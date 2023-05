Bóc giá xế hộp tiền tỷ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My cùng nhận xế hộp hạng sang, khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Mới đây, Doãn Hải My-bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng dòng trạng thái "Chúc mừng anh bạn thân" kèm theo hình ảnh cặp đôi đứng bên cạnh ô tô mới.

Được biết, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam vừa nhận bàn giao chiếc xe mang thương hiệu Porche Macan có giá khoảng 5 tỷ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Porsche Macan 2023 có 4 phiên bản gồm tiêu chuẩn (giá niêm yết 3,150 tỷ đồng), phiên bản T (3,390 tỷ đồng), phiên bản S (4,020 tỷ đồng) và phiên bản GTS (4,870 tỷ đồng).

Mức giá kể trên mới chỉ là giá niêm yết của nhà sản xuất. Để lăn bánh trên đường, người mua cần phải chi trả thêm nhiều khoản thuế, phí khác như lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Tại Hà Nội, nếu mua Porsche Macan 2023 phiên bản tiêu chuẩn, giá lăn bánh là 3.550.337.000 đồng. Chi phí lăn bánh của 3 phiên bản còn lại lần lượt là 3.819.137.000 đồng, 4.524.737.000 đồng và 5.476.737.000 đồng.

Porsche Macan 2023 phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 261 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,2 giây.

Đặc biệt phiên bản GTS dùng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 2,9 lít cho công suất 414 mã lực, mô-men xoắn 550 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây. Tất cả các phiên bản đều dùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Doãn Hải My đăng tải hình ảnh sánh đôi cùng bạn trai Đoàn Văn Hậu trong ngày nhận xe mới.

Đây là chiếc xe thứ hai của Văn Hậu. Trước đó năm 2020, nam cầu thủ này đã mua một chiếc Mercedes-Benz với giá 2,4 tỷ đồng. Chỉ sau 3 năm, Văn Hậu đã nhanh chóng thay xe mới và nhận rất nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân và người hâm mộ.

Với chiếc xế hộp hạng sang này, hậu vệ người Thái Bình đang bổ sung vào bộ sưu tập những tài sản đáng mơ ước. Trước đó, anh từng mua căn hộ cao cấp tiền tỷ vào năm 2021, gửi tiền về quê để bố mẹ xây nhà mới...

Ngay sau bài viết, nhiều người phải trầm trồ với thành công của Văn Hậu. Ở tuổi 24, Hậu đã có mọi thứ trong tay, từ người yêu xinh đẹp, xe xịn, nhà cửa khang trang. Không những vậy sự nghiệp của Văn Hậu cũng phất như "diều gặp gió". Trở lại sau chấn thương đầu gối, Văn Hậu lấy lại vị trí ở câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia.

Được biết trước mùa giải 2023, Văn Hậu nhận lời khoác áo CLB Công an Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin, mức lương của Văn Hậu vào khoảng 100 triệu đồng một tháng, đồng thời cầu thủ này cũng nhận thêm lót tay khoảng 13 tỷ đồng. Đó là chưa kể thu nhập đến từ tiền thưởng và quảng cáo.

Cầu thủ Văn Hậu đang yêu Doãn Hải My. Cô gái sinh năm 2001 vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cả hai thường xuyên bên nhau dù Văn Hậu có phải thi đấu xa nhà, thậm chí ra nước ngoài. Trên trang cá nhân, cặp đôi đăng tải nhiều hình ảnh hạnh phúc, đi du lịch nhiều nơi. Doãn Hải My từng tiết lộ bản thân cô may mắn khi thừa hưởng dáng người từ bố mẹ. Bên cạnh đó, cô vẫn cố gắng ăn uống, tập luyện khoa học dù bận rộn với lịch học và làm việc. Mỗi ngày, bạn gái Đoàn Văn Hậu dành ra một tiếng tập gym và ăn thật nhiều hoa quả, uống thật nhiều nước. Cô cũng hạn chế ăn đêm để giữ được vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa.

Cặp đôi "trai tài gái sắc" hiện vẫn còn trẻ nên vẫn đang tập trung cho sự nghiệp và chưa tiến tới hôn nhân.

Trúc Chi (theo Vietnamnet, Dân Việt)