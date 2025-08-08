Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. CÔNG NGHỆ
  3. Thiết bị

Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

08:00 08/08/2025
Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung, mọi hoạt động đều có thể lên sóng thì việc sở hữu thiết bị công nghệ tiện lợi, chất lượng và thời thượng là điều không thể thiếu. Hiểu rõ nhu cầu đó, GoChek – Thương hiệu công nghệ tiên phong chính thức trình làng sản phẩm mới: Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000 và bộ đôi gậy chụp ảnh S140 và SS100 - Trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000: Nghe trọn chất, cảm trọn vibe

Vừa ra mắt, Tai nghe GoChek SpaceX S-1000 đã nhanh chóng ghi điểm nhờ loạt tính năng xịn xò bất ngờ trong tầm giá 1 triệu: Chống ồn chủ động (ANC) và tùy chọn tính năng nghe nhạc 3 chế độ linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hiện đại.

Điểm sáng công nghệ của GoChek SpaceX S-1000 nằm ở chế độ chống ồn chủ động ANC, cho phép người dùng tận hưởng âm nhạc hoặc tập trung học tập, làm việc trong môi trường có nhiều tạp âm như quán cà phê, phương tiện công cộng hay văn phòng mở. Không cần tăng âm lượng hay tháo tai nghe, mọi trải nghiệm giờ đây đều được tối ưu với một nút chạm.

Không dừng lại ở đó, điểm nổi bật khác của tai nghe GoChek SpaceX S‑1000 là hỗ trợ ba chế độ nghe nhạc riêng biệt theo tiêu chuẩn Hi‑Res Audio:

  • HiFi: Với âm trung cân bằng, chi tiết, tái tạo trung thực.
  • Pop: Cho âm sáng và rõ giọng hát – phù hợp với các bản nhạc nhẹ, vui tai.
  • Rock: Bass căng, treble nổi bật – thích hợp cho nhạc sôi động và phim hành động.

 Người dùng có thể dễ dàng chuyển qua lại giữa các chế độ này để phù hợp với gu âm nhạc hiện tại.

Cùng với đó là Bluetooth 5.4, đảm bảo kết nối ổn định, nhanh chóng và tiết kiệm pin. Dù đang học online, gọi video hay nghe game, GoChek SpaceX S-1000 vẫn duy trì tín hiệu mượt mà, không bị giật hay trễ âm. Với thời lượng pin lên đến 25 giờ sử dụng (kèm hộp sạc), GoChek SpaceX S-1000 là công cụ hỗ trợ tối ưu cho nhịp sống năng động. Reviewer công nghệ Trần Bảo Long chia sẻ: “Tôi bất ngờ với khả năng tái tạo âm thanh của GoChek SpaceX S-1000 – Vượt xa kỳ vọng ở một sản phẩm dưới 1 triệu đồng. Kết nối nhanh, âm rõ, đặc biệt không bị delay khi xem video và pin siêu trâu”.

Với mức giá dễ tiếp cận, không chỉ là tai nghe – GoChek SpaceX S-1000 là lối sống âm thanh thời thượng cho các bạn trẻ yêu công nghệ.

Bộ đôi gậy “biến hình” S140 và SS100: Vũ khí sống ảo cho thế hệ sáng tạo

Cùng với GoChek SpaceX S-1000, GoChek tiếp tục gây sốt với bộ đôi gậy chụp ảnh GoChek S140 và SS100 – Lựa chọn lý tưởng cho giới trẻ yêu thích du lịch, quay vlog, sáng tạo nội dung hay đơn giản là sở hữu những khung hình xịn xò ngay cả khi chỉ có một mình.

GoChek S140 gây ấn tượng bởi thiết kế chắc chắn nhưng nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi. Thân gậy được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, cho độ bền cao và khả năng kéo dài đến 1,1 mét, hỗ trợ chụp ảnh nhóm, selfie góc rộng hay quay toàn cảnh một cách dễ dàng. Gậy tích hợp chân tripod vững chắc, phù hợp để quay vlog, livestream hay chụp ảnh cố định mà không cần người hỗ trợ. Remote Bluetooth rời hoạt động ổn định trong bán kính 10m, tương thích cả iOS lẫn Android, cho phép bạn chủ động tạo nên những khung hình ưng ý chỉ với một nút bấm.

