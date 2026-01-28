Thưởng Tết '0 đồng'

Thực trạng “0 đồng” thưởng Tết khiến một số người trẻ TP.HCM điều chỉnh kế hoạch tài chính, chấp nhận hy sinh phúc lợi ngắn hạn để ưu tiên ổn định thu nhập và cơ hội nghề nghiệp.

Thu Phương (25 tuổi, phường Xuân Hòa,

Nhiều nhân sự loay hoay vì không có thưởng Tết trong năm nay, tìm cách lo chi tiêu dịp cuối năm. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Không ngại ‘0 đồng’ thưởng Tết

Giống với Thu Phương, Hoàng Hà (27 tuổi, phường Bình Trưng, TP.HCM) cũng không nhận được thưởng cuối năm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, cô đã lường trước tình huống này, không rơi vào thế bị động.

Cụ thể, thời gian công tác của Hà ở doanh nghiệp hiện tại là 4 tháng, bao gồm 2 tháng thử việc, chưa đủ tiêu chuẩn nhận thưởng Tết. Nhân sự 27 tuổi đưa ra quyết định “nhảy việc” dịp cuối năm ngoái, chấp nhận mất thưởng trong năm nay.

“Tôi không muốn vì khoản thưởng Tết mà tiếp tục chịu đựng công việc nhàm chán và môi trường độc hại ở công ty cũ. Đến nay, tôi vẫn không hối hận về quyết định này”, Hoàng Hà chia sẻ.

Thời gian công tác của Hoàng Hà ở doanh nghiệp mới chưa đủ để nhận thưởng Tết.

Khi nhận thấy Hà không nằm trong diện hưởng thưởng cuối năm, quản lý trực tiếp của cô ở doanh nghiệp mới cũng bày tỏ thiện chí, trích một khoản từ phúc lợi tài chính cá nhân tặng cho cấp dưới.

Dù khoản tiền này không lớn, Hoàng Hà vẫn cảm thấy xúc động, cho rằng đây là sự động viên, khích lệ tinh thần hợp lý trong hoàn cảnh này. Nhờ đó, cô cũng không cảm thấy lạc lõng trong môi trường mới.

Thanh Bình (29 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) cũng nhận “0 đồng” thưởng Tết vì chuyển đổi công việc dịp cuối năm. Anh quyết định “nhảy việc” vào đầu tháng 1, sát kỳ trả thưởng Tết.

Thanh Bình được chiêu mộ vào một vị trí tốt, hưởng mức lương cao gấp 1,5 lần thu nhập ở công ty cũ. Nếu anh chần chừ, nán lại doanh nghiệp cũ để nhận thưởng, công việc này có thể lập tức rơi vào tay người khác.

“Tôi cũng tiếc khi không nhận được phúc lợi tài chính vốn thuộc về mình, nhưng buộc phải đưa ra sự lựa chọn”, Bình giải thích.

Nhân sự marketing coi đây là “chi phí cơ hội”, chấp nhận hy sinh khoản tiền này, mong muốn nhận mức thu nhập cao hơn trong tương lai. Rủi ro chỉ nằm ở việc Thanh Bình chưa lường trước tình huống trên nên không chuẩn bị quỹ tài chính dự phòng. Các khoản chi phát sinh trong dịp Tết khiến anh phải tìm cách xoay xở.

Cân đối tài chính khi không có thưởng Tết

Bởi sinh sống và làm việc xa nhà, Thanh Bình mua vé máy bay về Hà Nội đón Tết Nguyên đán. Một cặp vé máy bay khứ hồi có giá lên đến 7-8 triệu đồng, chưa kể chi phí quà cáp biếu gia đình, ăn uống tất niên, gặp gỡ bạn bè.

Nhìn chung, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhân sự này phải tiêu khoảng 20-30 triệu đồng. Vì không có thưởng cuối năm, anh quyết định sử dụng phương án “tiêu trước trả sau”, dùng thẻ tín dụng suốt mùa lễ hội năm nay.

“Tôi ngại vay mượn người thân, bạn bè dịp cuối năm nên phải ứng phó theo cách này. Nơi nào chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, tôi sẽ quẹt thẻ”, Bình nói.

Hơn nữa, anh cũng tự tin vào thu nhập ở vị trí công việc mới, cho biết có thể trả dần cho ngân hàng sau Tết Nguyên đán. Theo tính toán sơ lược của anh, phương án này hoàn toàn khả thi, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro nhỏ.

"Tiêu trước trả sau" trở thành phương án được một số nhân sự không có thưởng Tết năm nay áp dụng. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Trong khi đó, Hoàng Hà đã chuẩn bị trước cho tình huống “0 đồng” thưởng Tết. Cô xây dựng quỹ tài chính dự phòng để chi tiêu trong dịp này, đồng thời trích một khoản tiền tiết kiệm để trang trải sinh hoạt phí phát sinh.

May mắn, Hà vẫn còn độc thân, cũng không gặp áp lực tài chính từ phía bố mẹ. Năm nay, cô xác định có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, cắt giảm mua sắm quần áo, mỹ phẩm, cũng hạn chế tham gia tiệc tùng.

Khoản chi tiêu lớn nhất mỗi dịp Tết Nguyên đán của cô là lì xì năm mới cho bố mẹ. Tuy nhiên, phụ huynh cũng biết điều kiện tài chính của Hoàng Hà trong năm nay, khuyên con gái không nên mừng tuổi bố mẹ nhiều như các năm trước.

Thậm chí, gia đình còn khuyến khích Hà để dành cho bản thân vì đoán rằng thị trường việc làm vẫn còn nhiều biến động trong năm mới. “Bố mẹ có lương hưu, cũng không cần sắm sửa gì nhiều”, phụ huynh chia sẻ với Hoàng Hà.