Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

12:46 23/12/2025

img-7704-1766468879.jpeg
 


Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành một công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là nhà tài trợ chính thức của Giải Marathon VnExpress Hải Phòng, được tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 19 đến 21 tháng 12 năm 2025. Lần tài trợ này đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Herbalife đồng hành cùng giải, phù hợp với cam kết lâu dài của công ty trong việc góp phần khuyến khích lối sống năng động lành mạnh kết hợp với dinh dưỡng cân bằng trong cộng đồng trên toàn quốc thông qua việc hỗ trợ các sự kiện Thể thao cộng đồng.

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh- Ảnh 2.

Với hơn 14.000 vận động viên tham gia, giải VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 đã lập kỷ lục về số lượng người tham gia cao nhất trong toàn bộ hệ thống giải chạy VnExpress Marathon.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Số lượng tham gia kỷ lục hơn 14.000 vận động viên của sự kiện năm nay là một minh chứng nữa cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thể dục thể thao và lối sống năng động. Việc tiếp tục hỗ trợ giải chạy này là một phần trong cam kết mạnh mẽ của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc khuyến khích thêm nhiều người tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày".

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh- Ảnh 3.

Giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng thuộc hệ thống VnExpress Marathon uy tín, với cung đường chạy tuyệt đẹp đưa các vận động viên đi qua khu vực đô thị sôi động và cảnh quan ven biển của Hải Phòng, bao gồm Đồ Sơn, mang đến cho người chạy những trải nghiệm độc đáo đồng thời thể hiện được vẻ đẹp và năng lượng của thành phố. Các vận động viên tại giải VnExpress Hải Phòng 2025 đã tham gia các cự ly ngắn, trung bình và dài – 5km, 10km, 21km và 42km.

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh- Ảnh 4.

Herbalife đã là đối tác chính thức của hệ thống VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho các giải chạy thu hút hàng chục nghìn vận động viên tham gia mỗi năm. Giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng là sự kiện cuối cùng trong chuỗi các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon 2025, sau VnExpress Marathon Hạ Long, VnExpress Marathon Quy Nhơn, VnExpress Marathon Nha Trang, và VnExpress Marathon Cần Thơ, mà Herbalife Việt Nam tài trợ trong năm nay.

Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ giải Marathon VnExpress Hải Phòng nhằm khuyến khích lối sống năng động lành mạnh- Ảnh 5.

Thông tin về Herbalife Ltd. Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành một công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980. Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình. 

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ: 

•Hotline: +84-28-38279191

•Email: [email protected]

