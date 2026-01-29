Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá xăng tăng lên gần 19.000 đồng/lít

16:31 29/01/2026
Từ 15h ngày 29/1, giá xăng RON 95 tăng 210 đồng/lít lên 18.840 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 2 lần và giảm 2 lần.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (29/1).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 50 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và tăng 210 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 18.330 đồng/lít và xăng RON 95 là 18.840 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng trở lại sau khi giảm trong kỳ điều hành gần nhất. Dẫu vậy, mức dưới 19.000 đồng/lít vẫn là vùng giá thấp nhất mà xăng RON 95 ghi nhận trong hơn một năm qua.

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 2 lần và giảm 2 lần.

Tương tự, giá dầu diesel lại được nâng 470 đồng lên 18.170 đồng/lít.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể tăng trở lại trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 300-400 đồng/lít.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) cho biết vào ngày 19/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã ký tờ trình gửi Văn phòng Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi và đang chờ ý kiến của Chính phủ.

Theo dự thảo mới nhất, giá bán lẻ xăng dầu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định giá, bao gồm 3 loại hình như đại lý, nhượng quyền và doanh nghiệp được mua từ nhiều nguồn. Không có chuyện doanh nghiệp bán lẻ bán cao hơn giá bán doanh nghiệp đầu mối.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/gia-xang-tang-len-gan-19000-donglit-post1623884.html
Cùng chủ đề
Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả Đời sống
Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại Đời sống
Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy...

Giá vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng/lượng Đời sống
Giá vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt khoảng 6 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (29/1),...

Thưởng Tết '0 đồng' Đời sống
Thưởng Tết '0 đồng'

Thực trạng “0 đồng” thưởng Tết khiến một số người trẻ TP.HCM điều chỉnh kế hoạch tài chính, chấp nhận...

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng Đời sống
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của...

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng Đời sống
Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

16 giờ tới Bệnh thường gặp

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Công nghệ giảm nỗi lo mỗi lần bấm 'đồng ý' chia sẻ dữ liệu

Người dùng hiện nay phải cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, cho nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng thường không biết dữ liệu của mình được xử lý ra sao và nằm ở đâu.

5 giờ trước Phần mềm

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá là "điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026": Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Địa phương này được vinh danh ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng.

5 giờ trước Khám phá

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả

PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa ký quyết định cho thôi việc đối với ông Đặng Ngọc Nam vì "sử dụng bằng tiến sĩ giả".

5 giờ trước Tin tức

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Nhiễm trùng nặng sau tiêm filler ở cơ sở chui

Tiêm chất làm đầy tại cơ sở không phép khiến một phụ nữ 26 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nặng vùng đùi, hình thành nhiều ổ áp xe sâu, đe dọa chức năng vận động.

5 giờ trước Sống khỏe

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Những bộ phận của bắp ngô cực kỳ tốt cho sức khoẻ lại bị vứt đi không thương tiếc

Dù quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, bắp ngô vẫn còn nhiều “phần vàng” tốt cho sức khoẻ như râu, lõi hay vỏ ngô nhưng lại thường bị vứt bỏ không thương tiếc.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Buổi tối xuất hiện 3 dấu hiệu này, hãy cảnh giác nguy cơ ung thư

Một số dấu hiệu bất thường xuất hiện vào buổi tối có thể liên quan đến nguy cơ ung thư, nếu kéo dài và lặp lại, người dân không nên chủ quan mà cần theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng.

5 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Đổi đời ngay trước rằm tháng Chạp, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc vàng, sắm Tết dư dả

Cận kề rằm tháng Chạp, 3 con giáp sau được dự báo phất lên như diều gặp gió, sắp s

5 giờ trước Đời sống

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

5 giờ trước Showbiz

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Cô gái đứng trong con hẻm và diễn biến đáng sợ tiếp đó được camera ghi lại

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về tình huống cô gái trẻ bị quấy rối khi đang đứng trước một con hẻm. Sự việc này được camera an ninh trong con hẻm ghi lại.

5 giờ trước Đời sống