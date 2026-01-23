Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi trong nước lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu đồng/kg tại tất cả thương hiệu, phản ánh đà tăng mạnh mẽ của kim loại quý này trong những ngày đầu năm 2026.

Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2026, giá bạc đã tăng tới 31%, nối tiếp mức tăng gần 150% trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch hôm nay (23/1), thị trường bạc trong nước ghi nhận mức tăng khá mạnh, với biên độ dao động khoảng 120.000-150.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Sau điều chỉnh, bạc miếng Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 3,689 - 3,803 triệu đồng/lượng. Bạc miếng Kim - Phúc - Lộc SBJ 999 của Sacombank giao dịch tại 3,741 - 3,837 triệu đồng/lượng, trong khi bạc miếng Ancarat 999 ở mức 3,681 - 3,795 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, phân khúc bạc thỏi ghi nhận đà tăng mạnh nhất, với điểm nhấn là toàn bộ thương hiệu đều vượt ngưỡng 100 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Trong đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 tăng hơn 5 triệu đồng/kg ở cả hai chiều, vọt lên mức 98,4 - 101,4 triệu đồng/kg. Bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank tăng hơn 4 triệu đồng, hiện giao dịch quanh 99,76 - 102,32 triệu đồng/kg. Trong khi đó, bạc thỏi Ancarat 999 cũng “bứt tốc” mạnh, tăng hơn 5 triệu đồng/kg, lên mức 98,16 - 101,2 triệu đồng/kg.

Diễn biến tăng của giá bạc trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường thế giới. Giá bạc quốc tế tiếp tục leo lên mức cao nhất mọi thời đại, được thúc đẩy bởi sự suy giảm niềm tin vào tài sản Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế gia tăng. Giá bạc giao ngay hiện tăng khoảng 2%, lên 98,09 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức kỷ lục 99,34 USD/ounce.

Theo ông Nikos Tzabouras, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Tradu, bạc đang có nền tảng cơ bản hấp dẫn hơn nhiều so với vàng. Dù không phải là tài sản dự trữ theo cách truyền thống như vàng, bạc vẫn hưởng lợi từ dòng tiền trú ẩn an toàn và Xu hướng suy yếu của đồng USD.

Chỉ trong tháng đầu tiên của năm 2026, giá bạc đã tăng tới 31%, nối tiếp mức tăng gần 150% trong năm 2025. Kim loại quý này được hưởng lợi từ “cơn bão hoàn hảo” khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh, tiêu thụ công nghiệp duy trì vững chắc, trong khi nguồn cung vật chất ngày càng khan hiếm.

Liên quan đến lo ngại Trung Quốc siết chặt xuất khẩu bạc, bà Roukaya Ibrahim - Chiến lược gia trưởng tại BCA Research - cho rằng những lo ngại này là không có cơ sở. Theo bà, chính sách xuất khẩu bạc của Trung Quốc về bản chất không thay đổi; việc yêu cầu doanh nghiệp xin giấy phép chỉ là gia hạn các quy định đã được áp dụng từ những năm trước.

Trong khi đó, việc Mỹ chưa áp thuế ngay đối với bạc nhập khẩu được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, bà Ibrahim lưu ý rằng vẫn còn nhiều yếu tố bất định xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, rủi ro lớn nhất đối với giá bạc đến từ nhu cầu công nghiệp, khi giá tăng cao có thể buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm chi phí, giảm hàm lượng bạc sử dụng hoặc chuyển sang các vật liệu thay thế rẻ hơn. Dưới góc độ đầu tư, các mô hình phân tích của BCA Research cho thấy giá bạc hiện đã ở trạng thái mua quá mức khá rõ rệt.