Còn với GoChek SS100, đây là phiên bản gậy chụp ảnh siêu linh hoạt với đầu kẹp điện thoại xoay 360 độ, dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ chụp ngang và dọc – Rất phù hợp cho các nội dung TikTok, Reels hay Story. Đặc biệt, tính năng chống rung được cải tiến giúp hình ảnh và video luôn sắc nét, ngay cả khi quay trên địa hình không bằng phẳng hay di chuyển liên tục. Điều này khiến SS100 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của các vlogger, travel blogger và người bán hàng online.

Bộ đôi này đều được thiết kế tối ưu để gập gọn nhanh chóng, thao tác dễ dàng, trọng lượng nhẹ – Không gây mỏi tay khi sử dụng lâu. Với mức giá dễ tiếp cận và chất lượng vượt tầm phân khúc, GoChek S140 và SS100 không chỉ là thiết bị hỗ trợ, mà còn là cánh tay phải giúp người trẻ hiện thực hóa đam mê sáng tạo trong kỷ nguyên nội dung số.

GoChek – Sống trọn đam mê, kết nối không giới hạn

GoChek không chỉ mang đến các thiết bị công nghệ hiện đại mà còn là người bạn đồng hành giúp bạn tận hưởng chất lượng sống đậm chất cá nhân: Âm thanh sống động, hình ảnh chỉn chu, mọi khoảnh khắc đều được nâng tầm. Hãy là người đầu tiên trải nghiệm bộ sản phẩm công nghệ mới của GoChek với triết lý: "Công nghệ tốt không cần phải đắt đỏ." Đừng ngạc nhiên nếu ngay lần đầu trải nghiệm, bạn đã bị chinh phục.

Website: https://gochek.vn/

Đại lý uỷ quyền: 501 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0977 021 884

Email: [email protected]

GoChek tainghekhongday GochekSpaceXS1000
Cùng chủ đề
Giá bán và phiên bản bộ nhớ Galaxy Z Fold 7: Lựa chọn nào đáng cân nhắc? Thiết bị
Giá bán và phiên bản bộ nhớ Galaxy Z Fold 7: Lựa chọn nào đáng cân nhắc?

Là mẫu điện thoại gập cao cấp nhất của Samsung năm 2025, Galaxy Z Fold 7 không chỉ gây ấn...

'Bít cửa' cho hãng điện thoại mới vào Việt Nam Thiết bị
'Bít cửa' cho hãng điện thoại mới vào Việt Nam

Các hãng mới gia nhập thị trường, dùng chiến lược giá thấp, cấu hình cao để hút khách. Tuy nhiên,...

Thêm thông tin mới về iPhone màn hình gập Thiết bị
Thêm thông tin mới về iPhone màn hình gập

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone màn hình gập (iPhone Fold) sẽ được trang...

Apple ấp ủ nhiều thiết bị mới Thiết bị
Apple ấp ủ nhiều thiết bị mới

Sau iPhone 17 vào tháng 9, Apple dự kiến ra mắt nhiều sản phẩm mới vào đầu năm sau gồm...

Apple và Samsung đang phớt lờ quy tắc vàng của smartphone Thiết bị
Apple và Samsung đang phớt lờ quy tắc vàng của smartphone

Những chiếc flagship siêu mỏng mới của Samsung hay iPhone 17 Air đều gặp phải vấn đề lớn của smartphone...

Khi nào iPhone gập ra mắt? Thiết bị
Khi nào iPhone gập ra mắt?

Apple được cho đã bước vào giai đoạn phát triển nguyên mẫu iPhone màn hình gập, dự kiến ra mắt...

Mới cập nhật
Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, Tổ chức "Trái tim người lính" phối hợp Bảo tàng Phụ nữ và các đơn vị tổ chức lễ trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, đồng thời giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”.

