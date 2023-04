Lời nhắn trên lá thư của bé G.H khiến phụ huynh lo lắng, tá hoả đi tìm khắp nơi.

Bé G.H được tìm thấy vào khuya cùng ngày.

Mới đây mạng xã hội xuất hiện bài đăng thông báo tìm trẻ lạc. Nội dung bài viết cho biết, bé trai tên N.M.G.H (SN 2011, đang ở tại toà chung cư thuộc P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy), đã bỏ nhà đi vào khoảng 16h30', ngày 22/4. Trước khi đi cháu bé có viết thư để lại nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ con học kém, con chào bố mẹ con đi".

Bài viết được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, nhiều người bày tỏ sự lo lắng, mong gia đình sớm tìm được cháu bé.

Đến khuya cùng ngày, anh C. và chị Q. (bố mẹ bé G.H) thông báo đã tìm thấy con trai. Cháu bé được người thân bắt gặp đang đứng dưới chân tại một toà chung cư cách đó không xa.

"Người nhà tôi đi tìm thì bắt gặp cháu đang đứng chơi ở toà chung cư gần nhà. Lúc đó khoảng 22 giờ tối", anh C. cho biết.

Theo anh C., sau khi con trai bỏ nhà đi, gia đình anh đã báo sự việc tới công an Phường Trung Hoà. Lực lượng chức năng đã lập tức lên kế hoạch tìm kiếm, kiểm tra các camera an ninh của khu vực lân cận.

Anh C. cho biết, con trai dạo gần đây gặp áp lực về chuyện thi cử. Học kỳ II vừa qua thành tích của bé H. có phần sụt giảm. Trước đó, con luôn duy trì kết quả học tập khá tốt.

"Nhà tôi cũng không quá áp lực chuyện học hành với cháu. Nhưng chắc mấy hôm trước kiểm tra bài vở, thấy dạo này sút kém nên mẹ cháu có mắng con vài câu. Hôm qua cháu về được một lúc, tâm lý cũng ổn định lại rồi", anh C. thông tin.

Vợ chồng anh C. tự nhận thấy rằng cần rút kinh nghiệm trong việc dạy dỗ, quan tâm nhiều hơn tới tâm lý của con.

Sự việc trên cũng là bài học nhắn nhủ tới các phụ huynh khác. Dẫu biết, ai cũng kỳ vọng con mình học giỏi, để sau này thành đạt, có địa vị trong xã hội, tuy nhiên, cha mẹ cũng cần điều chỉnh phương pháp nuôi dạy phù hợp. Thay vì thúc ép, các phụ huynh nên đồng cảm, đồng hành cùng con cái trên con đường học tập, tôn trọng cảm xúc và mong muốn của con nhiều hơn.