Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
25.000 khán giả bùng nổ trong 'concert quốc gia'

08:10 10/08/2025
Tối 9/8, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thu hút khoảng 25.000 khán giả với những tiết mục hoành tráng, được đầu tư.

Âm nhạc tôn vinh đất nước, con người Việt Nam

Phần biểu diễn nhạc cụ truyền thống kết hợp múa đương đại, tạo nên không gian lễ hội âm nhạc rực rỡ, chạm tới cảm xúc người nghe bằng không khí yêu nước hào hùng, đầy tự hào là một mở đầu đẹp cho V Concert. Tiếp đó, NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi xuất hiện trên sân khấu, cùng hòa giọng trong ca khúc Made In Vietnam do DTAP sản xuất. Trong chương trình, nhiều bài hát về Việt Nam như Việt Nam I Love của RHYDER hay Một vòng Việt Nam của Noo Phước Thịnh với giai điệu, ca từ đầy tự hào đã khơi dậy sự xúc động trong lòng 25.000 khán giả. Noo Phước Thịnh còn thể hiện bài hát Tự nguyện để tri ân 1.200 cán bộ chiến sĩ, học viên tham gia Lễ Diễu binh 2/9 có mặt trực tiếp ở đêm nhạc. Khép lại đêm nhạc, tất cả nghệ sĩ cùng hòa giọng trong liên khúc Nam quốc sơn hà, Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam

Hòa quyện chất liệu truyền thống với hiện đại

Chương trình khéo léo hòa quyện âm nhạc hiện đại với hồn cốt dân gian, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Từ âm nhạc của nhà sản xuất 2Pillz tới loạt ca khúc mang chất liệu dân gian truyền thống kết hợp giai điệu hiện đại của Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi hay Hoàng Thùy Linh được đặt đan xen giữa các tiết mục sôi động. Trong đó, Xuân Hinh, Tuấn Cry cùng những người dân Bắc Ninh là khách mời đặc biệt khiến phần trình diễn Bắc Bling của Hòa Minzy thêm đáng nhớ. Các bản nhạc bình dị, giàu chiêm nghiệm của Đen nay được khoác tấm áo mới khi kết hợp nhạc cụ truyền thống. Sự xuất hiện đặc biệt của nghệ sĩ Xuân Hinh được đặt ở giữa chương trình như một điểm nhấn trong setlist phần nhiều là ca khúc nhạc trẻ sôi động. Xuân Hinh làm dịu lại bầu không khí với phần hát chầu văn, một tiết mục tôn vinh loại hình nghệ thuật cổ truyền đẹp đẽ đã gắn liền với đời sống tinh thần với biết bao thế hệ người Việt.

Sân khấu đầu tư, âm thanh hoành tráng

Sân khấu rộng gần 2.000 m², tích hợp Công nghệ âm thanh - ánh sáng tiên tiến, đảm bảo khán giả tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu với nhiều Phong cách đa dạng: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Quang Hùng MasterD, RHYDER.... Các tiết mục được đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm ấn tượng. Nhìn chung, hầu hết tiết mục là nhạc điện tử sôi động, năng lượng cao duy trì gần như xuyên suốt đêm nhạc. Phần trình diễn được đầu tư về âm thanh, vũ đạo, dù vậy nếu được đổi mới về chất liệu âm nhạc, cách phối sẽ còn tạo cảm giác mới mẻ, bất ngờ hơn. Bên cạnh đó, phần giao lưu của MC với các nghệ sĩ có phần dài dòng.

Việt Linh - Minh Hạo
