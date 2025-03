Tiểu sử Kim Soo Hyun: Tài tử "Nữ hoàng nước mắt" gây xôn xao về quá khứ nổi loạn

Trước khi trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc với khối tài sản đáng mơ ước, nam tài tử Kim Soo Hyun cũng từng có thời gian nông nổi, có những sai lầm trong quá khứ.

Kim Soo Hyun là ai?

Sinh năm 1988, Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên đình đám của làng Giải trí Hàn Quốc. Với chiều cao nổi bật 1m80, anh không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút mà còn được xếp vào hàng ngũ những mỹ nam "cao kều" của Kbiz. Gương mặt của Kim Soo Hyun có thể linh hoạt biến hóa—khi lạnh lùng đầy cuốn hút, khi lại đáng yêu đến bất ngờ—giúp anh trở thành gương mặt được săn đón trên các tạp chí danh tiếng cũng như gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2007 với bộ Phim sitcom Kimchi Cheese Smile, Kim Soo Hyun khi ấy mới chỉ 19 tuổi. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh đã xây dựng cho mình một gia tài phim ảnh đồ sộ, góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh với đủ loại vai diễn, từ chính đến phụ.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Kim Soo Hyun còn gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào và khả năng vũ đạo ấn tượng. Chính sự đa tài này đã giúp anh trở thành một trong những ngôi sao toàn diện nhất của Kbiz, chinh phục khán giả không chỉ ở Hàn Quốc mà còn vươn tầm ảnh hưởng ra toàn châu Á.

Trước khi chính thức theo đuổi con đường diễn xuất, ít ai biết rằng Kim Soo Hyun từng có thời gian làm người mẫu nội y. Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất đã đưa anh đến với vai diễn đầu tiên trong bộ sitcom Hãy Cười Lên Nào (Kimchi Cheese Smile, 2007). Do chỉ đảm nhận một vai phụ mờ nhạt, anh chưa thực sự gây được sự chú ý với công chúng.

Danh sách phim của Kim Soo Hyun

Sở hữu ngoại hình điển trai, cuốn hút với gương mặt vừa sắc lạnh vừa dễ thương, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong các dự án phim tình cảm tâm lý. Dù từng có thời điểm diễn xuất của anh gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng, nhờ thần thái điện ảnh nổi bật, anh luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn.

Bùng nổ với "Mặt Trăng Ôm Mặt Trời" (2012)

Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun đến từ vai diễn vị hoàng tử si tình trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012). Đóng cặp cùng đàn chị Han Ga In, anh đã chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất chân thực, lột tả nội tâm sâu sắc của nhân vật. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ, giúp anh ghi dấu ấn đậm nét với công chúng.

"Vì Sao Đưa Anh Tới" (2013) – Vai diễn để đời của "Cụ Giáo"

Năm 2013, Kim Soo Hyun tiếp tục khuynh đảo màn ảnh với vai diễn "cụ giáo ngoài hành tinh" trong Vì Sao Đưa Anh Tới. Bộ phim không chỉ tạo cơn sốt tại Hàn Quốc mà còn lan rộng khắp châu Á, đưa tên tuổi anh vươn lên hàng ngôi sao hạng A. Cặp đôi "cụ giáo" Kim Soo Hyun và "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun đã trở thành huyền thoại trong lòng người hâm mộ.

"Producers" (2015) – Hóa thân thành chàng PD ngơ ngác

Dù không bùng nổ như kỳ vọng, nhưng Producers vẫn giúp Kim Soo Hyun khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng. Hóa thân thành PD Baek Seung Chan ngờ nghệch nhưng ấm áp, anh mang đến một hình tượng mới lạ, khác xa những vai diễn trước đó.

"Real" (2017) – Lần hợp tác đầu tiên với Sulli

Trước khi lên đường nhập ngũ, Kim Soo Hyun góp mặt trong dự án điện ảnh Real (2017). Đây cũng là bộ phim duy nhất anh hợp tác cùng Sulli. Dù tác phẩm không đạt được thành công như mong đợi, nhưng cả hai diễn viên đều đã nỗ lực hết mình để thể hiện trọn vẹn vai diễn. Đáng tiếc, đây cũng là lần hợp tác cuối cùng của họ, khi Sulli qua đời vào tháng 10/2019, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

"Điên Thì Có Sao" (2020) – Khẳng định đẳng cấp

Sau khi xuất ngũ vào năm 2019, Kim Soo Hyun trở lại màn ảnh nhỏ với It’s Okay To Not Be Okay (Điên Thì Có Sao). Hợp tác cùng Seo Ye Ji, bộ phim nhanh chóng trở thành cú hit lớn, không chỉ khẳng định tài năng của Kim Soo Hyun mà còn giúp bạn diễn Seo Ye Ji vụt sáng thành ngôi sao hạng A.

"Hotel Del Luna" (2020) – Cameo gây sốt

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong Hotel Del Luna, nhưng Kim Soo Hyun vẫn khiến khán giả phát cuồng. Anh tham gia bộ phim nhằm ủng hộ người bạn thân IU – một sự xuất hiện dù ngắn nhưng đủ để tạo nên cơn sốt. Đây cũng là lần thứ ba anh hợp tác cùng IU, sau Dream High và Producers.

Nữ hoàng nước mắt (2024): Sự trở lại ngoạn mục

Sau thời gian dài chờ đợi, năm 2024, Kim Soo Hyun chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Baek Hyun Woo trong Nữ Hoàng Nước Mắt (Queen of Tears), sánh đôi cùng nữ diễn viên Kim Ji Won. Dù vấp phải không ít tranh cãi về kịch bản, bộ phim vẫn tạo nên "cơn sốt" toàn cầu, liên tục giữ vững vị trí top đầu trong danh sách những tác phẩm ăn khách nhất trên Netflix.

Sự kết hợp ăn ý giữa Kim Soo Hyun và Kim Ji Won chính là yếu tố quan trọng giúp Nữ Hoàng Nước Mắt bùng nổ. Bằng lối diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc, Kim Soo Hyun tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một "ông hoàng" dòng phim tâm lý tình cảm.

Không chỉ chinh phục khán giả, vai diễn lần này còn giúp nam tài tử dần thoát khỏi những tranh cãi về diễn xuất từng bủa vây anh trước đây. Từ One Ordinary Day (Một Ngày Bình Thường) cho đến Nữ Hoàng Nước Mắt, anh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, ngày càng hoàn thiện kỹ năng diễn xuất.

Chưa dừng lại ở đó, khi Nữ Hoàng Nước Mắt vẫn đang làm mưa làm gió, Kim Soo Hyun đã ngay lập tức nhận được lời mời tham gia dự án mới mang tên Knock Off – một bộ phim được đánh giá là "bom tấn" tiềm năng của năm 2025.

Khối tài sản khổng lồ của Kim Soo Hyun

Trước khi gây sốt với Nữ Hoàng Nước Mắt, Kim Soo Hyun đã sớm khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao quyền lực và giàu có nhất làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ nổi tiếng, anh còn là diễn viên truyền hình được trả lương cao bậc nhất xứ kim chi, vượt qua cả những đàn anh đình đám như Hyun Bin.

Danh tiếng và thành công liên tục đưa Kim Soo Hyun vào danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes Korea suốt ba năm liền. Từ năm 2022, anh trở thành diễn viên truyền hình có mức cát-xê cao nhất Hàn, bỏ túi tới 165.000 USD (~4 tỷ đồng) mỗi tập phim Điên Thì Có Sao. Riêng bộ phim này đã giúp anh kiếm về khoảng 2,6 triệu USD (~64 tỷ đồng) – một con số đáng nể.

Không chỉ giàu nhờ diễn xuất, Kim Soo Hyun còn là "gương mặt vàng" trong làng quảng cáo. Theo Korea Herald, chỉ riêng năm 2014, anh đã ký hợp đồng với 17 thương hiệu và xuất hiện trong 35 quảng cáo khắp châu Á. Tại Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, nam tài tử luôn là cái tên bảo chứng doanh thu cho các nhãn hàng.

Trên mạng Xã hội, độ hot của anh cũng không hề kém cạnh. Với hơn 18,3 triệu người theo dõi trên Instagram, Kim Soo Hyun có thể kiếm được từ 10.000 USD (247 triệu đồng) đến 100.000 USD (2,47 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo – một con số đáng mơ ước.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ ước tính khoảng 117 triệu USD (~3.000 tỷ đồng) theo GQ, Kim Soo Hyun không ngại vung tiền vào bất động sản. Từ năm 2013, anh đã sở hữu một biệt thự xa hoa trị giá 3,5 triệu USD (~87 tỷ đồng) và một tòa nhà trị giá 2,6 triệu USD (~65 tỷ đồng) ngay giữa lòng Seoul.

