2 người đàn ông tử vong trong một ngôi nhà ở Hà Nội, tư thế lúc phát hiện gây chú ý

Sáng nay (1/12), người dân phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà ở xã Bình Minh, TP Hà Nội nên nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an.

Ngày 1/12, báo Dân Trí đưa tin, lãnh đạo UBND xã Bình Minh, TP Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 người đàn ông tại thôn Cao Viên.

Sáng cùng ngày, người dân tại địa điểm trên phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: báo Dân Trí

Tại hiện trường, cạnh thi thể các nạn nhân có xuất hiện kim tiêm. Người dân sau đó đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Theo VietNamNet, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương (xã Bình Minh), người còn lại chưa xác định địa chỉ cụ thể. Nguyên nhân tử vong được nhận định có thể do sốc thuốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

