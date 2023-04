Chiêm ngưỡng Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới tại Samten Hills Dalat

Dù mới khánh thành từ đầu tháng 3/2023, nhưng Samten Hills Dalat đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách, đặc biệt là các tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước.

Sự hiện diện của Samten Hills Dalat trên các cơ quan thông tấn trong nước và quốc tế là minh chứng cho sự hấp dẫn và giá trị của khu du lịch văn hóa tâm linh này.

Nơi an lạc, thảnh thơi

Samten Hills Dalat nằm giữa cao nguyên Đơn Dương - nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tĩnh lặng, là nơi để ta phóng tầm mắt bao quát được cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt mênh mông. Sự tĩnh lặng ấy khiến cho những ai đến đây như cảm nhận được sự kết nối giữa con người với bản ngã và với thiên nhiên đất trời.

Dạo bước, hít thở vào mỗi sớm bình minh hay chiều hoàng hôn tại đây giúp chúng ta nuôi dưỡng hạnh phúc và lòng biết ơn theo cách tự nhiên nhất. Những lữ khách tới đây đều đồng ý rằng, giữa bộn bề cuộc sống thường nhật, họ tìm đến Samten Hills Dalat để tìm đến cảm giác an lạc, thảnh thơi, bình yên, nuôi thân tịnh, tâm an, trí sáng. Đây cũng là lý do vì sao các vị hành giả từ đất Phật chọn chốn này làm nơi dẫn dắt, truyền cảm hứng để kiến tạo nên quần thể độc đáo này.

Samten Hills Dalat tọa lạc tại nơi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khoáng đạt

Điểm đến trên con đường tu hành suốt đời của mỗi Phật tử

Lấy cảm hứng từ văn hóa kiến trúc của các vùng đất lành quanh dải Himalayas – Nóc nhà của thế giới, nơi vùng đất linh thiêng chữa lành mọi tâm hồn hữu duyên đặt chân tới, Samten Hills Dalat mang đến quần thể các công trình văn hóa Phật giáo đặc sắc, không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa Drigung Kagyu Samten Ling Việt Nam. Đặc biệt là Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek, vừa được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận vào tháng 3/2023, xuất phát từ ước vọng tâm huyết của Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche, một vị Tu sĩ đáng kính đến từ vùng đất Phật thanh tịnh Ladakh-Ấn Độ.

Nơi đây có kiến trúc và không gian đậm chất Phật giáo Kim cương thừa, đặc biệt có Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới

Tại đây, Phật tử thập phương sẽ được sống trong không gian văn hóa tín ngưỡng Phật giáo Kim cương thừa với Nhà trưng bày di sản Phật giáo, Nhà Hộ pháp, Nhà Đèn bơ, chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc, tượng Phật Trường Thọ và đặc biệt là được trực tiếp chạm tay vào kinh luân, xoay bánh xe cầu nguyện, cảm nhận được sự tích cực, nguồn phúc lạc to lớn tỏa ra khi hơn một tỷ câu chú (Án ma ni bát di hồng) Om Mani Padme Hum chuyển động bên trong Đại bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới được làm bằng đồng mạ vàng 24K. Sự gìn giữ nguyên bản trong kiến trúc, không gian Phật giáo kim cương thừa khiến cho Samten Hills Dalat trở thành một điểm đến trong đời trên con đường tu hành của mỗi Phật tử.