Kim Soo Hyun đứng trước nguy cơ tiêu tan sự nghiệp

Bê bối Kim Soo Hyun đang đối mặt đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về luật pháp nghiêm ngặt của Hàn Quốc liên quan đến mối quan hệ với trẻ vị thành niên và hậu quả pháp lý tiềm ẩn.

Quay ngược lại thời gian, vào ngày 10/3, kênh YouTube Garo Sero Institute bất ngờ tiết lộ rằng nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã hẹn hò trong 6 năm. Mối quan hệ này được cho là bắt đầu vào năm 2015, khi Kim Sae Ron mới chỉ 15 tuổi. Rất nhanh chóng khi cáo buộc được đưa ra, Kim Soo Hyun đã phủ nhận những cáo buộc này và tuyên bố sẽ kiện Garo Sero Institute.

Theo những diễn biến mới nhất vào đêm ngày 10/3, phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng kênh YouTube này vẫn không hề nao núng và thách thức lời đe dọa hành động pháp lý của Kim Soo Hyun bằng một bài đăng dài. Garo Sero Institute thậm chí còn tiết lộ một tiết lộ gây sốc: Kim Soo Hyun sẽ bị báo cáo về tội quan hệ với trẻ vị thành niên vào ngày hôm sau (11/3, giờ địa phương). Thông tin này khiến cư dân mạng sửng sốt và không tin nổi.

Trong bài đăng gốc của Garo Sero Institute nêu rõ: "Kim Soo Hyun có vẻ không biết Kim Sae Eui của Garo Sero Institute là ai. Hành động pháp lý ư? Trước đó, nhóm nhạc toàn cầu BTS cũng đã nói rằng họ sẽ có "hành động pháp lý" chống lại Garo Sero Institute. Kết quả thế nào? Tất cả bọn họ đều nhập ngũ. Còn Kim Soo Hyun, ngôi sao Hallyu nổi tiếng ở Trung Quốc ư? Garo Sero Institute của chúng tôi không phải là nơi bình thường. Chúng tôi phát sóng dựa trên các tài liệu và phỏng vấn trực tiếp với gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron. Tại sao bạn không thử đe dọa hành động pháp lý chống lại gia đình cô ấy? Nhân tiện, các bình luận trên bài viết đại diện cho dư luận, Soo Hyun ạ".

Kim Sae Ron đã tự tử vào đúng ngày sinh nhật của Kim Soo Hyun.

"Có lẽ ngày mai… một đơn khiếu nại về quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên sẽ được đệ trình lên tòa án. Anh thực sự hẹn hò với một học sinh lớp 8 sao? Không đời nào, anh không thể quan hệ với trẻ vị thành niên, phải không? Có vẻ như… ai đó sẽ đệ đơn khiếu nại vào ngày mai. Nếu anh bí mật dụ dỗ hoặc đe dọa gia đình cô ấy, anh biết hậu quả rồi đấy, đúng không? À, và Won Bin thậm chí còn tham dự đám tang của Kim Sae Ron. Kim Soo Hyun, tại sao anh không đi? Là một con người, anh phải giữ gìn đạo đức cơ bản".

Tại Hàn Quốc, luật pháp quy định chặt chẽ các vấn đề liên quan đến mối quan hệ với trẻ vị thành niên. Theo Điều 305 của Đạo luật Hình sự Hàn Quốc, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi (theo tiêu chuẩn quốc tế) hoặc 13 tuổi (theo tiêu chuẩn trong nước) có thể bị coi là hiếp dâm theo luật định, ngay cả khi trẻ vị thành niên đồng ý. Ngoài ra, Đạo luật Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên Chống lại Tội phạm Tình dục quy định rằng bất kỳ ai có hành vi quấy rối tình dục hoặc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi đều có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, đặc biệt là trong các trường hợp liên quan đến lạm dụng quyền lực, ép buộc hoặc lợi dụng sự yếu đuối của nạn nhân.

Nếu bị kết tội, ngôi sao phim "Nữ hoàng nước mắt" có thể bị xét là tội phạm tình dục, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của Kim Soo Hyun.

Tuyên bố trực tiếp và khiêu khích này của Garo Sero đã gây ra nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi rộng rãi, với nhiều người đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo và phản ứng pháp lý chính thức.