Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, quy định rõ những hành vi giáo viên bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm môi trường Giáo dục lành mạnh, công bằng và tôn trọng quyền lợi của người học.

5 hành vi giáo viên không được phép thực hiện

Theo Điều 16 của Luật, giáo viên tuyệt đối không được:

Phân biệt đối xử với người học dưới bất kỳ hình thức nào.

Gian lận hoặc cố ý làm sai lệch kết quả trong tuyển sinh, kiểm tra, đánh giá người học.

Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức.

Ép buộc người học đóng góp tiền hoặc hiện vật trái quy định Pháp luật.

Lợi dụng danh nghĩa hoặc hoạt động nghề nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài những hành vi nêu trên, còn phải tuân thủ quy định về những việc viên chức không được làm. Với giáo viên ở cơ sở ngoài công lập, phải chấp hành thêm các quy định của pháp luật lao động về hành vi bị cấm.

Những điều tổ chức, cá nhân không được làm với giáo viên

Luật cũng nêu rõ các hành vi nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân khi làm việc với giáo viên:

Không được chậm trễ hoặc từ chối thực hiện chế độ, chính sách dành cho giáo viên theo quy định pháp luật.

Không đăng tải, phát tán thông tin quy kết trách nhiệm của giáo viên trong hoạt động nghề nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Không thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật liên quan đến giáo viên.

Việc quy định cụ thể những điều giáo viên không được làm và những hành vi bị cấm đối với giáo viên là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ uy tín của nhà giáo và tạo môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh.

Yến Nguyễn