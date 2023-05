TP.HCM: Du lịch phục hồi mạnh mẽ, thu hơn 3.000 tỷ đồng dịp lễ 30/4 – 1/5

Sở Du lịch TP.HCM ước tính trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 khách tham quan các khu du lịch và vui chơi giải trí tại thành phố đạt 950.000 lượt thu về hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, chỉ tính riêng trong 3 ngày đầu của kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trong TP ước đạt khoảng 950.000 lượt, tăng 126,2% so với cùng kỳ.

Báo Phụ Nữ TP.HCM đưa tin, khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt 320.000 lượt, tăng 71,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, khách quốc tế đến TP.HCM ước khoảng 48.000 lượt, tăng 263,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch đến TP.HCM tăng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Zing News

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 180.000 lượt, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng ước đạt khoảng 70 - 75%, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng cũng kéo theo doanh thu du lịch của TP.HCM ước đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tri thức trực tuyến dẫn nguồn tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong dịp lễ năm nay, hoạt động tham quan trụ sở hơn 110 tuổi của HĐND và UBND TP.HCM là một điểm nhấn đặc biệt quan trọng. Sau 2 ngày, ban tổ chức đã đón tiếp hơn 1.500 lượt khách gồm người dân thành phố, du khách từ các tỉnh thành khác và khách quốc tế.

Hầu hết khách du lịch đều và ủng hộ việc mở cửa trụ sở cho người dân và du khách tham quan và cảm thấy rất hào hứng về giá trị văn hoá - lịch sử cùng kiến trúc nghệ thuật của toà nhà hơn 110 năm tuổi.

Lượng khách lớn trong các kỳ nghỉ lớn vừa qua cũng góp vào tổng doanh thu du lịch TP.HCM trong 4 tháng đầu năm là 51.147 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, thành phố đã thu hút 1.384.421 khách quốc tế, tăng 1.106,7% so với cùng kỳ năm 2022 và 10.559.167 khách du lịch nội địa, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Phương Uyên (T/h)