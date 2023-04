“Đột nhập” hậu trường những cảnh phim lãng mạn: Khán giả đã bị lừa thế nào?

Ngay khi vừa lên sóng, những bộ phim kinh điển này đã thu hút một lượng khán giả lớn. Thế nhưng, ít ai biết mình bị lừa bởi những cảnh phim lãng mạn.

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư từng gây sốt về câu chuyện tình cảm của Đông Hoa Đế Quân và nàng hồ ly Phượng Cửu. Đây cũng là vai diễn tạo nên tên tuổi cho mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trên phim, khi nàng hồ ly bị thương, Đông Hoa Đế Quân kịp thời xuất hiện và khán giả được chứng kiến một cảnh quay chậm giữa không trung và 4 mắt nhìn nhau đầy tình cảm.

Thực tế, hậu trường lại không lãng mạn như thế. Để thực hiện cảnh quay này, 2 diễn viên phải đứng trên một hệ thống xoay tròn liên tục trong nhiều giờ, có nhân viên đẩy xung quanh. Qua chỉnh sửa hậu kì lên phim mới được lồng nhạc bay bổng, nhưng sau khi đạo diễn hô cắt thì Địch Lệ Nhiệt Ba và Cao Vỹ Quang chắc cũng chóng mặt.

Bộ phim ngôn tình Yêu em từ cái nhìn đầu tiên từng rất hot trong làng giải trí Hoa Ngữ bởi những cảnh quay lãng mạn đốn tim người xem. Trong phân cảnh mỹ nam đèo bạn gái trên chiếc xe đạp mang đậm màu sắc thanh xuân, tuy trông có vẻ đơn giản nhưng khi quay lại mất nhiều công sức.

Ở cảnh quay cận, đoàn làm phim phải dùng đến chiếc xe kéo chuyên dụng, đặt máy quay phía trước và diễn viên chỉ việc ngồi yên, không cần đạp.

Mộng Hồi Đại Thanh là bộ phim cổ trang được cộng đồng mạng chú ý vì nhan sắc xinh đẹp của nữ chính cùng hậu trường "giả trân".

Trong cảnh Vương An Vũ bế bạn diễn Lý An Địch, đoàn làm phim đã để nữ diễn viên ngồi trên một cái thang có 2 người khiêng đi. Còn Vương An Vũ chỉ việc đi bên cạnh, làm động tác tay vờ như đang bế.

Sau khi những bức ảnh hậu trường được hé lộ, nhiều khán giả chỉ trích các diễn viên sử dụng chiêu trò, không thực sự nghiêm túc diễn xuất. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng Lý An Địch tăng cân khiến bạn diễn không thể bế nổi.

Đoàn phim Sở Kiều Truyện cũng phải sử dụng đến những đạo cụ đặc biệt để trợ giúp diễn viên chính trong cảnh quay bế bổng lãng mạn. Khi lên phim, khán giả chỉ thấy nam chính dễ dàng bế Triệu Lệ Dĩnh nhưng thực tế lại khác hẳn.

Vì muốn tập trung diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh được đặt lên một tấm bục cao trong những cảnh quay cận. Nhờ vậy, Lâm Canh Tân chỉ phải vờ như đang bế bổng bạn diễn.

Sau khi kết thúc cảnh quay này, Lâm Canh Tân vội đặt Triệu Lệ Dĩnh xuống đất vì không chịu nổi sức nặng. Bên cạnh kỹ năng diễn xuất, diễn viên còn tốn khá nhiều sức lực.

Ở cảnh hôn nhau trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã từng khiến mạng xã hội chao đảo vì quá ngọt ngào. Vậy mà hậu trường thì lại là một màu sắc khác hẳn bởi hai ngôi sao phải thực hiện rất nhiều lần để tìm góc quay đẹp nhất, ưng ý nhất. Kết quả là phải mất hơn 100 lần quay mới ra được giây phút "đắt giá" đó.

Bộ Bộ Kinh Tâm quy tụ dàn mỹ nam, mỹ nữ của điện ảnh Trung Quốc như Trịnh Gia Dĩnh, Ngô Kỳ Long, “mỹ nhân cổ trang” Lưu Thi Thi. Cũng chính vì vậy, hậu trường Bộ Bộ Kinh Tâm đều trở thành đề tài nóng thu hút sự bàn luận của đông đảo cư dân mạng. Cảnh Tứ Gia che mưa cho Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm khiến nhiều fan yêu thích vì độ lãng mạn.

Thực ra, sau cảnh quay này, hai diễn viên phải quàng khăn để giữ ấm vì quá lạnh. Quay cảnh tình cảm thật khó khăn với đoàn làm phim.

Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu)