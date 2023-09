Động lực giúp Lưu Đức Hoa ăn kiêng mãi không chán

Mỗi khi thấy chán nản, Lưu Đức Hoa thường xem lại ảnh của mình thời cơ bụng 6 múi cuồn cuộn để lấy lại động lực tiếp tục duy trì việc ăn uống có kỷ luật.

Ở tuổi lão niên, gương mặt Lưu Đức Hoa đã điểm dấu vết thời gian song nhiều người cho rằng phong độ, vẻ lịch lãm của tài tử vẫn như ngày nào. Để duy trì phong độ và mức cân 63 kg hàng chục năm qua, Lưu Đức Hoa rất kỷ luật trong việc ăn uống. Tài tử ăn chay từ năm 2013, không uống đồ lạnh suốt 30 năm, không ăn tối sau 19h và gần như không ăn cơm suốt một thập kỷ.

Phong độ Lưu Đức Hoa ở tuổi 61.

Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa ăn chay trường từ năm 2013, thỉnh thoảng mới ăn một lượng nhỏ thịt gà và phomai. Anh còn áp dụng quy tắc chỉ ăn no khoảng 7 phần, không ăn tối muộn để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng. Xem thêm: Hồ Ngọc Hà nâng tạ nặng 32 kg 'độ' vòng ba

Để cân bằng dinh dưỡng cũng như đảm bảo năng lượng mỗi khi đi quay phim nhiều giờ, thỉnh thoảng Lưu Đức Hoa mới ăn một lượng vừa phải thịt ức gà và phomai. Bữa sáng của tài tử khá đơn giản, thường có sữa chua cùng các loại hạt hoặc yến mạch. Bữa tối hầu hết là các loại rau củ và trái cây tươi. Ngũ cốc là nguồn carb chủ yếu trong chế độ ăn của Lưu Đức Hoa. "Chỉ cần không phải là thịt, tôi sẽ ăn tất cả. Tôi ưu ái các loại dầu có thành phần từ thực vật, carbs tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, tôi cũng hạn chế tối đa muối và đường trong các món ăn hàng ngày", Lưu Đức Hoa từng cho biết.

Khi được hỏi ăn mãi những món như vậy có khiến tài tử thấy chán hay không, Lưu Đức Hoa tiết lộ mẹo: "Những lúc cảm thấy chán, tôi sẽ lôi mấy tấm ảnh ngày còn cơ bụng 6 múi ra xem. Thấy bản thân mình đẹp quá nên cũng thấy vui vẻ trở lại. Thế là hết chán".

Lưu Đức Hoa khoe body không mỡ thừa trên sân khấu nhạc năm 2019.

Song song chế độ ăn, Lưu Đức Hoa cũng tích cực tập luyện khoảng 30-40 phút mỗi ngày cho các bài tập cardio và tập bụng, thân trên nhằm duy trì sức bền, cơ bắp.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của showbiz Hong Kong. Hành trình trở thành ngôi sao của Lưu Đức Hoa bắt đầu khi anh đăng ký tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1981. Anh trở nên nổi tiếng chỉ hai năm sau đó, khi tham gia bộ phim Thần điêu đại hiệp. Lưu Đức Hoa phát hành album đầu tiên Only Know That I Still Love You năm 1985 và trở nên rất nổi tiếng. Anh được vinh danh là một trong Tứ đại Thiên vương của Canto pop (làn sóng âm nhạc tiếng Quảng Đông) cùng Lê Minh, Quách Phú Thành và Trương Học Hữu. Anh kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, con gái năm nay 10 tuổi và luôn cố gắng giữ kín đời tư trước truyền thông.

