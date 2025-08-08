Muốn nghe chất – chụp đỉnh? Đừng bỏ lỡ bộ công nghệ đang hot nhất hiện nay

Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung, mọi hoạt động đều có thể lên sóng thì việc sở hữu thiết bị công nghệ tiện lợi, chất lượng và thời thượng là điều không thể thiếu. Hiểu rõ nhu cầu đó, GoChek – Thương hiệu công nghệ tiên phong chính thức trình làng sản phẩm mới: Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000 và bộ đôi gậy chụp ảnh S140 và SS100 - Trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Tai nghe không dây GoChek SpaceX S-1000: Nghe trọn chất, cảm trọn vibe

Vừa ra mắt, Tai nghe GoChek SpaceX S-1000 đã nhanh chóng ghi điểm nhờ loạt tính năng xịn xò bất ngờ trong tầm giá 1 triệu: Chống ồn chủ động (ANC) và tùy chọn tính năng nghe nhạc 3 chế độ linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hiện đại.

Điểm sáng công nghệ của GoChek SpaceX S-1000 nằm ở chế độ chống ồn chủ động ANC, cho phép người dùng tận hưởng âm nhạc hoặc tập trung học tập, làm việc trong môi trường có nhiều tạp âm như quán cà phê, phương tiện công cộng hay văn phòng mở. Không cần tăng âm lượng hay tháo tai nghe, mọi trải nghiệm giờ đây đều được tối ưu với một nút chạm.

Không dừng lại ở đó, điểm nổi bật khác của tai nghe GoChek SpaceX S‑1000 là hỗ trợ ba chế độ nghe nhạc riêng biệt theo tiêu chuẩn Hi‑Res Audio:

HiFi: Với âm trung cân bằng, chi tiết, tái tạo trung thực.

Pop: Cho âm sáng và rõ giọng hát – phù hợp với các bản nhạc nhẹ, vui tai.

Rock: Bass căng, treble nổi bật – thích hợp cho nhạc sôi động và phim hành động.

Người dùng có thể dễ dàng chuyển qua lại giữa các chế độ này để phù hợp với gu âm nhạc hiện tại.

Cùng với đó là Bluetooth 5.4, đảm bảo kết nối ổn định, nhanh chóng và tiết kiệm pin. Dù đang học online, gọi video hay nghe game, GoChek SpaceX S-1000 vẫn duy trì tín hiệu mượt mà, không bị giật hay trễ âm. Với thời lượng pin lên đến 25 giờ sử dụng (kèm hộp sạc), GoChek SpaceX S-1000 là công cụ hỗ trợ tối ưu cho nhịp sống năng động. Reviewer công nghệ Trần Bảo Long chia sẻ: “Tôi bất ngờ với khả năng tái tạo âm thanh của GoChek SpaceX S-1000 – Vượt xa kỳ vọng ở một sản phẩm dưới 1 triệu đồng. Kết nối nhanh, âm rõ, đặc biệt không bị delay khi xem video và pin siêu trâu”.

Với mức giá dễ tiếp cận, không chỉ là tai nghe – GoChek SpaceX S-1000 là lối sống âm thanh thời thượng cho các bạn trẻ yêu công nghệ.

Bộ đôi gậy “biến hình” S140 và SS100: Vũ khí sống ảo cho thế hệ sáng tạo

Cùng với GoChek SpaceX S-1000, GoChek tiếp tục gây sốt với bộ đôi gậy chụp ảnh GoChek S140 và SS100 – Lựa chọn lý tưởng cho giới trẻ yêu thích du lịch, quay vlog, sáng tạo nội dung hay đơn giản là sở hữu những khung hình xịn xò ngay cả khi chỉ có một mình.

GoChek S140 gây ấn tượng bởi thiết kế chắc chắn nhưng nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi. Thân gậy được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, cho độ bền cao và khả năng kéo dài đến 1,1 mét, hỗ trợ chụp ảnh nhóm, selfie góc rộng hay quay toàn cảnh một cách dễ dàng. Gậy tích hợp chân tripod vững chắc, phù hợp để quay vlog, livestream hay chụp ảnh cố định mà không cần người hỗ trợ. Remote Bluetooth rời hoạt động ổn định trong bán kính 10m, tương thích cả iOS lẫn Android, cho phép bạn chủ động tạo nên những khung hình ưng ý chỉ với một nút bấm.

Còn với GoChek SS100, đây là phiên bản gậy chụp ảnh siêu linh hoạt với đầu kẹp điện thoại xoay 360 độ, dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ chụp ngang và dọc – Rất phù hợp cho các nội dung TikTok, Reels hay Story. Đặc biệt, tính năng chống rung được cải tiến giúp hình ảnh và video luôn sắc nét, ngay cả khi quay trên địa hình không bằng phẳng hay di chuyển liên tục. Điều này khiến SS100 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của các vlogger, travel blogger và người bán hàng online.

Bộ đôi này đều được thiết kế tối ưu để gập gọn nhanh chóng, thao tác dễ dàng, trọng lượng nhẹ – Không gây mỏi tay khi sử dụng lâu. Với mức giá dễ tiếp cận và chất lượng vượt tầm phân khúc, GoChek S140 và SS100 không chỉ là thiết bị hỗ trợ, mà còn là cánh tay phải giúp người trẻ hiện thực hóa đam mê sáng tạo trong kỷ nguyên nội dung số.

GoChek – Sống trọn đam mê, kết nối không giới hạn

GoChek không chỉ mang đến các thiết bị công nghệ hiện đại mà còn là người bạn đồng hành giúp bạn tận hưởng chất lượng sống đậm chất cá nhân: Âm thanh sống động, hình ảnh chỉn chu, mọi khoảnh khắc đều được nâng tầm. Hãy là người đầu tiên trải nghiệm bộ sản phẩm công nghệ mới của GoChek với triết lý: "Công nghệ tốt không cần phải đắt đỏ." Đừng ngạc nhiên nếu ngay lần đầu trải nghiệm, bạn đã bị chinh phục.

Website: https://gochek.vn/

Đại lý uỷ quyền: 501 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0977 021 884

Email: [email protected]