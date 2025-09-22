Apple lại đúng

iPhone 17 Pro và Pro Max đánh dấu bước trở lại mạnh mẽ của Apple, khi công ty tập trung giải quyết những nhu cầu của người dùng thay vì chạy đua với các ông lớn khác.

Với thay đổi dễ thấy về ngoại hình, iPhone 17 Pro và Pro Max đang "cháy hàng" trong đợt đầu. Ảnh: Việt Hà.

Sau nhiều năm liên tiếp chỉ tung ra những nâng cấp nhỏ giọt, Apple đã trở lại đường đua với iPhone 17. Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max không chỉ thu hút sự chú ý của thị trường, mà còn được giới Công nghệ so sánh với những cột mốc quan trọng như iPhone 4, iPhone X và iPhone 12.

Sự thay đổi trở nên rất rõ ràng nếu nhìn lại iPhone 16 của năm ngoái. Khi đó, Apple kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra “siêu chu kỳ” mới. Tuy nhiên, kết quả lại gây thất vọng khi các tính năng của Apple Intelligence bị trì hoãn, giới hạn ở một số mẫu máy mới và thiếu điểm nhấn thu hút người dùng. Trong khi đó, thiết kế không có điểm mới cũng khiến người không tìm thấy lo lý do đủ thuyết phục để nâng cấp.

Với iPhone 17, Apple chọn một hướng tiếp cận thực tế hơn. Thay vì nhấn mạnh vào AI, lĩnh vực chưa thể sánh bằng Google, Samsung hay các đối thủ Trung Quốc, Táo khuyết tập trung cải thiện những yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng gồm thời lượng pin, độ bền, camera và thiết kế.

Hiệu ứng từ sự thay đổi này nhanh chóng thể hiện qua doanh số. Trong 2 ngày mở bán đầu tiên, nhiều cửa hàng Apple trên toàn cầu chứng kiến cảnh xếp hàng đông đúc, điều hiếm thấy trong vài năm trở lại đây. Không có màn hình Retina mới hay Face ID mang tính đột phá, iPhone 17 Pro đã khơi lại phần nào cảm giác phấn khích từng gắn liền với những thế hệ trước.

Các thử nghiệm ban đầu cho thấy iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin cải thiện, khả năng zoom 8x vượt trội, giảm tình trạng quá nhiệt, camera selfie sắc nét và hiệu năng mượt mà hơn. Đặc biệt, việc Apple từ bỏ lớp vỏ titan gây tranh cãi trên iPhone 15 Pro được xem là quyết định đúng đắn, mang lại trải nghiệm ổn định và bền bỉ hơn.

Bên cạnh dòng Pro, iPhone Air cũng thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế siêu nhẹ. Tuy nhiên, hạn chế về pin, loa đơn và mức giá cao khiến sản phẩm khó trở thành ngôi sao của năm nay. Dù vậy, iPhone Air có thể bán tốt hơn các dòng Plus và Mini đã bị khai tử trước đó.

Sự thành công của iPhone 17 đến vào thời điểm quan trọng. Apple đang đối diện với thị trường bão hoà, nhu cầu giảm sút tại Trung Quốc và áp lực mở rộng sang các thị trường mới. Đồng thời, giới quan sát lo ngại smartphone của Táo khuyết dần mất vị thế trước làn sóng thiết bị AI cá nhân từ Google, Meta và OpenAI.

Trong ngắn hạn, iPhone vẫn giữ vai trò trung tâm trong đời sống số của hàng trăm triệu người dùng. Apple có thể ra mắt smartphone màn hình gập vào năm 2026 và mẫu màn hình tràn viền vào năm 2027. Tuy nhiên, thử thách lớn sẽ xuất hiện vào khoảng năm 2028, khi các đối thủ tung ra kính thực tế tăng cường và thiết bị AI tiên tiến.