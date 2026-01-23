Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá vàng miếng SJC vượt 173 triệu đồng/lượng

11:35 23/01/2026
Mức tăng hơn 4 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay cộng hưởng cùng đà tăng bền bì kể từ đầu năm đã đưa vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới, vượt 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng đang đắt đỏ hơn. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (23/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 171,3 - 173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng hơn 4 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay tiếp tục đưa giá vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... Hiện các doanh nghiệp này đều niêm yết giá bán vàng miếng ở mức trên 173 triệu đồng/lượng.

img-6982-1769142920.jpeg

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận Xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Biên độ tăng dao động 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC hiện neo chắc chắn tại mốc 169,3 - 171,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý cũng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 169,3 - 172,3 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cùng đưa ra mức 170,3 - 173,3 triệu đồng cho mỗi lượng vàng nhẫn. Đây hiện là 2 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang trên đà tăng mạnh, lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.900 USD/ounce. Hiện kim loại quý giao ngay đang giao dịch ở mốc 4.950 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 158 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

