lọc bên người là cách hữu hiệu nhắc bạn uống đủ nước trong ngày.

Thêm hương vị

Nước lọc có thể khiến nhiều người thấy nhàm chán do không có mùi vị. Chuyên gia gợi ý trường hợp này có thể thêm một vài lát chanh, lá bạc hà... vào nước lọc để tạo hương thơm dễ chịu, sảng khoái hơn. Bổ sung những thành phần trái cây, lá thảo mộc vào nước lọc cũng góp phần tăng cường thêm khoáng chất, vitamin có lợi cho cơ thể.

Ưu tiên nước lọc

Ngoài nước lọc, các đồ uống khác cũng có thể cung cấp nước cho cơ thể tuy nhiên chúng thường đi kèm một lượng đường, chất phụ gia nhất định cũng như khiến bạn nạp thêm calo vào cơ thể. "Thay vì nước ngọt có đường hoặc những cốc cà phê đầy sữa, hãy chọn nước lọc hoặc nước khoáng không chứa calo", chuyên gia Amidor nói.

Duk Sun (Theo Eat This, Not That)