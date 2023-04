Cách kiếm tiền của nghệ sĩ giàu nhất Hollywood

Người giàu nhất Hollywood năm 2023 - đạo diễn "Jurassic Park" Steven Spielberg - kiếm tiền từ việc chỉ đạo các dự án phim và cố vấn kinh doanh.

Theo thống kê của tạp chí Forbes công bố hôm 4/4, Steven Spielberg là nghệ sĩ giàu nhất Hollywood với khối tài sản bốn tỷ USD. Đạo diễn 76 tuổi đứng vị trí thứ 694 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Steven Spielberg nhận giải Quả Cầu Vàng 2023 cho Phim chính kịch hay nhất với tác phẩm "The Fabelmans". Ảnh: AP

Trang The Richest nhận định đạo diễn có đầu óc kinh doanh từ khi còn học cấp ba. Ở tuổi 16, Steven Spielberg tập tành làm phim ngắn và kiếm lợi nhuận từ việc thu tiền vé. Tác phẩm đầu tiên của ông là Firelight được phát hành tại một rạp chiếu địa phương. Đến khi Spielberg làm thực tập sinh không lương cho Universal Studios, ông mới học bài bản về biên tập phim và đạo diễn.

Năm 1975, nghệ sĩ trở thành người trẻ nhất được ký hợp đồng dài hạn với hãng phim Universal Pictures lúc 29 tuổi. Ông thực hiện bộ phim bom tấn đầu tiên Jaws, với kinh phí lên tới 80 triệu USD. Sau đó, đạo diễn chứng tỏ thực lực khi các tác phẩm Indiana Jones và E.T. Sinh vật ngoài hành tinh nhận được sự ủng hộ của khán giả, mang về doanh thu hàng trăm triệu USD trên toàn cầu.

Theo Parade, mỗi dự án Spielberg chỉ nhận một khoản lương cố định, phần còn lại nghệ sĩ chuyển đổi thành khoản đầu tư cho chính phim đó. Đạo diễn kiếm được khoảng 360 triệu USD từ Jurassic Park (1993) và khoảng 150 triệu USD cho phần tiếp theo The Lost World: Jurassic Park. Trong Jurassic Park 3 (2001), Spielberg thậm chí không chỉ đạo tác phẩm nhưng vẫn thu về 75 triệu USD với vai trò điều hành sản xuất, chỉ định Joe Johnston đạo diễn bộ phim.

Steven Spielberg trên phim trường "Jurassic Park" (1993). Ảnh: Universal Studios

Trong Star Wars: Episode 3 - Revenge of the Sith (2005), Spielberg được đạo diễn - người bạn thân George Lucas - nhờ thiết kế một số phân cảnh. Theo Express, nghệ sĩ muốn trải nghiệm quá trình pre-visualization (chuyển đổi storyboard và kịch bản dưới dạng 3D) trước khi thực hiện dự án War of the Worlds (2005). Trong phim, trận đấu kiếm giữa hai nhân vật Obi-Wan Kenobi và Anakin là thành quả sáng tạo của Spielberg.

Trước khi phát hành năm 1977, các nhà phê bình và cả Lucas đều nghĩ Star Wars không thể trở thành bom tấn vì chủ đề phim mới mẻ với công chúng. Trái với suy nghĩ của nhà làm phim, tác phẩm lập kỷ lục phòng vé, thu hơn 775 triệu USD theo thống kê của Box Office Mojo.

Cùng năm, Close Encounters of the Third Kind - do Spielberg đạo diễn - ra mắt, mang về hơn 300 triệu USD. Tạp chí TIME cho rằng hai người đã nhận 2,5 % lợi nhuận mỗi tác phẩm.

Ngoài vị trí đạo diễn, Spielberg đồng sáng lập công ty sản xuất phim Amblin. Sau khi Jurassic Park trở thành bộ tác phẩm đầu tiên thu về một tỷ USD, nghệ sĩ đồng sáng lập công ty con DreamWorks Pictures năm 1994. Năm 2016, ông bán DreamWorks Animation cho NBC Universal với giá 3,8 tỷ USD.

Steven Spielberg (phải) bên bạn thân - đạo diễn George Lucas - trong một sự kiện tại Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC (Los Angeles) năm 2013. Ảnh: WireImage

Nghệ sĩ còn là cố vấn nhượng quyền thương mại quốc tế của Universal Studios. Theo TheWrap, đạo diễn ký thỏa thuận nhận 2% doanh thu của bất kỳ công viên giải trí Universal Studios mở cửa trong tương lai, trong 20 năm. Ước tính Spielberg được trả phí tư vấn khoảng 30 triệu USD mỗi năm.

Đạo diễn đam mê các trò chơi điện tử. Trên ET, nghệ sĩ cho biết những năm 1980 ông thường dành thời gian rảnh chơi Tempest, Donkey Kong hoặc Ready Player One. Năm 2005, Speilberg biến sở thích thành việc kinh doanh, ký hợp đồng với công ty trò chơi điện tử Electronic Arts phát triển loạt trò chơi Medal Of Honor và tham gia vào quá trình sáng tạo Boom Box

Steven Spielberg có sự nghiệp trải dài hơn 60 năm ở Hollywood. Các tác phẩm của ông đa dạng về thể loại, gồm khoa học viễn tưởng, phiêu lưu mạo hiểm, dòng phim chiến tranh. Ông từng giành ba tượng vàng Oscar. Năm nay, ông trở lại màn ảnh rộng với The Fabelmans, giành giải phim chính kịch xuất sắc giải Quả Cầu Vàng. Ở tuổi 76, Spielberg là đạo diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, thu về hơn 10 tỷ USD từ các tác phẩm.