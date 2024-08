Giá vàng hôm nay 25.8.2024: SJC tăng 1 triệu đồng, vàng thế giới tiến gần mốc kỷ lục

Đứng yên trong nhiều ngày nhưng so với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.

Trong nhiều ngày qua, giá vàng miếng SJC giữ nguyên với mức giá mua vào 79 triệu đồng và bán ra 81 triệu đồng. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm 1 triệu đồng.

Vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng trong tuần

Đối với vàng nhẫn 4 số 9, giá có biến động nhẹ nhưng chốt tuần vẫn đi ngang. Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 77,1 triệu đồng và giá bán ra là 78,4 triệu đồng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần trước, trong khi chiều bán ra không thay đổi. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 4 số 9 tăng 150.000 đồng ở chiều mua, lên 77,23 triệu đồng, và tăng 50.000 đồng ở chiều bán, lên 78,43 triệu đồng. Tập đoàn Doji cũng tăng giá mua 200.000 đồng, lên 77,2 triệu đồng, và tăng giá bán 30.000 đồng, lên 78,43 triệu đồng.

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần đã tăng mạnh lên mức 2.513 USD/ounce, tăng gần 5 USD so với cuối tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục 2.531,6 USD đạt được vào ngày 20/8. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 76,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Do tỷ giá ngoại tệ giảm trong tuần qua, giá vàng quy đổi so với tuần trước vẫn ổn định. Vàng miếng SJC hiện đang cao hơn vàng thế giới 4,8 triệu đồng/lượng, tăng so với mức chênh lệch 3,7 triệu đồng của cuối tuần trước.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng tăng mạnh do đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt giảm sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, về khả năng hạ lãi suất vào tháng 9 tới.