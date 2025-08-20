Chốt vị trí trạm mặt đất đầu tiên của Starlink ở Việt Nam

Đại diện tập đoàn FPT tiết lộ tiến trình xây dựng thử nghiệm của Starlink tại Việt Nam. Trong đó, những trung tâm mặt đất đầu tiên đã chốt vị trí.

Starlink có những bước đầu tiên để hoạt động Việt Nam. Ảnh: FP.

Ngày 20/8, FPT Telecom khai trương trung tâm dữ liệu thứ hai của công ty tại TP.HCM. Ở sự kiện khai trương, ông Nguyễn Văn Khoa, CEO Tập đoàn FPT có nhiều chia sẻ về quá trình phát triển cơ sở mới, cùng với các hoạt động nổi bật của doanh nghiệp thời gian qua.

Ông Khoa cũng tiết lộ về tiến độ triển khai thử nghiệm dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp Starlink của tỷ phú Elon Musk tại Việt Nam. “Cách đây 3 tuần, Starlink đã được cấp phép vận hành thử nghiệm. Hai trung tâm mặt đất đầu tiên của dịch vụ nằm ở datacenter FPT tại Tân Thuận (quận 7 cũ) và Khu Công nghệ cao TP.HCM”, ông Khoa tiết lộ.

Theo Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 16/7, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 659/QĐ-TTg cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp đối với SpaceX, tập đoàn này đang làm việc với Bộ Tài chính để tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Khoa, CEO Tập đoàn FPT ở sự kiện khai trương trung tâm dữ liệu ở TP.HCM.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ thực hiện các thủ tục cấp phép triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông vệ tinh công nghệ quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam sau khi SpaceX hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp nói trên và doanh nghiệp này gửi hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Luật Viễn thông và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP và Quyết định số số 659/QĐ-TTg.

Cũng theo Bộ KH&CN, khi triển khai thí điểm, SpaceX cam kết sẽ đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD để đặt hàng các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất thiết bị đầu cuối Starlink tại Việt Nam, góp phần tạo thêm công ăn việc làm.

Trước đó vào tháng 5, Reuters cho biết Starlink có thể được xây dựng và đi vào hoạt động sớm nhất vào tháng 5 hoặc tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng, và có thể là một phần của mạng lưới lên tới 15 trạm trên toàn quốc.

Starlink hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng không công bố số lượng trạm mặt đất cụ thể. Không phải quốc gia nào cũng có trạm mặt đất, vốn dùng để liên lạc với vệ tinh và chuyển tiếp dữ liệu đến người dùng.

Starlink Installation Pros, công ty chuyên lắp đặt dịch vụ Starlink, cho biết trên website của mình rằng Starlink có khoảng 150 trạm mặt đất trên toàn cầu, gần một nửa trong số đó ở Mỹ. Tuy nhiên, con số này chưa được SpaceX xác thực. Công ty này cũng không có liên kết với SpaceX.

Trung tâm dữ liệu Fornix HCM2 của FPT được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000m² và sức chứa lên tới 3.600 racks. Theo công ty đây là datacenter quy mô lớn nhất ở Việt Nam hiện tại.