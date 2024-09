NTK Thái Công công bố chính thức kết hôn với bạn trai Huy Yves sau 10 năm đồng hành

Mới đây, NTK Thái Công chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình việc anh và bạn trai Huy Yves đã chính thức kết hôn và được chính quyền Đức công nhận, cấp giấy hôn thú.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, NTK Thái Công viết:

"Điều đặc biệt là vào tháng 9 này, đúng tròn 10 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau. 10 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều chặng đường và hôm nay, tình yêu của chúng tôi được chính thức hóa bằng sự công nhận của Pháp luật.

Quyền được kết hôn không chỉ đơn thuần là một thủ tục pháp lý, mà còn là sự công bằng, tạo điều kiện cho mọi công dân, bất kể giới tính, Xu hướng tính dục, màu da, dân tộc hay tôn giáo, được sống đúng với con người mình và tìm kiếm hạnh phúc.

Khi hôn nhân đồng tính được pháp luật công nhận, người trong cộng đồng LGBTQ+ không chỉ có quyền kết hôn như những cặp đôi dị tính mà còn được hưởng các quyền lợi Xã hội khác như quyền thăm nom người thân trong bệnh viện khi bị khẩn cấp, quyền kế thừa tài sản, và quyền lợi về thuế. Điều này tạo nên một xã hội công bằng hơn, nơi mọi người có thể sống tự do và nhận được sự hỗ trợ xứng đáng từ hệ thống pháp luật và cộng đồng.

Sự công nhận này không chỉ mang lại niềm vui cho những người đồng tính mà còn là sự củng cố niềm tin rằng mọi người dân, không phân biệt giới tính hay xu hướng tính dục, đều có quyền được sống bình đẳng, tự do và hạnh phúc".

Phía dưới bài viết, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng cho NTK Thái Công và Huy Yves. Mọi người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ khi cả 2 đã đồng hành cùng nhau 10 năm, đến nay đã gặt hái trái ngọt, được pháp luật công nhận.

Yves Huy (SN 1989) và NTK Thái Công đã được dân tình biết đến từ năm 2020, khi cả 2 cùng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai và chia sẻ mối quan hệ của mình. Tại đây, cặp đôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trên sóng truyền hình. Hành động này đã khiến Trấn Thành không kìm được nước mắt vì ngưỡng mộ.

"Điều 2 anh vừa làm khiến cho tôi rất sốc, vì tôi không nghĩ 2 người thành đạt trong xã hội lại làm cái điều đó trong 1 show truyền hình. Cám ơn các anh vì thật sự quá dũng cảm" - MC Trấn Thành nói.

Theo chia sẻ, Thái Công cho biết thời điểm về Việt Nam vào năm 2016 và đây cũng là lúc NTK bắt đầu quen Huy Phan. Khoảng 1 năm sau đó, cả hai thông báo mối quan hệ với gia đình và đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

"Huy Phan – người có công sức rất lớn để giúp tôi đứng trước mọi người và nói rằng tôi là một người trong cộng đồng LGBT, đó là nhà thiết kế Quách Thái Công - người yêu của Huy Phan" , NTK Thái Công từng chia sẻ.

Về phần Huy Phan, nam CEO thoải mái chia sẻ những trải nghiệm tình cảm với người yêu hơn mình 17 tuổi. Huy Phan cho biết, cả 2 có nhiều điểm tương đồng về cách ăn uống, Thời trang, Du lịch và tận hưởng cuộc sống.

