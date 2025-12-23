Nguyên nhân khiến bệnh ngoài da dai dẳng và dễ tái phát

Không ngứa ngáy dữ dội như sốt cao, không nguy hiểm tức thời như tim mạch, nhưng các bệnh ngoài da vẫn khiến hàng triệu người phải sống trong khó chịu, tự ti, thậm chí trầm cảm âm thầm mỗi ngày. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao bệnh ngoài da lại “cứng đầu” đến vậy? Liệu nguyên nhân nằm ở cơ địa, ở cách điều trị hay ở điều gì sâu xa hơn mà chúng ta chưa thấy?

Trong bài viết này, Bảo Thanh Đường – với kinh nghiệm hơn 200 năm điều trị bệnh da liễu bằng Y học cổ truyền – sẽ cùng bạn phân tích rõ những nguyên nhân khiến bệnh ngoài da trở nên dai dẳng và khó dứt điểm, để từ đó tìm ra hướng xử lý đúng đắn, an toàn và lâu dài.

Tại sao bệnh ngoài da dễ tái phát? (Ảnh minh họa)

Bệnh ngoài da là biểu hiện của rối loạn bên trong

Trong Y học cổ truyền, bệnh ngoài da không đơn giản chỉ là vấn đề trên bề mặt – nó là biểu hiện rõ rệt của một rối loạn sâu bên trong cơ thể. Đặc biệt, ba tạng phủ quan trọng gồm Can – Tỳ – Phế giữ vai trò điều hòa khí huyết, thanh lọc độc tố, nuôi dưỡng da thịt. Khi một trong các tạng này mất điều hòa – do ăn uống, môi trường, cảm xúc hay cơ địa – thì các yếu tố ngoại tà như phong, nhiệt, thấp, độc dễ xâm nhập và phát tác qua da.

● Can không sơ tiết dẫn tới dễ sinh nóng trong, mẩn đỏ.

● Tỳ hư yếu gây tích trệ, nổi mụn nước, lở loét.

● Phế khí suy làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, dễ nhiễm độc và kích ứng.

Bệnh ngoài da là biểu hiện của rối loạn sâu bên trong cơ thể (Ảnh minh họa)

Vì vậy, nếu chỉ tập trung vào bề mặt – như bôi thuốc làm dịu ngứa, kháng viêm da – thì chỉ giải quyết triệu chứng tạm thời. Gốc rễ sâu xa vẫn còn đó, bệnh sẽ tái lại khi gặp điều kiện thuận lợi.

Những nguyên nhân phổ biến khiến bệnh mãi không dứt

1. Lạm dụng thuốc bôi chứa corticoid

Corticoid là con dao hai lưỡi. Dùng đúng liều, đúng thời gian có thể giảm nhanh triệu chứng viêm, ngứa. Nhưng khi lạm dụng – bôi dài ngày, không theo chỉ định – sẽ khiến da mỏng, dễ nhiễm khuẩn, giãn mao mạch, rối loạn sắc tố và quan trọng nhất là làm mất cơ chế bảo vệ tự nhiên của da.

Nguy hiểm hơn, corticoid còn che lấp triệu chứng khiến người bệnh tưởng đã khỏi, nhưng bên trong độc tố vẫn tích tụ và “phản công” trở lại mạnh mẽ hơn.

Lạm dụng thuốc bôi corticoid khiến bệnh ngoài da dễ tái phát (Ảnh minh họa)

2. Điều trị không đúng thể bệnh hoặc không theo phác đồ lâu dài

Bệnh ngoài da có nhiều thể trạng: ướt – khô, cấp – mãn, nóng – lạnh, mỗi thể lại cần phương pháp điều trị riêng biệt. Việc áp dụng một toa thuốc chung cho tất cả các trường hợp là hoàn toàn sai lầm.

