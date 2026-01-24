Tổng kết, trao giải “Ngày hội tiếng Anh STEM Robotics” cấp tiểu học TP Hà Nội năm học 2025-2026

Việc đưa tiếng Anh vào các hoạt động STEM và robotics đang mở ra cách tiếp cận mới trong giáo dục bậc tiểu học tại Hà Nội, khi ngoại ngữ không chỉ là môn học mà trở thành công cụ gắn với tư duy công nghệ và kỹ năng số. Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics năm học 2025-2026 là một trong những hoạt động cụ thể theo hướng tiếp cận này.

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics” cấp Tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2025–2026.

Ban tổ chức trao giải Nhất “Ngày hội tiếng Anh STEM Robotics” cho đội thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông).

Chương trình diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ngoại ngữ - STEM - công nghệ - trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành những năng lực thiết yếu của công dân thế kỷ 21, Chương trình “Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics” lần đầu tiên được tổ chức ở cấp Tiểu học, với mô hình tích hợp tiếng Anh trong các hoạt động khoa học - công nghệ - kỹ thuật - lập trình.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, chương trình là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần triển khai hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Quyết định 2371 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, năm học 2025-2026 là năm học toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung thực hiện Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; xác định giáo dục ngoại ngữ gắn với STEM, AI và các mô hình học tập số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Những nỗ lực đổi mới không ngừng trong giảng dạy ngoại ngữ đã đem lại nhiều kết quả rất đáng khích lệ: Năm 2025, Hà Nội xếp thứ 2 toàn quốc về kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia - Đây là kết quả cao nhất từ năm 2008 đến nay - khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính Hà Nội theo Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội. Riêng môn Tiếng Anh, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về điểm trung bình, có 141 điểm 10, trong đó 56 thí sinh đạt điểm tuyệt đối và 3 học sinh là Thủ khoa quốc gia.

Khởi động từ tháng 10/2025, “Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics” cấp Tiểu học thành phố Hà Nội thu hút sự tham gia của 246 học sinh tiêu biểu, đại diện của 82 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Các em đã tham gia đầy tự tin, sáng tạo, thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh, vận dụng kiến thức STEM, tư duy công nghệ và tinh thần hợp tác thông qua hoạt động Robotics trong các vòng thi sơ khảo và chung khảo.

Tại “Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics” các em học sinh Tiểu học được: Vận dụng kiến thức tiếng Anh trong bối cảnh khoa học – công nghệ; Rèn luyện tư duy sáng tạo, tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề; Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác và trình bày ý tưởng; Tự tin bước đầu tiếp cận lập trình và robot - ngôn ngữ của tương lai.

“Các hoạt động của “Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics” đã giúp các em kết nối ngoại ngữ với khoa học và công nghệ một cách tự nhiên, thực chất và hiệu quả - đúng định hướng đổi mới dạy và học của ngành Giáo dục Thủ đô”, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền khẳng định.

Tại Lễ tổng kết và trao giải “Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics” cấp Tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2025 – 2026, lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã biểu dương và chúc mừng 246 học sinh tiêu biểu - đại diện của 82 trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố đã tham gia đầy tự tin, sáng tạo trong các vòng thi Sơ khảo và Chung khảo.

Ban tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, ngôi vị quán quân của cuộc thi, cho đội thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Hà Đông), gồm các thành viên: Trương Minh Anh, Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Tùng Khoa. 5 giải Nhất thuộc về đội thi đến từ các trường: Tiểu học Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô), Tiểu học Quỳnh Mai (phường Bạch Mai), TH & THCS Newton 5 (xã Bình Minh), Tiểu học Bà Triệu (phường Hai Bà Trưng), Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng). Cùng đó, ban tổ chức cũng trao 10 giải Nhì, 16 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.