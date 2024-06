30 anh trai 'say hi' ra mắt

Anh Tú được bạn gái Lyly tới ủng hộ. Anh trai "say hi" lên sóng cùng thời điểm với Anh trai vượt ngàn chông gai, chương trình được xem như phiên bản nam của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sự đối đầu của 2 chương trình có ý tưởng khá tương đồng này đang thu hút sự tò mò, quan tâm của khán giả. Anh trai "say hi" quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ. Họ trải qua quá trình luyện tập hoàn thiện nhiều kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác để giành cơ hội có mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng.