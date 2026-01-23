Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV

14:30 23/01/2026
Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ngày 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV.

Tốt nghiệp trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân, ông bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị 1 rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục An ninh. Năm 2009, khi mang quân hàm Thiếu tướng, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1.

Phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội XIV được Tổng Bí thư nhấn mạnh như một “mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử”. Đây là nền tảng tinh thần để Đại hội XIV xác lập tầm nhìn phát triển đến giữa thế kỷ XXI với mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thu nhập cao, công nghiệp hiện đại.

Tháng 8/2010, ông làm Thứ trưởng Công an và giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016. Đầu năm 2019, ông được thăng cấp bậc hàm lên Đại tướng.

Tháng 5/2024, Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và ba tháng sau được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư. Ông có hai tháng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và giữ chức Tổng Bí thư từ tháng 10/2024.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

"Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này", Tổng Bí thư nói.

“Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội XIV, đồng thời yêu cầu mọi quyết sách phải xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Tổng Bí thư kêu gọi: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để Nhân dân thấy, Nhân dân tin, Nhân dân ủng hộ, Nhân dân đồng hành và Nhân dân thụ hưởng.

