5 smartphone mỏng nhất thế giới ra mắt trong năm nay: Có cả điện thoại giá chỉ hơn 5 triệu đồng

Các hãng lớn đang đẩy giới hạn thiết kế mỏng nhẹ mà vẫn giữ hiệu năng, pin và camera mạnh mẽ.

Trong năm 2025, trào lưu smartphone mỏng tiếp tục lên ngôi khi hàng loạt thương hiệu lớn tung ra những sản phẩm ấn tượng. Apple có iPhone Air mỏng chỉ 5,64 mm, Samsung giới thiệu Galaxy S25 Edge và Galaxy Z Fold7, OPPO ra mắt Find N5 với độ mỏng kỷ lục khi mở ra chỉ 4,21 mm, trong khi Tecno mang đến Pova Slim 5G với thiết kế nhẹ nhất trong phân khúc.

1. iPhone Air

iPhone Air gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ độ mỏng khó tin, chỉ nhỉnh hơn vài tờ thẻ nhớ SD xếp chồng, thậm chí mỏng hơn cả Galaxy S25 Edge. Thiết kế khung viền được bo cong nhẹ, tạo cảm giác cầm thoải mái dù không dùng ốp. Máy giữ Phong cách tối giản, cụm camera đơn lồi hẳn lên mặt lưng, chấp nhận sự đánh đổi để đạt được thân hình gọn gàng. Sự mỏng nhẹ khiến người dùng có cảm giác mới lạ so với iPhone thông thường, phù hợp với nhóm ưu tiên thẩm mỹ và tính di động hơn là đa ống kính hay pin siêu trâu.

Cận cảnh độ mỏng tới khó tin của iPhone Air - Ảnh: Tuấn Lê

Về thông số, iPhone Air sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR 6,5 inch với tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 3.000 nit. Bên trong là chip A19 Pro tiến trình 3nm, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 nhờ chip N1 mới. Dù pin chưa được đánh giá đầy đủ, trải nghiệm ban đầu cho thấy trọng lượng và độ mỏng giúp máy tiện mang theo hơn nhiều. iPhone Air lên kệ tại Việt Nam từ ngày 19/9 với giá khởi điểm 31,99 triệu đồng, giảm giá 500.000 đồng khi mua trên gian hàng Apple Flagship Store / Shopee Mall.

2. Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 Edge có màn hình lớn 6,7 inch nhưng trọng lượng chỉ 163 gram, máy nhẹ hơn đáng kể so với phần lớn điện thoại cùng kích thước vốn thường vượt ngưỡng 220 gram. Samsung tập trung vào trải nghiệm cầm nắm thoải mái, thân máy mỏng. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng đề cao tính Thời trang, những người ưa chuộng sự thanh thoát, gọn nhẹ, thay vì cồng kềnh nặng nề như nhiều mẫu máy gắn liền với ốp dày hay kính cường lực.

Galaxy S25 Edge - Ảnh: Znet

Về cấu hình, Galaxy S25 Edge vẫn giữ sức mạnh của một flagship cao cấp. Máy được trang bị phần cứng mạnh mẽ, đủ để cạnh tranh với các mẫu đầu bảng khác, trong khi duy trì triết lý siêu mỏng nhẹ mà Samsung muốn khởi xướng lại. Điện thoại có giá bán khoảng 22 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, nhắm tới những người dùng hiện đại, ưu tiên tính thẩm mỹ và cảm giác cầm tay hơn là sự "trâu bò" của pin dung lượng lớn hay hệ thống camera đồ sộ.

3. Tecno Pova Slim 5G

Tecno Pova Slim 5G ra mắt tại Ấn Độ gây chú ý với độ mỏng 5,95 mm và nặng chỉ 156 g. Máy sở hữu màn hình AMOLED cong 6,78 inch độ phân giải 1,5K, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa 4.500 nits. Camera chính 50 MP, pin 5.160 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 W.

Tecno Pova Slim là smartphone giá rẻ hiếm hoi có thiết kế siêu mỏng mà bạn có thể tìm thấy trên thị trường - Ảnh: techsputit

Giá bán của máy cũng là một điểm ấn tượng khi tại Ấn Độ, Tecno niêm yết bản 8GB/128GB là 19.999 INR, tương đương chỉ 5,99 triệu đồng. Đây là mức giá rẻ nhất mà người dùng có thể chi ra để sở hữu một thiết bị có thiết kế siêu mỏng nhẹ như Pova Slim. Đáng tiếc model này hiện chưa được giới thiệu chính thức tại Việt Nam. Bạn đọc có thể tham khảo một số dòng smartphone giá rẻ khác bán chạy của Tecno ví dụ như Pova 7 chuyên chơi game giá chỉ 3,99 triệu đồng hay SPARK 40 Pro mới giá mắt có màn cong nhưng giá chỉ hơn 3 triệu trong đợt sale.

4. OPPO Find N5

OPPO Find N5, mẫu gập cao cấp, mỏng 4,21 mm khi mở và 8,93 mm khi gập, màn hình gập 8,12 inch và màn hình phụ 6,62 inch đều hỗ trợ 120 Hz và bút cảm ứng. Thiết kế bản lề titan mới được cho cứng hơn 36% và mỏng hơn 26% so với thế hệ trước. Máy dùng Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, pin 5.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80 W.

Find N5 từng là điện thoại gập mỏng nhất trong nửa đầu năm nay - Ảnh: Bình Minh

Giá bán của OPPO Find N5 tại Việt Nam là 42,99 triệu đồng.

5. Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 cũng được Samsung tối ưu với trọng lượng chỉ 215 g, mỏng 4,2 mm khi mở, màn hình chính 8 inch, màn hình phụ 6,5 inch, cả hai đều 120 Hz. Camera chính 200 MP, chạy Android 16 với One UI 8 tích hợp AI và các Công nghệ bảo mật mới.

Galaxy Z Fold7 ra mắt, được coi là điện thoại gập toàn diện nhất ở thời điểm hiện tại, cả về thiết kế, tính năng, hiệu năng và camera - Ảnh: Gizmodo

Giá bán của Galaxy Z Fold7 khởi điểm từ 46,99 triệu đồng.

Năm 2025 chứng kiến sự chuyển mình của smartphone mỏng: không chỉ là thời trang mà còn giữ trọn vẹn sức mạnh phần cứng và trải nghiệm cao cấp.

Thế Duyệt