Bên cạnh đó, nhiều người dừng điều trị quá sớm khi thấy triệu chứng thuyên giảm. Điều này khiến bệnh không được xử lý dứt điểm và dễ dàng quay trở lại chỉ sau vài tuần.

3. Chế độ sinh hoạt, ăn uống thiếu kiêng khem

Không ít bệnh nhân bỏ qua yếu tố dinh dưỡng và sinh hoạt – đây chính là “kích hoạt” khiến bệnh tái phát. Các nhóm thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, đồ cay nóng, bia rượu... có thể làm tình trạng viêm bùng lên.

Thêm vào đó, sử dụng xà phòng mạnh, chất tẩy rửa, mặc đồ bó sát hoặc tiếp xúc môi trường độc hại khiến da bị kích ứng thường xuyên, không có thời gian phục hồi.

4. Tâm lý chủ quan hoặc quá lo lắng

Một số người bệnh quá chủ quan, nghĩ “bệnh da không nguy hiểm” nên để tự khỏi hoặc tự mua thuốc dùng. Số khác thì quá lo lắng, thay đổi thuốc liên tục, không theo đúng chỉ định khiến bệnh diễn tiến thất thường.

Trong Đông y, tâm lý bất ổn cũng là yếu tố gây nội nhiệt, dẫn tới bệnh tái phát thường xuyên, nhất là với các thể phong nhiệt, thấp nhiệt.

5. Cơ địa dị ứng, miễn dịch kém – Yếu tố nền tảng khó kiểm soát

Bệnh ngoài da thường gặp ở những người có cơ địa dị ứng bẩm sinh – dễ phản ứng với môi trường, thực phẩm, hóa chất. Đồng thời, nhóm người có sức đề kháng kém, như trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh, người cao tuổi, người dùng thuốc Tây kéo dài… cũng rất dễ mắc và tái lại bệnh da.

Khi hệ miễn dịch yếu, da không còn khả năng chống lại ngoại tà, độc tố tích tụ trong gan, thận không được đào thải hết sẽ phát ra ngoài da theo dạng mẩn ngứa, sẩn đỏ, mụn nước…

Hệ miễn dịch kém khiến bệnh ngoài da dễ xuất hiện (Ảnh minh họa)

Muốn khỏi bệnh ngoài da – phải điều trị từ gốc, từ bên trong

Một trong những sai lầm phổ biến khiến bệnh ngoài da dai dẳng, tái đi tái lại nhiều lần là người bệnh chỉ chú trọng vào xử lý triệu chứng trên bề mặt da mà bỏ qua việc cải thiện bên trong cơ thể – nơi chứa đựng những căn nguyên thật sự của bệnh.

Trong khi đó, theo quan điểm Y học cổ truyền, da chỉ là phần “biểu hiện” ra bên ngoài. Còn sâu bên trong, cơ thể có thể đang tồn tại các vấn đề như:

● Nhiệt độc tích tụ trong gan, phổi, máu huyết không thông

● Tạng phủ suy yếu – đặc biệt là Can, Tỳ, Phế hoạt động kém

● Khí huyết không điều hòa – cơ thể dễ bị phong, thấp, nhiệt xâm nhập

● Cơ địa dị ứng, sức đề kháng suy giảm – dễ kích ứng với thời tiết, thực phẩm, hóa chất

Vì vậy, muốn điều trị dứt điểm các bệnh ngoài da, cần đi từ gốc rễ – phục hồi sự cân bằng bên trong cơ thể và đồng thời chăm sóc, bảo vệ làn da từ bên ngoài.

1. Thanh nhiệt – giải độc – khu phong trừ thấp (tác động bên trong)

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong điều trị bệnh da theo Đông y.

Các bài thuốc thường sử dụng các dược liệu có công năng:

● Thanh nhiệt: làm mát máu, mát gan, giảm nóng trong (như sinh địa, kim ngân hoa, huyền sâm...)

