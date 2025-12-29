Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thời tiết đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước sẽ ra sao?

20:46 29/12/2025
Theo dự báo, thời tiết trên cả nước trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 04/01/2026) có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên chủ yếu duy trì trạng thái ngày nắng, mưa rào xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm.

Miền Bắc: Rét bao trùm, Đông Bắc Bộ có mưa trong ngày đầu năm

Trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng Đông Bắc Bộ, từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Thời tiết phổ biến trời rét.

Nhiệt độ cao nhất dao động 20–24°C, có nơi trên 24°C; riêng khu vực Đông Bắc trong ngày 1/1/2026 phổ biến 19–22°C. Nhiệt độ thấp nhất 14–18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C.

Từ ngày 2–4/1/2026, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 18–22°C, có nơi trên 22°C; thấp nhất 12–16°C, vùng núi có nơi dưới 11°C.

Thanh Hóa đến TP Huế: Bắc rét, Nam lạnh, mưa gia tăng từ sau Tết

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng phía Bắc trong ngày 1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–27°C, thấp nhất 17–20°C.

Từ ngày 2–4/1/2026, phía Bắc khu vực có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19–23°C, thấp nhất 14–18°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đầu năm nắng, sau đó mưa tăng

Trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25–28°C, phía Nam 28–31°C; nhiệt độ thấp nhất 20–24°C.

Từ ngày 2–4/1/2026, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–26°C, phía Nam 27–30°C; thấp nhất phía Bắc 19–22°C, phía Nam 22–24°C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, mưa dông rải rác về chiều tối

Tại Cao nguyên Trung Bộ, từ 31/12/2025–4/1/2026, thời tiết chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24–28°C, có nơi trên 28°C; thấp nhất 15–19°C, có nơi dưới 15°C.

Nam Bộ: Nắng là chủ đạo, đề phòng mưa dông cục bộ

Khu vực Nam Bộ trong suốt giai đoạn 31/12/2025–4/1/2026 duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29–33°C, có nơi trên 33°C; thấp nhất miền Đông 21–25°C, có nơi dưới 21°C.

