Bộ phim Việt Nam nhận được tràng pháo tay 5 phút ở Cannes

“Inside the Yellow Cocoon Shell” (tựa Việt: Bên trong vỏ kén vàng) nhận được tràng vỗ tay 5 phút trong buổi chiếu tại Cannes, Pháp vào ngày 24/5.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Phạm Thiên Ân tham dự chương trình Directors' Fortnight ở LHP Cannes 2023. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải Cannes năm nay. Trước đó, Phạm Thiên Ân từng nhận được giải thưởng Illy năm 2019 cho phim ngắn Stay Awake, Be Ready, theo Indie Wire.

Tham dự buổi chiếu phim ở Cannes, khán giả Ân Nguyễn nhận định Bên trong vỏ kén vàng là có thể coi là “hào quang rực rỡ” ở Cannes. Anh trước giờ vẫn không tin vào chuyện có những tràng vỗ tay kéo dài nhiều phút sau buổi chiếu ở các LHP như Cannes, Venice, Berlin... Thế nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến bộ phim của Phạm Thiên Ân nhận được phản ứng tích cực của người xem.

“Sau buổi chiếu, không ít khán giả đã nán lại và dành tràng pháo tay vang dội cho ê-kíp. Theo mình nhẩm đếm thì tràng pháo tay cũng phải khoảng 4-5 phút, mà là vỗ thật chứ không phải cho có lệ. Trong đó có cả những bạn nước ngoài hò hét cổ vũ rất khí thế. Còn ánh đèn spotlight của sân khấu thì hướng về bạn đạo diễn”, anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo Ân Nguyễn, tác phẩm kéo dài đến 3 tiếng nhưng không gây mệt, bởi câu chuyện được khéo chia ra thành nhiều phân cảnh nhỏ với ý tứ riêng. Đây là một trong các dự án nghệ thuật thuần chất Việt Nam nhất. Có rất nhiều chuyện đời thường của người Việt được đưa vào trong phim.

Tác phẩm của đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận được sự ủng hộ của khán giả. Ảnh: Ân Nguyễn.

Bên trong vỏ kén vàng theo chân người đàn ông tên Thiện và đứa cháu tên Đạo. Sau khi chị dâu mất vì tai nạn ở Sài Gòn, Thiện đã đưa thi thể chị dâu về quê, sau đó lên đường đi tìm người anh trai mất tích. Trên hành trình này, anh có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, không rõ đâu là thực đâu là mơ.

Bộ phim được sản xuất từ năm 2020, phát triển từ phim ngắn Stay Awake, Be Ready. Phim được chọn chiếu cùng một số dự án điện ảnh nổi bật khác như In Our Day, Abraham’s Valley và The Book of Solutions...