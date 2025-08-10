Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Tin tức

Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo

09:22 10/08/2025
Từ 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, quy định rõ 5 hành vi giáo viên bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm môi trường giáo dục công bằng, tôn trọng và minh bạch.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, quy định rõ những hành vi giáo viên bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm môi trường Giáo dục lành mạnh, công bằng và tôn trọng quyền lợi của người học.

Ảnh minh hoạ/Nguồn: PLO Ảnh minh hoạ/Nguồn: PLO

5 hành vi giáo viên không được phép thực hiện

Theo Điều 16 của Luật, giáo viên tuyệt đối không được:

Phân biệt đối xử với người học dưới bất kỳ hình thức nào.

Gian lận hoặc cố ý làm sai lệch kết quả trong tuyển sinh, kiểm tra, đánh giá người học.

Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức.

Ép buộc người học đóng góp tiền hoặc hiện vật trái quy định Pháp luật.

Lợi dụng danh nghĩa hoặc hoạt động nghề nghiệp để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài những hành vi nêu trên, còn phải tuân thủ quy định về những việc viên chức không được làm. Với giáo viên ở cơ sở ngoài công lập, phải chấp hành thêm các quy định của pháp luật lao động về hành vi bị cấm.

Những điều tổ chức, cá nhân không được làm với giáo viên

Luật cũng nêu rõ các hành vi nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân khi làm việc với giáo viên:

Không được chậm trễ hoặc từ chối thực hiện chế độ, chính sách dành cho giáo viên theo quy định pháp luật.

Không đăng tải, phát tán thông tin quy kết trách nhiệm của giáo viên trong hoạt động nghề nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Không thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật liên quan đến giáo viên.

Việc quy định cụ thể những điều giáo viên không được làm và những hành vi bị cấm đối với giáo viên là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ uy tín của nhà giáo và tạo môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh.

Yến Nguyễn

 

Theo saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/tu-1-1-2026-nhung-dieu-giao-vien-khong-duoc-phep-lam-202508100047067948.html
Cùng chủ đề
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tính 17 điểm tốt nghiệp bằng 22,5 điểm học bạ Tin tức
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tính 17 điểm tốt nghiệp bằng 22,5 điểm học bạ

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa công bố bảng quy đổi tương đương điểm thi tốt nghiệp THPT...

Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Đề khó hay học lệch? Tin tức
Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Đề khó hay học lệch?

Chỉ vì điểm liệt toán, 777 giấc mơ đại học tan vỡ, dù nhiều em đạt hơn 8 điểm ở...

Bỏ quy định đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn Tin tức
Bỏ quy định đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn

Bộ GD&ĐT bỏ quy định học sinh phải đạt tối thiểu 8 điểm môn toán, đồng thời đạt tổng điểm...

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: Số điểm 10 tăng vọt Tin tức
Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: Số điểm 10 tăng vọt

Cả nước có hơn 15.331 điểm 10 ở 12 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Vụ trại hè từ háo hức thành hối hận: VTV làm rõ vấn đề pháp lý, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng Tin tức
Vụ trại hè từ háo hức thành hối hận: VTV làm rõ vấn đề pháp lý, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng

Phóng sự này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Người lớn không hiểu được đâu: Tralalero Tralala, Tung Tung Tung Sahur hot đến thế là vì lý do này! Tin tức
Người lớn không hiểu được đâu: Tralalero Tralala, Tung Tung Tung Sahur hot đến thế là vì lý do này!

Vì sao Brainrot - xu hướng 3 tỷ view đang xâm chiếm “khối nghỉ hè” toàn cầu?

Mới cập nhật
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Lan tỏa tinh thần vượt trội qua gặp gỡ cộng đồng chạy bộ miền Bắc

Tiếp nối hiệu ứng tích cực từ chương trình giao lưu đầu tiên vào tháng 4/2025, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục tạo dựng không gian gặp gỡ thân mật với sự hiện diện của các câu lạc bộ, cộng đồng và vận động viên tiêu biểu tại khu vực miền Bắc ngày 9/8/2025. Sự kiện lần này góp phần chuẩn bị cho Mùa giải thứ 4 diễn ra vào ngày 5/10, với nhiều đổi mới và kỳ vọng lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng yêu chạy bộ.

9 giờ trước THỂ THAO

Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Những sản phẩm đồ da mang hình cờ Tổ quốc được tạo nên từ đôi bàn tay của người khuyết tật thể hiện lòng yêu nước và nghị lực sống.

16 giờ trước Đời sống

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

16 giờ trước Đời sống

'Vùng xám' trong vụ AI thay thế Thùy Tiên

'Vùng xám' trong vụ AI thay thế Thùy Tiên

Theo luật sư, sự việc nhà sản xuất phim “Chốt đơn” sử dụng AI thay thế cho Thùy Tiên khi chưa được sự đồng ý của cô đặt ra nhiều vấn đề pháp lý quan trọng cần phải giải đáp.

16 giờ trước Phim

25.000 khán giả bùng nổ trong 'concert quốc gia'

25.000 khán giả bùng nổ trong 'concert quốc gia'

Tối 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút khoảng 25.000 khán giả với những tiết mục hoành tráng, được đầu tư.

17 giờ trước Âm nhạc

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung, mọi hoạt động đều có thể lên sóng thì việc sở hữu thiết bị công nghệ tiện lợi, chất lượng và thời thượng là điều không thể thiếu. Hiểu rõ nhu cầu đó, GoChek – Thương hiệu công nghệ tiên phong chính thức trình làng sản phẩm mới: Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000 và bộ đôi gậy chụp ảnh S140 và SS100 - Trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

2 ngày trước Thiết bị

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp Bảo tàng Phụ nữ và các đơn vị tổ chức lễ trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”.

3 ngày trước XÃ HỘI

Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa: Đồng hành cùng bà con vượt qua bão lũ

Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa: Đồng hành cùng bà con vượt qua bão lũ

Khi thiên nhiên nổi giận, mưa lũ ập xuống khiến cuộc sống của bà con vùng sâu trở nên khó khăn, thì tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc lại một lần nữa tỏa sáng. Những cơn bão lũ không chỉ tàn phá nhà cửa, đường sá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là hệ hô hấp. 

3 ngày trước SỨC KHỎE

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.

22:13 06/08/2025 Kinh doanh

Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật

Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật

Giữa thời đại số, nhiếp ảnh nghệ thuật trở thành ngôn ngữ toàn cầu kết nối cảm xúc, văn hóa và con người. Anhnghethuatdulich ra đời như một không gian sáng tạo dành riêng cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi lưu giữ khoảnh khắc mà còn là bệ phóng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè năm châu.

17:34 06/08/2025 Đời sống