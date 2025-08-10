Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Giữa thời đại số, nhiếp ảnh nghệ thuật trở thành ngôn ngữ toàn cầu kết nối cảm xúc, văn hóa và con người. Anhnghethuatdulich ra đời như một không gian sáng tạo dành riêng cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi lưu giữ khoảnh khắc mà còn là bệ phóng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè năm châu.

17:34 06/08/2025 Đời sống