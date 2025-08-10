Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ chương trình giao lưu đầu tiên vào tháng 4/2025, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục tạo dựng không gian gặp gỡ thân mật với sự hiện diện của các câu lạc bộ, cộng đồng và vận động viên tiêu biểu tại khu vực miền Bắc ngày 9/8/2025. Sự kiện lần này góp phần chuẩn bị cho Mùa giải thứ 4 diễn ra vào ngày 5/10, với nhiều đổi mới và kỳ vọng lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng yêu chạy bộ.
Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung, mọi hoạt động đều có thể lên sóng thì việc sở hữu thiết bị công nghệ tiện lợi, chất lượng và thời thượng là điều không thể thiếu. Hiểu rõ nhu cầu đó, GoChek – Thương hiệu công nghệ tiên phong chính thức trình làng sản phẩm mới: Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000 và bộ đôi gậy chụp ảnh S140 và SS100 - Trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp Bảo tàng Phụ nữ và các đơn vị tổ chức lễ trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”.
Khi thiên nhiên nổi giận, mưa lũ ập xuống khiến cuộc sống của bà con vùng sâu trở nên khó khăn, thì tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc lại một lần nữa tỏa sáng. Những cơn bão lũ không chỉ tàn phá nhà cửa, đường sá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là hệ hô hấp.
Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.
Giữa thời đại số, nhiếp ảnh nghệ thuật trở thành ngôn ngữ toàn cầu kết nối cảm xúc, văn hóa và con người. Anhnghethuatdulich ra đời như một không gian sáng tạo dành riêng cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi lưu giữ khoảnh khắc mà còn là bệ phóng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè năm châu.