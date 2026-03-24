Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng hôm nay (24/3): Giảm sâu, nhà đầu tư thiệt hại ra sao?

09:55 24/03/2026
Giá vàng hôm nay tiếp tục biến động mạnh khi thị trường trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm theo xu hướng thế giới. Diễn biến bất ngờ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch mua – bán vẫn ở mức cao và rủi ro ngắn hạn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng trong nước hôm nay (24/3)

 

Đối với vàng miếng:

Giá vàng trong nước ngày 24/3/2026 ghi nhận Xu hướng giảm mạnh, với mặt bằng chung dao động quanh ngưỡng 163 – 166 triệu đồng mỗi lượng ở hầu hết các thương hiệu lớn.

Cụ thể, vàng SJC hiện được niêm yết ở mức khoảng 163 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 166 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tương tự, giá vàng tại PNJ và Phú Quý cũng không có nhiều khác biệt khi cùng giao dịch quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, cho thấy sự đồng thuận rõ rệt về mặt bằng giá trên thị trường.

Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có phần biến động rộng hơn tùy theo từng loại vàng và thời điểm niêm yết. Giá mua vào tại đây dao động từ khoảng 163 đến 165,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra có thể lên tới 166 – 168,5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay.

 

Riêng vàng Mi Hồng đang được giao dịch với mức mua vào nhỉnh hơn một chút, khoảng 163,5 – 164 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra phổ biến ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, chênh lệch giữa giá mua và bán tại các thương hiệu duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng hôm nay đã giảm khá mạnh, ước tính khoảng 5 – 7 triệu đồng mỗi lượng, phản ánh diễn biến điều chỉnh đáng chú ý của thị trường vàng trong nước.

Đối với vàng nhẫn:

Giá vàng nhẫn (vàng 9999, nhẫn trơn) trên thị trường hiện nay dao động quanh vùng 180 – 186 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và thời điểm niêm yết, với xu hướng giảm mạnh so với các phiên trước.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC đang được giao dịch phổ biến quanh mức khoảng 183 – 186 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì mức chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ
 

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng tương đương khi niêm yết quanh 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, cho thấy mức giá khá sát với SJC và ít biến động giữa các thương hiệu lớn.

Ở Phú Quý, vàng nhẫn tròn 9999 hiện giao dịch khoảng 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, biên độ mua – bán giữ ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng nằm trong nhóm giá tương đương, với vàng nhẫn tròn trơn niêm yết khoảng 183 – 186 triệu đồng/lượng, có thời điểm nhỉnh hơn nhẹ so với các thương hiệu khác.

Riêng Mi Hồng thường có giá cao hơn một chút, dao động quanh 184,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao trong phân khúc vàng nhẫn hiện nay.

Nhìn chung, giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu lớn không chênh lệch quá nhiều, chủ yếu dao động trong biên độ 2–3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, thị trường đang biến động khá mạnh theo từng ngày, nên mức giá thực tế có thể thay đổi nhanh theo diễn biến vàng thế giới và cung cầu trong nước.

Giá vàng hôm nay (24/3) ghi nhận cú giảm sâu trên diện rộng, khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi “đứng ngồi không yên”, đặc biệt là những người vừa mua vào ở vùng giá đỉnh trước đó. Chỉ sau một phiên, mỗi lượng vàng có thể mất từ 5–7 triệu đồng, đồng nghĩa với việc người mua lướt sóng hoặc “đu đỉnh” đang chịu khoản lỗ đáng kể nếu buộc phải bán ra. Không chỉ vậy, chênh lệch mua – bán duy trì ở mức cao khoảng 3 triệu đồng/lượng càng khiến mức thiệt hại bị nới rộng, phản ánh rõ rủi ro khi thị trường vàng bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng.

Giá vàng thế giới hôm nay (24/3)

Giá vàng thế giới hôm nay (24/3/2026) ghi nhận xu hướng giảm mạnh, hiện dao động quanh mức khoảng 4.400 – 4.440 USD/ounce, sau khi vừa trải qua một phiên lao dốc sâu. Trong phiên trước đó, có thời điểm giá vàng rơi xuống gần 4.100 USD/ounce, mất hơn 300 USD chỉ trong thời gian ngắn trước khi hồi phục nhẹ trở lại. 

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138 – 139 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với vàng trong nước từ 27 – 30 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng quốc tế đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh, chủ yếu do đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và tâm lý chốt lời sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/kinh-doanh/gia-vang-hom-nay-24-3-giam-sau-nha-dau-tu-thiet-hai-ra-sao-202603240940181564.html
