Nguy cơ biến chứng tiêu đường đến từ đâu

18:16 29/09/2025
Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao. Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

Theo tổng kết khoảng 53% bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến khi đến khám bệnh đều bị đau khớp. Đây là dạng nặng của vẩy nến thông thường. Biểu hiện thường gặp ở vẩy nến khớp là triệu chứng tổn thương móng (chiếm 80% tình trạng bệnh). Một khi có những dấu hiệu tổn thương móng, đau khớp, bệnh vẩy nến càng bị nặng, bong vẩy nhiều hơn. Đặc biệt vẩy nến khớp có thể làm tổn thương các khớp tay, ngón tay; chân, ngón chân gây biến dạng, co quắp hoặc các khớp ngón mất đi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất cao. Lưu ý khi dùng thuốc tây điều trị dài ngày gây nguy hại đến chức năng gan, thận, suy tủy cao vì vậy bệnh nhân nên cẩn trọng khi sử dụng một số thuốc như: dẫn xuất Vitamin D3 Vitamin A, corticoide dạng chích, Methotrexate…

img-5423-1759155476.jpeg

Nhiều bệnh nhân vẩy nến mãn tính còn kèm theo nhiều biến chứng khác như : khớp, tiểu đường, hen suyễn… Được Bảo Thanh Đường không những chữa dứt bệnh vẩy nến mà còn chữa hết các bệnh liên quan.

Theo kinh nghiệm của Lương Y Nguyễn Thị Hòa - Phó Tổng giám đốc Công Ty CP Bảo Thanh Đường thì khi người mắc bệnh vẩy nến nên đi chữa càng sớm thì càng tốt; bệnh vẩy nến càng để lâu có nguy cơ biến chứng, đối với trường hợp bệnh vẩy nến xuất hiện ở da đầu bệnh nhân hay cho đó là gàu những vẩy tróc có màu trắng rất giống với gàu. Vì vậy thường không quan tâm hoặc điều trị không đúng thuốc, từ đó dẫn đến tình trạng bệnh nặng thêm. Bệnh nhân cần lưu ý một số triệu chứng để phân biệt khi vẩy nến xuất hiện ở da đầu như: không rụng tóc, có nang trắng vài milimet đến vài centimet nằm sát da đầu. Khi vẩy nến ở tình trạng nặng sẽ xuất hiện những giọt sương huyết. Với vẩy nến da đầu sương huyết xuất hiện ở vùng trán và những nơi tóc không mọc. Ở cơ thể những giọt sương huyết sẽ xuất hiện trên bề mặt đốm vẩy.

Gặp gỡ ở hòng khám Đông Y Bảo Thanh Đường mới thấy rất đông bệnh nhân vẩy nến nặng biến chứng chuyển sang các bệnh mãn tính khác chữa trị ở đây. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Văn Lý ở Long An, anh cho biết: "Tôi đã rất khổ sở với căn bệnh vẩy nến này; ban đầu bệnh xuất hiện những đốm nhỏ ở mặt, một chút ở lưng,  nhưng tôi có thói quen uống rượu, ăn không được kiêng cữ nên bệnh càng ngày càng phát triển, loang xuống tóc, mặt, các móng bắt đầu sun lại, tôi càng hoang mang lo lắng vì bệnh ngày càng phát nhiều; khi đi chữa trị ở bệnh viện lúc đó bệnh đã quá nặng, uống nhiều thuốc tây và bôi thuốc tây da càng mỏng, căng và đau, thậm chí các tĩnh mạch nổi xanh ngày 1 nhiều, làn da lắm lúc rất rát, mắt càng ngày càng mờ và xương khớp rất nhức mỏi; Tôi dần chuyển sang bệnh khớp và tiểu đường nặng, thành ra tâm trạng càng chán nản, bệnh càng lúc càng nặng hơn".

Tôi ngồi xích lại gần hơn anh Lý, nói anh giơ tay vạch áo lên cho tôi xem. Anh Lý nói với tôi nhờ có thuốc Đông y Bảo Thanh Đường nay bệnh của tôi đã khỏi hết rồi. Hôm nay anh đến với Bảo Thanh Đường để các Lương y khám lại, xem có hướng gì thêm không. Tôi hỏi anh điều trị ở Bảo Thanh Đường được bao lâu? Anh cho biết khoảng 4 tháng tích cực điều trị gồm cả thuốc bôi, thuốc ngâm tắm, gội và uống thuốc viên, còn lại 2 tháng sau chỉ cần uống thuốc, sức khỏe trong người được cải thiện rất rõ rệt. Tháng đầu điều trị bệnh không còn tróc vẩy, không đau sưng khớp, lượng đường ổn định, tối ngủ ngon giấc, sáng ngủ dậy không còn mệt mỏi, dần dần mắt không mờ như trước, đến tháng thứ 2 bệnh giảm gần hết, nhưng theo Lương y chữa trị nói cần phải tích cực cho dứt hẳn bệnh nên tôi rất kiên trì và tin tưởng chữa trị. Anh vừa nói vừa cười rất tươi chỉ cho tôi những nốt vẩy nến giờ đây chỉ còn hơi dấu vết trên da, anh còn bóp bóp 2 đầu gối nói với tôi trước chân sưng rất đau, 2 khớp gối to như 2 quả bưởi, nay thì uống thuốc của Bảo Thanh Đường bệnh không còn nữa.

