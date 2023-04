Chủ tiệm vàng đang nợ gần 100 tỉ bỏ trốn, hàng trăm người khốn đốn

Ước tính có hàng trăm người đã gửi tiền cho chủ tiệm vàng với số tiền lên đến gần 100 tỉ đồng.

Ngày 12-4, Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã tiếp nhận đơn, phản ánh của nhiều người dân tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Văn Thái (57 tuổi) và bà Võ Thị Thu Hồng (53 tuổi), ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người dân kéo đến tiệm vàng đã đóng cửa của vợ chồng bà Hồng để tìm đòi nợ

Theo Công an xã Bình Châu, nhiều ngày qua, hàng trăm người ở nhiều nơi như xã Bình Châu, Tịnh Hòa… đã tập trung về nhà ông Nguyễn Văn Thái (57 tuổi) và bà Võ Thị Thu Hồng (53 tuổi) - chủ một tiệm vàng ở xã Bình Châu để đòi nợ khi nghe thông tin vợ chồng người này bỏ đi khỏi địa phương cùng một số tiền lớn. Qua công tác nắm tình hình, số tiền nợ của 2 vợ chồng ông Thái và bà Hồng ước tính khoảng gần 100 tỉ đồng. Công an xã Bình Châu đang tiếp tục nắm tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc trên cho lãnh đao Công an huyện Bình Sơn.

Theo ghi nhận, từ ngày 7-4 đến nay, có rất nhiều người dân khắp nơi tập trung về nhà vợ chồng ông Thái và bà Hồng để đòi nợ. Một số người dân cho bà Hồng mượn tiền để làm ăn, giờ đang điêu đứng, lo lắng vì khi đến thời hạn lấy tiền lãi, tiền gốc bà Hồng không có tiền để trả và hiện bà Hồng đã đi khỏi nhà.

Nhiều người kéo đến "vây" nhà vợ chồng chủ tiệm vàng

Ông Nguyễn Thanh Đ. (ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu) cho biết do thấy bà Hồng kinh doanh tiệm vàng và nhà cửa bề thế nên gia đình ông tin tưởng cho bà Hồng vay mượn tiền 3 đợt, với tổng số tiền khoảng 1,4 tỉ đồng. Khi cho vay, cứ 4 tháng là bà Hồng trả tiền lãi 1 lần cho gia đình ông Đ., nhưng đến đợt trả này bà Hồng cứ hứa mãi không thấy trả. Bây giờ bà Hồng đã bỏ đi khỏi nhà nên cả gia đình ông Đ. rất lo lắng.

"Chúng tôi mong muốn bà Hồng phải ra gặp mặt, giải thích tại sao lại trốn nợ và hứa phải trả cho chúng tôi như thế nào. Hiện tại chúng tôi rất khốn đốn, vì có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho bà Hồng vay mượn", ông Đ. nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, có hàng trăm người khắp nơi ở xã Bình Châu, Tịnh Hòa và huyện Lý Sơn đã gửi tiền cho vợ chồng bà Hồng. Người nhiều nhất đã gửi hàng tỉ đồng, ít nhất hàng chục triệu đồng.