21 giờ trước XÃ HỘI

Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa: Đồng hành cùng bà con vượt qua bão lũ

Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa: Đồng hành cùng bà con vượt qua bão lũ

Khi thiên nhiên nổi giận, mưa lũ ập xuống khiến cuộc sống của bà con vùng sâu trở nên khó khăn, thì tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc lại một lần nữa tỏa sáng. Những cơn bão lũ không chỉ tàn phá nhà cửa, đường sá mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là hệ hô hấp. 

1 ngày trước SỨC KHỎE

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

VME & SIE 2025 - Kết nối cộng đồng sản xuất Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 6/8, tại Hà Nội, chuỗi triển lãm công nghiệp uy tín tại Việt Nam, gồm Vietnam Manufacturing Expo 2025 (VME) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Chế tạo và Công nghiệp Hỗ trợ và Vietnam-Japan Supporting Industries Exhibition 2025 (SIE) - Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội đã chính thức khai mạc.

1 ngày trước Kinh doanh

Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật

Anhnghethuatdulich.com - Nơi thăng hoa những bức ảnh nghệ thuật

Giữa thời đại số, nhiếp ảnh nghệ thuật trở thành ngôn ngữ toàn cầu kết nối cảm xúc, văn hóa và con người. Anhnghethuatdulich ra đời như một không gian sáng tạo dành riêng cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là nơi lưu giữ khoảnh khắc mà còn là bệ phóng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè năm châu.

2 ngày trước Đời sống

800 nữ chính cũng không thể xoá sổ Thùy Tiên khỏi Chốt Đơn

800 nữ chính cũng không thể xoá sổ Thùy Tiên khỏi Chốt Đơn

Dù đã sát ngày công chiếu, dự án Chốt Đơn vẫn chưa thể thoát khỏi những tranh cãi xoay quanh Thùy Tiên.

2 ngày trước Phim

'Trùm' cung cấp nguyên liệu cho Vinamilk, Masan chi phối 'vua nha đam'

'Trùm' cung cấp nguyên liệu cho Vinamilk, Masan chi phối 'vua nha đam'

CTCP Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã hoàn tất thương vụ mua hơn 7 triệu cổ phiếu GC Food, qua đó trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối "vua nha đam".

2 ngày trước Đời sống

Các gia đình TikToker 'làm hoen ố' bức tranh MXH

Các gia đình TikToker 'làm hoen ố' bức tranh MXH

Gia đình PTTC hay gia đình Nàng Mơ liên tục gây tranh cãi trong năm nay. Làn sóng tẩy chay các gia đình bắt đầu xuất hiện, cho thấy sự thất vọng từ phía công chúng.

2 ngày trước Hậu trường

Giá bán và phiên bản bộ nhớ Galaxy Z Fold 7: Lựa chọn nào đáng cân nhắc?

Giá bán và phiên bản bộ nhớ Galaxy Z Fold 7: Lựa chọn nào đáng cân nhắc?

Là mẫu điện thoại gập cao cấp nhất của Samsung năm 2025, Galaxy Z Fold 7 không chỉ gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ mà còn khiến người dùng phân vân khi lựa chọn giữa các phiên bản bộ nhớ với mức giá chênh lệch đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết giá bán, cấu hình bộ nhớ và từ đó đánh giá lựa chọn nào là phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng thực tế của bạn.

2 ngày trước Thiết bị

Chiều nay miền Bắc đón mưa dông, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục 40°C

Chiều nay miền Bắc đón mưa dông, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục 40°C

Từ chiều và đêm 5/8, mưa dông diện rộng trút xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm rõ rệt, tuy nhiên dông sau nắng gắt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sấm sét, gió giật mạnh.

3 ngày trước Đời sống

Bỏ vợ để cưới nhân tình, anh trai cay đắng phát hiện bi kịch hôn nhân 2 lần bị đổ vỏ

Bỏ vợ để cưới nhân tình, anh trai cay đắng phát hiện bi kịch hôn nhân 2 lần bị đổ vỏ

Bỏ vợ để cưới nhân tình rồi phát hiện bị “đổ vỏ”, cảm thấy rằng sau tất cả chỉ có vợ cũ mới là người phù hợp với mình nhất, anh B tái hôn với vợ cũ và nhận cái kết bẽ bàng.

3 ngày trước Đời sống