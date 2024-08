Giá vàng hôm nay (30-8): Vàng nhẫn tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay (30-8): Giá vàng miếng tiếp chuỗi ngày ổn định, giá vàng nhẫn một số thương hiệu trong nước được điều chỉnh nhẹ.

Cập nhật giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng tiếp tục duy trì ổn định, trong khi giá vàng nhẫn của một số thương hiệu trong nước có sự điều chỉnh nhẹ. Dưới đây là chi tiết giá vàng của các thương hiệu nổi bật:

Vàng miếng SJC : Hiện tại, các ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý đang niêm yết giá bán ra ở mức 81 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào là 79 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 : Niêm yết ở mức 77,4 triệu đồng/lượng mua vào và 78,65 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều. Tại DOJI (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), giá mua - bán vàng nhẫn là 77,55 triệu đồng/lượng và 78,65 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ niêm yết giá mua ở mức 77,45 triệu đồng/lượng và giá bán là 78,66 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng ở chiều bán.

Giá nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu: Hiện được niêm yết ở mức 77,46 triệu đồng/lượng mua vào và 78,66 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày hôm trước. Phú Quý SJC mua vào ở mức 77,45 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 78,65 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở chiều mua.

Vàng Khu vực Rạng sáng 29-8 Rạng sáng 30-8 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng DOJI Hà Nội 79 81 79 81 - - TP Hồ Chí Minh 79 81 79 81 - - SJC TP Hồ Chí Minh 79 81 79 81 - - Hà Nội 79 81 79 81 - - Đà Nẵng 79 81 79 81 - - Vietinbank, BIDV, Agribank, Vietcombank Toàn quốc 81 81 - PNJ TP Hồ Chí Minh 79 81 79 81 - - Hà Nội 79 81 79 81 - - Bảo Tín Minh Châu Toàn quốc 79 81 79 81 - - Phú Quý SJC Toàn quốc 79 81 79 81 - -

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 16,9 USD lên mức 2.522 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.554,6 USD/ounce, tăng 16,8 USD so với ngày hôm trước. Nguyên nhân tăng giá được cho là do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 là 65,5%, và khoảng 34,5% khả năng giảm mạnh hơn đến 50 điểm cơ bản. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), một thước đo lạm phát quan trọng của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Nếu báo cáo này cho thấy lạm phát tích cực, khả năng cao là lãi suất sẽ được cắt giảm, giúp đẩy giá vàng lên cao hơn.

Tóm lại, giá vàng trong nước đang ổn định, trong khi giá vàng thế giới có Xu hướng tăng do các yếu tố kinh tế và địa chính trị. Hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vào khoảng 4,9 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí).