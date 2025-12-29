Thời tiết đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước sẽ ra sao?

Theo dự báo, thời tiết trên cả nước trong dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 04/01/2026) có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên chủ yếu duy trì trạng thái ngày nắng, mưa rào xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm.

Miền Bắc: Rét bao trùm, Đông Bắc Bộ có mưa trong ngày đầu năm

Trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng Đông Bắc Bộ, từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Thời tiết phổ biến trời rét.

Nhiệt độ cao nhất dao động 20–24°C, có nơi trên 24°C; riêng khu vực Đông Bắc trong ngày 1/1/2026 phổ biến 19–22°C. Nhiệt độ thấp nhất 14–18°C, vùng núi có nơi dưới 13°C.

Từ ngày 2–4/1/2026, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 18–22°C, có nơi trên 22°C; thấp nhất 12–16°C, vùng núi có nơi dưới 11°C.

Thanh Hóa đến TP Huế: Bắc rét, Nam lạnh, mưa gia tăng từ sau Tết

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng phía Bắc trong ngày 1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–27°C, thấp nhất 17–20°C.

Từ ngày 2–4/1/2026, phía Bắc khu vực có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19–23°C, thấp nhất 14–18°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đầu năm nắng, sau đó mưa tăng

Trong hai ngày 31/12/2025–1/1/2026, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25–28°C, phía Nam 28–31°C; nhiệt độ thấp nhất 20–24°C.

Từ ngày 2–4/1/2026, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–26°C, phía Nam 27–30°C; thấp nhất phía Bắc 19–22°C, phía Nam 22–24°C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, mưa dông rải rác về chiều tối

Tại Cao nguyên Trung Bộ, từ 31/12/2025–4/1/2026, thời tiết chủ yếu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24–28°C, có nơi trên 28°C; thấp nhất 15–19°C, có nơi dưới 15°C.

Nam Bộ: Nắng là chủ đạo, đề phòng mưa dông cục bộ

Khu vực Nam Bộ trong suốt giai đoạn 31/12/2025–4/1/2026 duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29–33°C, có nơi trên 33°C; thấp nhất miền Đông 21–25°C, có nơi dưới 21°C.