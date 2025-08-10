Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

09:19 10/08/2025
Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

Người dân có mặt từ sớm

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên". 

Ngay từ sáng sớm, đã rất nhiều người dân có mặt theo dõi.

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 1.

Không khí tại khu vực tổ chức sự kiện vô cùng sôi động và háo hức

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 2.

Các bạn trẻ tranh thủ chụp lại những tấm hình kỷ niệm

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 3.

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 4.

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 5.

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 6.

Những khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc sống ngày thường tại Hà Nội

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 7.

Các em nhỏ được người lớn cõng trên vai

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 8.

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 9.

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 10.

Dọc hai bên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chật kín người

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 11.

Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng đến tham dự sự kiện

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 12.

Những màn biểu diễn hoành tráng 

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 13.

Những tiếng ca hát mở đầu cho một ngày đầy sôi động tại Hà Nội

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 14.

“Ngày hội vì Thủ đô bình yên” là chương trình trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 15.

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 16.

Điểm nhấn của sự kiện là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; hàng trăm xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 17.

Nhiều người dân, từ các cụ già, em nhỏ đến du khách nước ngoài, đều chăm chú theo dõi từng màn biểu diễn, không ngớt những tràng pháo tay cổ vũ

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành- Ảnh 18.

