Nhận thưởng Tết bằng vàng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Không chỉ thưởng Tết bằng tiền, một số doanh nghiệp còn thưởng bằng vàng, sổ tiết kiệm... Vậy theo quy định, người lao động nhận thưởng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Phản ánh tới Đường dây nóng An ninh Thủ đô, anh Lê Tiến Lâm ở Bắc Ninh cho biết, “năm nay, công ty nơi em vợ tôi làm việc thưởng Tết cho nhân viên 1 chỉ vàng, còn doanh nghiệp nơi tôi công tác thưởng Tết cho mỗi người 1 ti vi trị giá khoảng 12 triệu đồng. Tôi đang băn khoăn liệu việc nhận thưởng Tết bằng vàng hay hiện vật khác có được miễn thuế?”.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng các hình thức: Bằng tiền; Bằng tài sản; Bằng các hình thức khác.

Như vậy, việc doanh nghiệp thưởng Tết Âm lịch 2026 cho người lao động bằng vàng, sổ tiết kiệm hay hiện vật khác không vi phạm quy định Pháp luật.

Về các khoản thu nhập chịu thuế, theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, tiền thưởng là khoản thu nhập thuộc nhóm “thu nhập từ tiền lương, tiền công” và thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán là thu nhập chịu thuế, trừ 1 số khoản khác theo quy định.

Còn theo quy định mới nhất tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, từ 1/1/2026, mọi khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền phát sinh từ quan hệ lao động đều được xác định là thu nhập chịu thuế.

Như vậy, người lao động nhận thưởng Tết dù bằng tiền, vàng hay hiện vật khác đều là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc trường hợp được miễn trừ.

Về cách tính thuế, giá trị của khoản thưởng bằng vàng, hiện vật được xác định theo giá thị trường tại thời điểm doanh nghiệp chi trả thưởng cho người lao động, làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế.

Về trách nhiệm khấu trừ, theo khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả. Theo đó, khi thưởng Tết bằng vàng, sổ tiết kiệm hay hiện vật khác, doanh nghiệp vẫn phải tính toán số thuế phát sinh tương ứng để khấu trừ hoặc thực hiện nghĩa vụ thuế thay cho người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp mong muốn người lao động thực nhận đủ món quà thưởng có thể lựa chọn phương án nộp thuế thu nhập cá nhân thay. Tuy nhiên, khoản thuế doanh nghiệp nộp thay vẫn được xác định là thu nhập chịu thuế của người lao động, đồng thời phải được kê khai, quyết toán theo quy định.

Như vậy, để tránh những rủi ro pháp lý có thể phát sinh, doanh nghiệp cần tính toán đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với việc thưởng Tết cho người lao động bằng hiện vật như vàng, sản phẩm hoặc tài sản có giá trị...