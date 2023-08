Bé trai bị bắt cóc ở Long Biên kể giây phút đối mặt nghi phạm

Bé trai bị bắt cóc kể với bố, lúc bị bắt đi, bé không dám ăn đồ tên bắt cóc mua, chỉ dám xin nước, vì bé nghĩ "nhìn thấy chú ấy uống được thì mình cũng uống được".

Clip hiện trường ghi lại cảnh bắt cóc bé trai ở quận Long Biên (Hà Nội).

Trưa 15/8, anh N.X.C. từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội trở về nhà ở phường Việt Hưng, quận Long Biên. Đã hơn 1 ngày nay, anh chưa ăn uống gì, nhưng người bố có con vừa được giải cứu sau vụ bắt cóc dường như không cảm thấy đói.

Chia sẻ với PV VTC News, anh C. cho biết, tối hôm qua, vợ anh từ bên ngoài về, kể với chồng có người lạ gọi điện nói con trai 7 tuổi của họ bị bắt cóc, phải chuẩn bị 15 tỷ đồng, nếu không đừng mong gặp lại con.

"Tôi không tin, nghĩ đây là chuyện đùa của ai đó nên tôi gọi lại. Đối tượng nghe giọng đàn ông liền tắt máy luôn. Thấy người kia tắt máy, tôi hiểu, chuyện con trai bị bắt cóc là thật rồi", anh C. nhớ lại.

Anh C. và vợ nhìn nhau bàng hoàng. Người mẹ hoảng hốt, run sợ. Dù lo lắng cho an nguy của con, nhưng anh C. cố giữ bình tĩnh, động viên vợ phải vững vàng tâm lý, bản lĩnh trong mọi tình huống, gạt qua hết mội nỗi sợ hãi, tập trung vào phối hợp với lực lượng chức năng trong việc giải cứu con.

Bé trai được công an giải cứu, an toàn về với gia đình.

"Việc đầu tiên tôi trình báo công an. Sau đó, kiểm tra camera giám sát an ninh nhà mình và hàng xóm, nơi diễn ra vụ việc để có tài liệu cung cấp cho lực lượng chức năng. Nơi con trai tôi bị cóc là ngay trước cửa nhà đối diện", anh C. nói.

Kẻ bắt cóc yêu cầu chỉ một mình mẹ cháu bé lái xe, không có người thứ hai, đặc biệt không được phép có đàn ông, khi đi phải chuẩn bị số tiền 15 tỷ đồng, trao tiền thì nhận con. Được sự động viên của chồng, người vợ đã bình tĩnh, đủ bản lĩnh để xử lý mọi việc theo sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

"Khi cảnh sát giải cứu được con tin, vợ là người đầu tiên gọi cho tôi. Vợ oà lên sung sướng, vừa cười vừa khóc. Lúc đó tôi đang ở trụ sở công an, tôi ôm chặt lấy một cán bộ công an đang trực, rưng rưng nước mắt", anh C. xúc động kể lại.

Anh C. cho biết, tâm trạng bé trai hiện đã ổn định. Sau khi được giải cứu, anh nghe con trai kể lại, tối qua, khi đang đạp xe thì người đàn ông lái xe đến hỏi "đây có phải nhà chú Tuấn không". Bé trai quay về phía ngôi nhà đó, trả lời không phải. Nhân lúc bé trai không chú ý, nghi phạm bất ngờ ôm cháu lên ô tô từ hướng ghế lái, dán băng dính đen vào miệng và trói tay bằng dây thừng.

"Kẻ bắt cóc rút từ túi quần ra một khẩu súng, hỏi 'mày biết đây là cái gì không, mày mà bướng tao bắn', cháu sợ hãi, gật đầu im lặng", người bố kể

Hiện trường bé trai bị bắt cóc.

Trong quá trình đối tượng di chuyển, người mẹ cầu xin tên bắt cóc cho con được ăn uống. Nghi phạm mua bánh mì nhưng cháu bé không dám ăn bởi sợ bánh mì tẩm thuốc độc. Khi khát nước, bé trai xin kẻ bắt cóc uống nước nhưng hắn không đồng ý.

"Tôi hỏi con tại sao không ăn bánh mì lại dám uống nước, con nói con nhìn thấy chú ấy uống được thì mình cũng uống được", anh C. chia sẻ.

Chia sẻ về việc dạy kỹ năng sống cho con, anh C. cho biết, từ khi con biết đọc, biết nói, cả 2 con anh đều bắt buộc phải thuộc số điện thoại của bố mẹ. Vợ chồng anh C. luôn dạy con cách tự lập, gặp người lạ phải có phương án đề phòng.

Nhớ lại buổi tối xảy ra vụ bắt cóc, anh C. khẳng định: "Tôi luôn luôn có niềm tin là con sẽ về với mình, chưa lúc nào tôi nghĩ con gặp tình huống xấu bởi có lực lượng chức năng sẽ hết mình giúp đỡ gia đình".

Minh Tuệ