● Giải độc: hỗ trợ gan – thận thải độc, giảm tích tụ độc tố gây viêm da (như bồ công anh, ké đầu ngựa, sài đất...)

● Khu phong trừ thấp: đẩy lùi các yếu tố phong hàn, thấp nhiệt từ môi trường (như phòng phong, kinh giới, thương nhĩ tử...)

Cơ thể khi được “làm sạch” từ bên trong sẽ giảm kích ứng, giảm phản ứng viêm – ngứa và dần thiết lập lại trạng thái cân bằng, ổn định.

Thanh nhiệt, giải độc giúp đẩy lùi độc tố ngăn bệnh tái phát (Ảnh minh họa)

2. Phục hồi da – dưỡng âm – kháng khuẩn nhẹ nhàng (tác động bên ngoài)

Bên cạnh xử lý gốc bệnh, việc chăm sóc và phục hồi làn da tổn thương là vô cùng quan trọng. Đông y có nhiều bài thuốc dạng thuốc ngâm, thuốc rửa, thuốc bôi ngoài sử dụng các thảo dược lành tính:

● Sát khuẩn – chống viêm nhẹ nhàng: như trầu không, khổ sâm, xuyên tâm liên

● Giảm ngứa, làm dịu da: như cam thảo, cúc tần, nha đam

● Dưỡng da, làm mềm, hỗ trợ tái tạo da khô nứt, tróc vảy: như mật ong, dầu dừa, nghệ vàng…

Ưu điểm là không gây bào mòn da, không làm mỏng da, không gây phụ thuộc như các loại thuốc corticoid. Khi kết hợp song song với điều trị bên trong, làn da có điều kiện phục hồi từ từ, khỏe lên một cách tự nhiên.

Đông y – Hướng đi bền vững cho người bệnh ngoài da lâu năm

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người sau thời gian dài điều trị thất bại bằng thuốc Tây đã lựa chọn quay về với Đông y – và tìm thấy hy vọng.

Đông y không hứa chữa khỏi trong vài ngày, nhưng mang đến hiệu quả sâu, toàn diện và lâu dài. Đặc biệt phù hợp với:

● Người bị bệnh ngoài da lâu năm, tái phát liên tục

● Người có cơ địa dị ứng, nhạy cảm, dễ kích ứng

● Trẻ nhỏ, phụ nữ sau sinh, người cao tuổi

● Những ai mong muốn một phương pháp lành tính, không hóa chất, không corticoid.

Tại Bảo Thanh Đường, phác đồ điều trị da liễu được xây dựng dựa trên nguyên tắc Đông y chính thống kết hợp kinh nghiệm 200 năm gia truyền, mang lại hiệu quả rõ rệt và an toàn cho hàng nghìn người bệnh.

Phòng khám Đông y Bảo Thanh Đường - Địa chỉ tin cậy cho bà con bị bệnh ngoài da

Đó cũng là lý do tại sao rất nhiều bà con không quản đường xá xa xôi tìm tới Bảo Thanh Đường để các lương y phòng khám thăm khám trực tiếp.

Nếu bị bệnh ngoài da thường xuyên tái lại mãi không đỡ, bạn nên liên hệ ngay tới Bảo Thanh Đường để được tư vấn giải pháp phù hợp hoàn toàn miễn phí!

>>> Xem thông tin phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN PHÒNG KHÁM BẢO THANH ĐƯỜNG

● TPHCM: 210 Lê Lai, p.Bến Thành, Q.1, ĐT: (0283) 9252818/ 0767732126 (zalo)

● Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, ĐT: (0243) 9423585/0912050568

● Hoặc có thể mua thuốc online nhận trực tiếp tại nhà qua hotline 0767732126.

● Xin liên hệ điện thoại 0767732126 trong khung giờ này (Sáng từ 07h30 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h30; Từ thứ hai đến thứ bảy).

● Website: www.baothanhduong.com.vn

● Facebook: https://www.facebook.com/yduocbaothanhduong