Chuyển nhầm 20 triệu đồng qua tài khoản, một phụ nữ dân tộc thiểu số đã nhanh trí làm một việc ít ai ngờ tới để lấy lại tiền

Trong lúc giao dịch chuyển tiền trên điện thoại, do sơ suất, chị Lâm đã gõ sai số tài khoản dẫn đến chuyển nhầm 20 triệu đồng cho một tài khoản khác mà chị không quen biết.

Mới đây, chị Trạc Thị Lâm (SN 1984, trú tại bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, là người dân tộc thiểu số) do bất cẩn đã chuyển nhầm số tiền 20 triệu đồng cho số tài khoản khác. Trong lúc lo lắng không biết tìm cách nào để nhận lại số tiền, chị đã nhờ cơ quan công an tìm giúp.

Trước đó, vào ngày 18/2, Công an xã Quảng Lâm tiếp nhận trình báo của chị Trạc Thị Lâm về việc 1 ngày trước, người phụ nữ này đã chuyển nhầm số tiền 20 triệu đồng cho một công dân có tên Đinh Văn Hải.

Theo trình bày, hôm đó chị Lâm thực hiện giao dịch chuyển tiền trên điện thoại qua ứng dụng "Agribank Internetbanking" từ tài khoản Agribank của mình sang tài khoản cho người thân số tiền 20 triệu đồng. Tuy nhiên, do sơ suất, người phụ nữ này đã gõ sai số tài khoản, dẫn đến chuyển tiền nhầm cho một tài khoản khác mà chị không quen biết.

Chị Lâm nhận lại số tiền 20 triệu đồng do chuyển nhầm

Sau khi biết mình chuyển nhầm, người phụ nữ dân tộc thiểu số hoang mang vì số tiền chuyển nhầm quá lớn đối với hoàn cảnh kinh tế của mình nên đã đến công an xã nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Quảng Lâm đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Đầm Hà khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định người mà chị Lâm chuyển nhầm số tiền 20 triệu đồng là anh Đinh Văn Hải (SN 1998, trú tại thôn 4, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đầm Hà phối hợp với Công an xã Quảng Tín giải thích cho anh Hải biết việc: Bản thân nhận được tiền chuyển nhầm của người khác qua hệ thống ngân hàng, sau khi được thông báo, nếu không trả lại tiền cho chủ tài sản thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo quy định pháp luật. Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an, chị Lâm đã nhận đủ số tiền 20 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, chị Lâm vui mừng phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an nói chung, Công an huyện Đầm Hà và Công an xã Quảng Lâm. Cùng với đó, người phụ nữ gửi thư cảm ơn đến lực lượng công an đã giúp chị tìm lại số tiền do bản thân chuyển khoản nhầm.

Đức Tùy