Giá xăng tăng lên gần 19.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 29/1, giá xăng RON 95 tăng 210 đồng/lít lên 18.840 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 2 lần và giảm 2 lần.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (29/1).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 50 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 210 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.330 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.840 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng trở lại sau khi giảm trong kỳ điều hành gần nhất. Dẫu vậy, mức dưới 19.000 đồng/lít vẫn là vùng giá thấp nhất mà xăng RON 95 ghi nhận trong hơn một năm qua.

Tương tự, giá dầu diesel lại được nâng 470 đồng lên 18.170 đồng/lít.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tăng trở lại trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 300-400 đồng/lít.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết vào ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi và đang chờ ý kiến của Chính phủ.

Theo dự thảo mới nhất, giá bán lẻ xăng dầu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định giá, bao gồm 3 loại hình như đại lý, nhượng quyền và doanh nghiệp được mua từ nhiều nguồn. Không có chuyện doanh nghiệp bán lẻ bán cao hơn giá bán doanh nghiệp đầu mối.